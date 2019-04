Dha Yurt Bülteni - 1

1)TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 6 YARALI DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

1)TEM OTOYOLU'NDA MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI: 5 ÖLÜ, 6 YARALI







DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.



5 ÖLÜ, 6 YARALI



Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.



GAZİANTEP'DEN İSTANBUL'A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI



Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep'den İstanbul'a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR'ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ



Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kazadan ilk görüntüler



+++



-Yaralılar



-Polisin güvenlik önlemleri



-Araçlardan görüntüler



-Sağlık ekiplerinin ilk yardım çalışmaları



-İtfaiyenin çalışmaları ve sıkışanların kurtarılması



-Vatandaşların cep telefonları ile ışık tutması



-Yaralıların ambulansa taşınması



-Genel ve detaylar



+++



Cesetlerin araçtan çıkarılması



Cesetlerin ceset torbasında yol kenarında görüntüsü



Kaza yapan minibüsün TIR'ın altından çıkarılması



Kaza yapan minibüsün görüntüsü ve detaylar



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,



============================================



2)SURİYELİ KADIN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU







BURSA'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Polis şüpheli olarak kadının kocasının yakalanması için çalışma başlattı.



Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zümrütevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin 30 yaşındaki Suriye Vatandaşı Hayat Hattab'a ait olduğunu belirledi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Hattab'ın eşi Ali Hattab'ı şüpheli olarak aramaya başladı. Polis, olayın ardından evin açık bulunan camından atlayarak kaçtığını belirlenen Ali Hattab'ın yakalanması amacıyla çevrede arama çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekipleri inceleme yaparken



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,



============================================



3)AŞIRI YAĞIŞLA DERE YATAĞINDA YÜKSELEN SUDA KALDILAR



DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara tutunan 4 kişi, AFAD ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.



Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Körtepe mahallesinde meydana geldi. Ot toplamak için dere yatağına inen 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara çıkan 4 kişi, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaç dallarına tutunan 4 kişi, ekiplerin 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla alınarak kontrolden geçirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Dere yatağı



Ağaçlarda mahsur kalanlar



Mahsur kalanları kurtarmaya çalışanlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,



============================================



4)ARGUVAN'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM







MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 20.38'de meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Arguvan'dan detaylar



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



============================================



5)EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ SELADAN DUYDU, KALP KRİZİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ'ın (74) ölüm haberini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.



Alaplı'ya bağlı Kocaali köyünde yaşayan Ali Karadağ, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı. Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ da evde fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.



55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.



'BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ'



Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy camisinden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ'ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kocaaali Camisi



-Cenaze yakınlarının taziyeleri kabul etmesi



-Önder Karadağ ile röportaj



-Cenaze namazı



-Cenazelerin defnedilmesi



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),



============================================



6)KADIN MOTOSİKLETLİ BETON MİKSERİ ALTINDA KALDI, O ANLAR KAMERADA







MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseri ile yolun sağına park eten otomobil arasında sıkışan kadın motosiklet sürücüsü Meral Bacınoğlu (40), feci şekilde can verdi. Kaza, bölgede bulunan işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kaza, Saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikleti ile hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde hatalı park yaptığı iddia edilen otomobilin arasında kaldı. Önce beton mikserine daha sonra da hatalı park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kafasında kask olan Meral Bacınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Bacınoğlu'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin şoförü G.Ç. ise gözaltına alındı.



KAZA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş sonrası kaskını takan Bacınoğlu motosikletine bindikten sonra hareket ediyor. Bacınoğlu caddeye çıktığı sırada, arkasından gelen beton mikseri ile yol üzerinde hatalı park ettiği iddia edilen otomobilin arasında kalıyor. Önce beton mikserine daha sonrada otomobile çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybederek devriliyor. Bacınoğlu beton mikserinin altında kalıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Güvenlik kamerasında kadının kask takması



-Güvenlik kamerasında kaza anı



-Kaza sonrası olay yerinden genel detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),



==============================



7)HUSUMETLİSİNİ, KENDİSİNDEN ALDIĞI BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için istediği bıçakla önce etiketi kesip ardından husumetlisi Kemal Akkaya'yı (30) öldüren Yaşar Şeker (34) tutuklandı.



Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına gelen Yaşar Şeker, (34) Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağı olup olmadığını sordu. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Şeker ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yaşar Şeker'in cezaevine götürülüşü



Adliyeden detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



===============================================



8)KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ AĞIR YARALAYIP KAÇTI, AİLESİNİN OLDUĞU İLÇENİN POLİSİNE TESLİM OLDU



SAMSUN'da işlettiği markete gelen Serkan A.'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafra ilçesinde emniyete giderek teslim olan Selim D., "Ailem Bafra'da olduğu için orada teslim oldum" dedi.



Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Selim D., iddiaya göre, marketine gelen ve 2 gün önce kardeşleriyle kavga ettiği Serkan A.'ya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Koltuk altı, kasığı ve bacaklarından ağır yaralanan Serkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Selim D. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, gelenlerin ihbarı üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Serkan A., sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



POLİSE TESLİM OLDU



Olay sonrasında kaçan Selim D., olay yerinden 40 kilometre uzaklıktaki Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan şüpheli, bir basın mensubunun "Neden Bafra'da teslim oldun' soruna "Ailem, eşim, dostum Bafra'da. Bu yüzden orada teslim oldum" diyerek cevap verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Selim D.'nin cezaevine götürülüşü



Adiyeden detay



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,



===============================================



9)KAVGA ETTİKLERİ YERE DÖNÜP, DÜKKANI KURŞUNLADILAR







SİVAS'ta iki grup arasında çıkan kavga sonrasında tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bir lokantanın camları kırıldı.



Olay, saat 19.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. (16) ile akrabası olan E.Y. (16), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y. ile E.Y.'nin bir kişiyi dövdüğünü gören çevredeki bir lokanta çalışanı A.K. kavgayı ayırdı. Dövülen kişiyi dükkana alarak F.Y. ile E.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı. A.K.'nin kavgayı ayırmasına sinirlenen F.Y. ve E.Y. bir süre sonra aynı bölgeye tekrar geldi. F.Y. yanında getirdiği av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar cadde üzerinde M.E.'ye ait başka bir lokantanın camına isabet etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölen olmadı.



Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ve işyerinin kurşunlanması lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Kırılan dükkan camı ve polisin incelemesi



-Güvenlik kemarasına yansıyan kavga görüntüleri ve sonrasındaki kurşunlama



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,



===============================================



10)SURİYE UYRUKLU GENÇ KIZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



VAN'da Suriye uyruklu genç kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri inka ederek aşağı inmesini sağladı. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi.



Olay, dün 16.00 sıralarında Merkez Tuşba İlçesinde bulunan ve 2 Nisan'da "Mavi Balina" oyunudan etkilenen Sevda E.'nin de çıkıp intihar ettiği Akköprü Mahallesi'ndeki Toprakkale'deki kayalıklarda meydana geldi. Mavi Balina oyunundan etekilenen Sevda E.yaşamına son verirken, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine intikal eden polis tarafından kurtarılmıştı.



'AYNI YERDE İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ'



Aynı yerde bu kez de Suriye uyruklu olan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan da polis helikopteri görev yaptı. Kayalıklarda durararak intihar edeceğini belirten Suriye uyruklu genç kız, yakınlarına kadar giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları sonucu, aşağı inmesi sağlandı. Yapılan ikna çabaları ise yaklaşık 1 saat sürdü. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi. Genç kız bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. Yapılan ikna çabaları sonucu genç kız tedavi edilmek üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Suriye uyruklu kızın intihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kayalıklardan indirilen Suriye uyruklu genç kız



-Genç kız, kendini yere atarak sinir krizleri geçrirken



-Ağlarken



-Ambulansa bildirilmesi



-Güvenlik önlemleri



-Ambulanstan sağlık ekiplerinin elinde kaçmak isterken



-Detaylar



Haber-Kamera: VAN,



===============================================



11)ANNEDEN İKİNCİ HAYAT







İZMİR'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek. Uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan nakil yapılacak. Yazıcı Ailesi, hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı, Öykü için yüzde 100 uyumlu donör arayışını sürdürüyor.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'daki özel hastanede tedavi gören Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Tedavi nedeniyle Öykü Arin'in saçları kısacık kesildi. Eylem ve Çağdaş çifti de saçlarını kestirdi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Arşiv görüntüler



Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



======================



12)ŞIRNAK'TA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU



TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup, aşure dağıtıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kent merkezindeki Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim'in okunduğu, ilahiler seslendirildiği programa Vali Mehmet Aktaş, AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programının ardından açıklamada bulunan Vali Mehmet Aktaş, şehit olan güvenlik güçlerinin sayesinde Şırnak'ın huzurlu bir şehir olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Bölgemizde huzurun, güvenliğin, asayişin temini hem polisimiz, hem askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız zaman içerisinde çok büyük bedeller ödediler. Kanlarını döktüler. Canlarını verdiler. Ama Allah'a şükür, Şırnak, ülkemizin en güvenli, en huzurlu illerinden birisi haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan, canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki diğer güvenlik şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Mevlite katılanlar



Mevlit ve Kuran-ı Kerim'in okunması



Dua edilmesi



Aşır Dağıtılması



Vali Mehmet Aktaş'ın konuşması



Genel ve detay görünler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,



===============================================



13)DRİFT YAPAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 10 BİN 302 LİRA CEZA



BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi.



Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,65 promil alkollü olduğunu ve daha önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 10 bin 302 lira para cezası kesti. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Drift yapan sürücünün güvenlik kamerasındaki görüntüsü



Haber: BİLECİK,



===============================================



14)ÇUKURCA'DA YARALI HALDE BULUNAN KIZIL AKBABA TEDAVİYE ALINDI



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.



Hakkari-Çukurca yolunda Köprülü Köyü yakınında yoldan geçenler tarafından nesli tükenmekte olan kızıl akbaba yaralı halde bulundu. Kızıl akbabayla ilgilenenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi için Hakkari'ye götürdü. Tedavisinin ardından yaralı akbaba doğaya bırakılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Vatandaşlar yaralı halde buldukları kızıl akbaba ile ilgilenirken



-Bir vatandaş konuşurken



-Detaylar



-Yaralı akbaba



-Yaralı akbabaya ilk müdahaleyi yapan Çevre Koruma ve Milli Parkmlar Müdürlüğü ekipleri



-Yaralı akbaba araca konulurken



Haber-Kamera: Serdar KARA/ ÇUKURCA(Hakkari),



===============================================



15)MERSİN'DE, 8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ COŞKUSU



MERSİN'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Müzik eşliğinde dans eden roman vatandaşlar eğlenerek vakit geçirdi.Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından kent merkezindeki Turgut Reis Mahallesi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Federasyon Başkanı Ali Daylam ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Hürriyet Gazetesi Yazarı ve pop müzik sanatçısı Ömür Gedik'in de katıldığı etkinlikte yerel sanatçılar ve grupların verdikleri konserler büyük beğeni topladı. Roman havaları ve hareketli parçalarda dans eden Romanlar renkli görüntüler oluşturdu. Kendilerini müziğin ritmine bırakanlar gönüllerince eğlenme şansı buldu.



Etkinlikte konuşan Federasyon Başkanı Ali Daylam, "Romanlar birinci sınıf vatandaş değillerdi. Yasalar önünde çok ciddi problemler ve ayrımcılık vardı. 34 yasasında Romanların birinci sınıf devlet memuru olma şansı yoktu ama günümüzde çok şükür bütün sorunları atlattık. Bugün çok değerli bir gün. Ülkemize ve şehrimize bahar geldi" dedi.



Popçu Ömür Gedik ise "Eğlence her Roman eğlencesinde olduğu gibi yine tavan yapmış durumda. Roman eğlencelerine daha çok Edirne ve Trakya tarafında katılmıştım. Mersin'de de böyle bir eğlence olduğunu duyunca buraya gelip görmek istedim. Değişik bir tecrübe oldu benim için de. Trakya'dan sonra ülkenin başka biryerinde, Mersin'de bir Roman eğlencesine şahit olmak güzel bir tecrübeydi" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Vatandaşların detay görüntüsü



Yerel müzik grubunun konseri



Oynayan romanların farklı açılardan genel ve detay görüntüleri



Ali Daylam'ın konuşması



Ömür Gedik ile röportaj



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



===============================================



16)BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN 'YABANCILARA YARDIM YAPILMASIN' TALİMATI







BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi. İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti: "Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim."



"KATLANILMAZ BOYUTA GELDİ"



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmamasına ilişkin verdiği talimatla ilgili açıklama yaptı. Göçmen statüsündeki yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatı verdiğini belirten Başkan Özcan, "Bunu ilk aday olduğum günden itibaren söyledim, daha önce TBMM'de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı. Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar avro Avrupa Birliği'nden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL'nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti. Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşma'dan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetler'den hem Kızılay'dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. 'Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım'. Bunun gereği olarak da bu yazıyı yazdım. Bu çağrı daha önce ülke genelinde yankı bulmuştu. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi" diye konuştu.



"BU MİSAFİRLİK FAZLA UZADI"



Seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatan Başkan Özcan, "İki şey söylemiştim. 'Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. 'Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim. Yani 'Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum. Yazık değil mi? Benim esnafım iş yeri açmak için 10 yere kayıt yaptıracak, her yere para ödeyecek, Vergi Dairesi üzerine binecek, Esnaf Odaları üzerine binecek, belediyeler üzerine binecek; bunlara hesap soran dahi olmayacak. Her yerde söylüyorum. Bu misafirlik fazla uzadı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Başkan Özcan ile röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: BOLU,



======================



17)BURSA'DA ALİNUR AKTAŞ, MAZBATASINI ALDI



CUMHUR İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimlerdeki Bursa adayı Alinur Aktaş, mazbatasını törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı. Törende konuşan Aktaş, "17 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla başlayan süreci bugün seçilmiş belediye başkanı olarak Bursalı hemşehrilerimizin desteğiyle tescilledik" dedi.



Bursa Adliyesi Konferans Salonundaki törene Ak Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı.



Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'den alan Alinur Aktaş törenin ardından yaptığı konuşmada 17 aylık görevine seçilmiş belediye başkanı olarak devam ettiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, "Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, Ak Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 17 aylık sürede Cumhurbaşkanımızla çok defalar görüştük. 3 gün önce telefon görüşmesi yaptığım için kendimden emin konuşuyorum. Derdimiz heyecanımız Bursa ve Bursa'nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan güzel tatili hak ettin diyorlar. Buna ne vaktimiz var, ne de ortamımız müsait değil. Şimdi çalışma, birlik beraberlik zamanı.



Konuşmasının devamında, "Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa'nın Belediye Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Aktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla bütün ekibimizle beraber Bursa'ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız başta, bakanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, spor kulubü herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu, canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer farklı bir duygu yaşıyorum. İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbata alıyorum. Cenabı Allah bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdini bize yaşatsın. Bu bir demokrasi yarışıdır. Aday olan tüm arkadaşlarımıza yaşamlarında başarılar kolaylıklar diliyorum. Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz istişare ederiz. Çok seri ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş görev almış tüm belediye başkanları, milletvekillerimize teşekkür ediyorumö



"KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI"



Aktaş, 50 bin civarında oy farkıyla seçildiğini belirterek, "Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi, gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Pazartesi sabahı itibariyle çalışmaya başladık. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Toplantıya katılanlardan detaylar



-Alinur Aktaş'ın protokolü selamlaması



-Mazbata alma Töreni



-Alinur Aktaş'ın konuşması



Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Enver Fatih TIKIR/ BURSA,



========================



18)ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ GÜLER, MAZBATASINI ALDI



ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr.Mehmet Hilmi Güler mazbatasını alarak görevine başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan Cumhur ittifakı adayı AK Partili Dr.Mehmet Hilmi Güler, Ordu Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen devir teslim törenine katılan Başkan Güler, sıradan bir belediyecilik yapmayacaklarını, hizmet için göreve geldiklerini söyledi. Yeni ekibiyle birlikte çalışma yapacağını da dile getiren Başkan Güler, "Yeni kahramanlarla birlikte yeni hedefler elde edeceğiz. Ordumuzu çok örnek bir şehir yapacağız. Bütün çalışmalarda elimden gelen gayreti göstereceğim. Bunu inşallah birlikte başaracağız. Biz bir yerde artık kolları sıvayıp işe başlayacağız. Devir teslim törenleri bizim için çok anlamlıdır. Ben bu emanetin bilinci içinde bu hayatı bu hep yaşadım. Bundan sonrada bu anlamla sürdüreceğim. Bu 24 saatlere çok anlamlı, çok manalı, nitelikli işler sığdıracağız. Başlarken bu işe 'sevgiyi büyütmeye geldim' demiştim. ve sistem, Ordu buna cevap verdi, bu noktaya geldik. Sevgi bir eksiğimizdi. Şimdi 5 yıllık çalışmamızı, Allah nasip ederse tek bir anahtar kelime söyleyeceğim; o da erdemli davranışlar. Erdemli davranışlar bizim hareketimizin temeli olacak" dedi.



'BÜTÜN İNSANLARA HİZMET EDECEĞİZ'



Milletin kendilerinden hizmetten ziyade erdemli davranışlar, dürüstlük, doğruluk, tutarlılık, içi dışı birlik, delikanlılık, yiğitlik ve mertlik beklediğini de belirten Başkan Güler, "Ordu'nun eğer erdemli davranışları birinci ilke olarak başı alırsa Ordu'yu kimse tutamaz. Ordu'dan yükselen mesajlar sadece Ordu, Türkiye için değil aynı zamanda mazlum milletler içinde çok önemli mesaj olacak. Sıradan bir belediyecilik yapmayacağım. Proje bizim için kolay. Hayatım boyunca hep büyük projeler yaptık. Bundan sonra yapacağımız erdemli davranışları büyütmek. Bunu 19 ilçede de bütün çalışanlarımızdan da bekliyorum. Biz bütün insanlara hizmet edeceğiz, hiç bir zaman üstten bakmayacağız. Neticede biz hizmet için buraya geldik. Burada herkesin oyunu nasıl aldıysak, onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Hiç kimse, bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur" şeklinde konuştu.



'DEDİKODU EDEN İÇERİ GİRMESİN'



Dedikodu yapanların Büyükşehir Belediyesi'nden içeriye girmemesini de isteyen Başkan Güler, "Biz buraya ciddi iş yapmaya geldik, oyun oynamaya gelmedik. Hizmet edeceğiz, dedikodu yok, dedikodu eden içeri girmesin. Bunları yapacak olan bu binadan içeri girmesin. Çalışmayan oturmasın burda. Çalışmayan bize görünmeden çeksin gitsin. Bizde artık söz dönemi bitti, seçim dönemi bitti şimdi geçim dönemi. Lafı büyütmeyeceğiz işi büyüteceğiz. Şuana kadar hizmet eden, bütün hizmet eden her kardeşimize ta Süleyman Felek'e kadar herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Güler törenin ardından, Engin Tekintaş'tan görevi teslim alarak makamında tebrikleri kabul etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Mazbata töreninden görüntü



-Devir teslimden görüntü



-Hilmi Güler mazbata alırken görüntüsü



-Hilmi Güler makamda görüntüsü



-Diğer detaylar



Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Emre KOLTUK/ ORDU,



=============================================



19)KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI KESİMOĞLU, MAZBATASINA ALDI







KIRKLARELİ'de Bağımsız Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Kesimoğlu, "Biz birlikte tarih yazdık. Bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık" dedi.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı oldu. Geçen pazar günü yapılan seçimlerde Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. AK Parti ve MHP'nin oyların yeniden sayılması için en son başvurduğu YSK, 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların yeniden sayıldığı Kırklareli'de Kesimoğlu, 112 oy farkla ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.



Kesimoğlu, belediye önünde toplanan kalabalıkla birlikte yürüyerek gittiği Adliye binasında mazbatasını Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkandelen'den aldı. Kalkandelen, Kesimoğlu'na görevinde başarılar dileyerek belediyecilikte başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını söyledi.



Kesimoğlu, mazbatasını aldıktan sonra oluşturulan kortej ile birlikte Atatürk Evi önüne yürüdü. Burada kalabalığa seslenen Kesimoğlu, zaferin Kırklareli halkının olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Kırklareli engin demokrasi kültürünün birikiminin olduğu bir şehirdir. Biz sevgiyle başardık. Başarımızın gerekçesinin ne olduğu sorulduğunda, 5 harfli bir kelime söyledim sevgi. Paylaştıkça çoğalan bir sevgi. İnanın sevgi etrafında toplandık. Biz birlikte tarih yazdık, bu tarihi yazacağımızı söylemiştik. Ancak baktığımda sadece tarih değil coğrafya da yazdık. Bu alınan sonucun karşılığını Türkiye'de yankı bulacağını söylemiştim. Kırklareli denilince herkesin aklına hak, hukuk, adalet, gelecek. Türkiye bundan feyz alacak. Demokrasi anlayışı olan herkes artık Kırklareli'ni örnek gösterecek. Kırklareli gerçeğinde buluşan herkese teşekkür ediyorum. Büyük Kırklareli ailesidir. Bu ailenin reisi olmaktan, Belediye Başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum. Demokrasinin en güzel halini yaşamaya devam ediyoruz. Seçimde yer alan tüm partilere ve Derya Bulut'a kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Şimdiye kadar partilerle kişilerle yarıştık, şimdi halkımızla birlikte yolumuza devam edip en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu demokrasinin bir zaferidir. Bu Kırklareli halkının bir başarısıdır. Doğruluğun, adam gibi adam olmanın sonucudur."



Çok mutlu olduğunu ifade etmek istediğini söyleyen Kesimoğlu, "Bu başarıda benim en yakın takipçim, benim çekirdek ailem eşim ve oğlum onlara teşekkür ediyorum. Benim geniş bir ailem var, kardeşlerim var onlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte 91 yaşındaki annem Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Anneciğime şifalar diliyorum. Kırklareli Belediyesi'nde 5 yıldan beridir beraber görev aldığım ve birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin, alkışların en güzelini, en büyüğü her fırsatta söylediğim gibi Kırklareli halkınındır. Onlar benim en geniş ailemdir. Onlarla birlikte yürüdük, onlarla birlikte kazandık. Bundan böyle artık herkesin belediye başkanıyım. Biz anlayışımı şimdi daha tecrübeyle ve halktan aldığımız yeni ve tazelenen bir güvenle daha güzelliklere doğru taşıyacağız. Yeniden bir heyecan, yeniden bir güven, yeniden bir sinerji kazandık. Yolumuz açık ve aydınlık olsun iyi ki varsın Kırklareli'm" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Mazbata töreni



-Kesimoğlu'nun konuşması



Haber-Kamera: KIRKLARELİ,



============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

TEM'de Feci Kaza! TIR Parçalandı, Kasadaki Büyükbaş Hayvanlar Yola Savruldu

Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

TEM Otoyolu'nda Minibüs TIR'ın Altına Girdi: 6 Ölü, 5 Yaralı

Gazeteci Fatih Altaylı'dan Medyayı Eleştiren İmamoğlu'na Destek: Haksızsınız Diyemem