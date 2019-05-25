DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki Ak Parti İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. AK Parti İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Görüntü Dökümü;

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-Erdoğan'ın karşılanlaması

-Binaya girişi

25.05.2019 -14.35 Haber Kodu : 190525124

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(anne ve kızının görüntüsüyle)

2- ATAŞEHİR'DE YANGINDA CAN PAZARI: ÇOCUKLARI AÇILAN BATTANİYEYE ATIP İKİNCİ KATTAN ATLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ - İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İkinci kattan atlayan Şengül'ün bacağının kırıldığı öğrenilirken çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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/EK GÖRÜNTÜ

-kadın ve kızının görüntüsü

//GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Binadan görüntü

-Alevlerden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfayenin söndürme çalışmaları

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

25.05.2019 -14.17 Haber Kodu : 190525120

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3-ZEYTİNBURNU'NDA BİR KİŞİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,

Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Kalacak yeri olmadığı için otomobilinde uyuduğu öğrenilen 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy dün akşam Veliefendi Mahallesi, 75/4 sokağa park ettiği aracına geldi. Gürsoy uyumak için aracına oturdu. Bugün öğle saatlerinde Gürsoy'u tanıyan mahalle sakinleri aracıdan inmeyen ve hareketsiz şekilde otomobilinde duran adamın durumundan şüphelendi. Aracın kapısının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin camını kırarak, kapıyı açtı. Gürsoy dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yavuz Gürsoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, cenaze üzerinde ve araçta incelemede bulundu. Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 49 yaşındaki adamın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Cenazenin kaldırılışı

-Genel ve detaylar

25.05.2019 -15.16 Haber Kodu : 190525144

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4-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA - FATİH'te barıştığı eski eşini feci şekilde öldüren kişi mezarlıkta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce boşanan Ayşe Özlem Bağdemir ve Tuncay Tezcan çifti 10 ay önce barışarak Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı. Aynı kırtasiyede çalışan ikili arasında tekrar anlaşmazlık çıktı.

AĞZINI VE BOĞAZINI BANTLAYARAK BOĞDU

Gece saatlerinde 49 yaşındaki Tuncay Tezcan, 45 yaşındaki Ayşe Özlem Bağdemir uyurken ağzını bantladıktan sonra boğazını sıkarak öldürdü. Tuncay Tezcan cinayeti oğluna söyledikten sonra evden pijamalarıyla kaçtı. Çiftin 18 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızları, babalarının annelerinin öldürüldüğünü, kendisinin de evde bulunan çok sayıda ilacı içerek ölmek istediğini söylediğini belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS ANNESİNİ TAKİP ETTİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tuncay Tezcan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, elinde bir poşetle evden çıkan Tuncay Tezcan'ın annesini takibe aldı. Kadın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda oğlu ile buluştu. Bunun üzerine harekete geçen polis, bacağı da kırık olan Tuncay Tezcan'ı yakaladı.

BACAĞININ NASIL KIRDIĞININ BİLE FARKINDA DEĞİL

Polis ekipleri Tezcan'ın yaklaşık 24 saattir mezarlıkta yattığını bilincinin kapalı olduğunu ve bacağının nasıl kırıldığını bile bilmeyecek kadar ilaç içtiğini tespit etti. Tezcan, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ODANIN DUVARINA 'BUNU SİZ İSTEDİNİZ' YAZDI

Bu arada Tuncay Tezcan'ın evden kaçmadan önce eski eşini öldürdüğü odanın duvarına 'Bunu siz istediniz' yazdığı öğrenildi. Tezcan'ın küçük kağıtlara da 'Çocuklarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını bana helal etsinler', 'Bunu bana siz yaptınız', 'Yaşananların bütün sorumlusu o' yazılı notlar bıraktığı da belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kadının fotoğrafı

-Tezcan'ın fotoğrafı

25.05.2019 - 15.53 Haber Kodu : 190525151

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5-ZEYTİNBURNU'NDA GİRİLMEDİK EV BIRAKMAYAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Zeytinburnu'nda çok sayıda evden hırsızlık yapan biri kadın iki kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda bir kadın iki şüpheli çeşitli zamanlarda çok sayıda evden hırsızlık yaptı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler geçtiğimiz salı günü Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Yakalanan Ö.Y (23) ve S.P. (21) Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Polisin yaptığı incelemede 23 yaşındaki Ö.Y. 'nin 45 suçtan kaydı olduğu ve arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin evlere giriş, çıkış görüntüleri(güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevki

25.05.2019 - 16.24 Haber Kodu : 190525161



