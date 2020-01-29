DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

TEM OTOYOLU'NDA OTOBÜS YANDI: 32 KİŞİ FACİADAN SON ANDA KURTULDU

İSTANBUL'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesi'ne cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde yanmaya başladı. Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanı fark ederek otobüsü durdurup sürücü ve yolcuları uyardı. Kapıların kilitlendiğini fark eden otobüsteki kişiler, bir yolcunun camları kırması üzerine olası bir faciadan son anda kurtuldu. Otobüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişi Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Tokat'a yakınlarının cenaze töreni için giden 31 kişiyi ve cenazeyi taşıyan Yusuf Tanrıverdi idaresindeki 34 UNY 33 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu. İsmi öğrenilemeyen taksici, otobüstekileri uyararak inmelerini istedi. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapılarının kilitlendiği fark edildi. Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı. Otobüsün bagajında tabut içerisindeki cenaze de yolcular tarafından araçtan çıkarıldı. Otobüsün motor kısmından başlayan alevler ise kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre durdu. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışması devam ederken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Soğutma çalışmasının ardından otobüs yoldan kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular ve cenazenin ise aynı cenaze için Tokat'a giden başka bir yolcu otobüsüne aktarıldı. Otobüsteki vatandaşlar, taksiciye kendilerini erken uyardığı için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntüler

-Otobüsü söndürme çalışmaları

-Yoldan görüntüler

-Bekleyen yolcular

-Yolcular ile röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

==================================

AKSARAY'DA 'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINAN 12 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin bugün sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastaneden genel ve detaylar

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

==================================

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN, 'CORONAVİRÜS' AÇIKLAMASI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden yayılan coronavir ile ilişkin Bakanlık olarak ilk günden itibaren bütün tedbirleri alma çabası içinde olduklarını söyledi. Çin'den gelen yolcuların havalimanlarında alınan önlemler çerçevesinde termal kameralardan geçirildiğini ifade eden Bakan Koca, "Bugüne kadar termal kamerayla şüpheli olarak tespit edilen kimse olmadı. Bütün ekibimiz hazırlıklı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi de oluşturduk. Ayrıca Bakanlık bünyesinde bir bilim kurulu da oluşturuldu. Bu konuda vatandaşımızın endişeye kapılmaması gerektiğini ve Bakanlık olarak bizim uyarılarımıza kulak verilmesini önemsediğimizi belirtmek isterim."

'AKSARAY'DA SADECE 1 ÇİNLİ DE H1N1 TANISI KONULDU'

Bakan Koca Aksaray'a önceki günden bu yana gündemde olan 1'i rehber, 97u turist olan 10 Çinli ile 2 türk tur rehberinin sağlık durumları ile ilgili de bilgi verdi. Koca, "12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk. Hastalık genelde zatürre tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı. Örnek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk. Böylece, herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk" ifadelerini kullandı.

'AMBULANSA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BİR UÇAKLA GETİRMEKTEN YANAYIZ'

Bakan Koca, Çin'den Türkiye'ye dönmek için Başkonsolosluğa başvuran Türk vatandaşlarına ilişkin, "Pekin Büyükelçiliğimize müracaatlar olduğunu biliyoruz. Şuan Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın bir başvuru var. Bununla ilgili hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulansa dönüştürülmüş bir uçağıyla getirmekten yanayız. Şu dönemde büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiç kimse yok. Bu konuda deneyimli olan bir ekibi ambulans uçakla, güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan vatandaşımızı getirmekten yanayız. Biz dışarı da enfeksiyon riski ile karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'yle de zaten yakın iletişim halindeyiz. İzin noktasında da bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat içinde muhtemelen, Çin'in de izin vermesiyle vatandaşımızı getirmek istiyoruz. Vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz" diye konuştu.

'ŞU AN SONUCUNU BEKLEDİĞİMİZ HİÇBİR HASTAMIZ YOK'

Bakan Koca, en ufak şüpheli bir durumun ciddiyetle incelendiğini belirterek, "Şüpheli olup coronavirüs şüphesi tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şu an sonucunu beklediğimiz hiçbir hastamız da yok. Biz tüm bunlara rağmen tedbirlerimizi erkenden başlattık. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat edilmesine önem veriyoruz. Olayı daha fazla büyüterek farklı boyutlara götürülmemesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

BAKAN KOCA, AZİZE ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ

Bakan Koca ve beraberindeki heyet, daha sonra Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde apartmanın çökmesi ile birlikte enkaz altında kalan ve ekipler tarafından 17 saat sonra kurtarılan Azize- Cengiz Çelik çifti ile çocukları Feti Ahmet ve Muhammed Faruk'u ziyaret etti. Bakan Koca, çifte ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Koca, Azize Çelik ile yaptığı konuşmada, "Rabbim bu acıyı milletimize yaşatmasın. Siz hep mücadele ettiniz. Mücadeleyi hiç bırakmadınız. Arama çalışmalarında herkes, fedakar ve özveriliydi. Bugün Sivrice'de 7'inci sahra hastanemizi açtık. Oradaki arkadaşlarda hep dışarıdan gelen arkadaşlar" açıklamasında bulundu.

'O TAŞLARIN ARASINDAN ÇIKTIK'

Azize Çelik ise "Rabbim bir daha göstermesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben onu görmeyi çok istiyorum. Gelmiş buraya ama ben onu göremedim, yoğun bakımdaydım. Allah kimseye göstermesin o depremleri. O taşların arasından çıktık, çok şükür. Beni kurtaranları delikten gördüm. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP/ ELAZIĞ,

========================================================

ÜLKE GENELİNDE 25 HASTANEDE 'CORONAVİRÜS'E KARŞI ÖZEL ODA OLUŞTURULDU

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'coronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül 'coronavirüs'e karşı tedbirleri almaya devam ediyor. Bakanlık bu kez, vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi. Bu kapsamında, 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede özel karantina odaları oluşturuldu. Ankara'da Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan odalar, negatif basınçlı izolasyon sistemine sahip olup, içerideki havanın dışarı çıkması engelleniyor. Böylelikle virüsün dışarı çıkmasının da önüne geçiliyor.

'HAVANIN DIŞARIYA ÇIKMAMASINI SAĞLAR'

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Şen, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde virüse karşı gereken tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Burada negatif ve pozitif dediğimiz hava basıncı sistemine sahip odalarımız var. Bu odalar 'coronavirüs' gibi virüsler olduğunda, havalandırılması gerekiyor. Normalde yoğun bakımlarda saatte 6 kere değişirken, bu odalarda 10 defa ve etkili şekilde havalanması gerekir. Bu odalarının en önemli özelliği bu havalandırma sistemine sahip olması. Dışarıdan giren havanın içeriye, içerideki havanın dışarıya çıkmamasını sağlar" dedi.

'C VİTAMİNİ TÜKETİMİ ÖNEMLİ'

Doktor Şen, bu hastalıklara sahip kişilerle ilgilenen sağlık personellerinin de özel eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Eğer hastaya bir müdahale edeceksek, siperlik takıyoruz koruyucu ekipman olarak. Daha sonra n95 maskemizi de mutlaka takıyoruz. Bu tarz hastalıklarda C vitamini ya da benzeri vitaminleri almak çok önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hastaneden genel ve detaylar

Röp.

Haber-Kamera: Selen YALAZ - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

=========================================

BULGARİSTAN'DA GRİP ALARMI, 700 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını ülke geneline yayılırken, 13 ilde alarma geçilerek grip salgını ilan edildi, 700 okulda eğitime ara verildi. Devlet Ulusal Sağlık Müfettişliği Müdürü Doktor Angel Kumçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi.

Bulgaristan'da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, 28 ilden 13'ünde grip salgını alarmı verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil, Blagoevgrad ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskovo, Kırcaali yerleşim yerleri var. Ülke genelinde 700 okulda 6 Şubat gününe kadar eğitime ara verildi. Bulgaristan'da enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar hastanelerinde seferberlik ilan edilirken, izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca, planlı ameliyatlar, hamile kadınların rutin kontrolleri yapılmazken sağlık kurumları salgın nedeniyle hasta ziyaretlerine kapatıldı.

Devlet Sağlık Müfettişliği Başkanı Doktor Angel Kunçev, ülkede H3N2 tipi gribin yaygın olduğunu belirterek, bu grip çeşidinin bağışıklığı güçlü olan yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi. Bulgaristan'da salgından etkilenenler hastanelere başvururken, sokaklarda da maske takarak dolaşıyorlar.

HASKOVA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDE GRİP TEDİRGİNLİĞİ

Yaklaşık 30 bin Türk'ün yaşadığı Haskova kentinde Türkler grip salgını nedeniyle tedirgin olduğunu dile getirdi. Grip salgının bölgede ve Türk köylerinde yaygın olduğunu söyleyen soydaşlar, gripten korunmak için sokağa fazla çıkmadıklarını söyledi. Daha önce böyle bir salgınla karşılamadıklarını ifade eden Haskova Eski Cami imamı Mümin Ramadan, çocuklara 2 hafta izin verdiğini söyledi. Grip nedeniyle sürekli uyarılar yapıldığına vurgu yapan Ramadan, "Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerde biri burası. Burası grip salgının yaşandığı en yoğun bölgelerden biri. Okullar 2 hafta tatil edildi, grip salgını nedeniyle, bende kuran kursuna gelen çocuklara 2 hafta grip izni verdim. Salgın yayılmasını önlemek için Bulgar televizyonların sürekli uyarılar yapıyorlar. Sokağa gerekmedikçe çıkmayın diye ama bizim işimiz gereği çıkmak zorundayız" dedi.

Haskova'da ilkokula giden Minay Aliy, sınıf arkadaşlarının çoğunun grip olduğunu ve bu yüzden okullarının tatil edildiğini belirterek, "Okulum grip salgını nedeniyle tatil edildi. Arkadaşlarım hepsi grip oldu. Tatil nedeniyle evde sürekli oturmaktan sıkıldığım için biraz parkta oynamak için annemle dışarı çıktık" dedi.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Haskova'da yaşayan Şükran Hüseyinov, daha önce böyle bir salgın görmediklerini belirterek, "Salgından dolayı 4 gün önce grip oldum. Çocuğum da grip hastası, hastaneye gidiyoruz. Grip salgını bu bölgede çok yoğun. Daha önce böyle bir şey görmedik" dedi. Haskova'nın köylerinde oturduğunu söyleyen soydaşlardan Aysel Ahmetov ise "Köyümüzde herkes grip oldu. Hiç böyle salgın görmedik. Bu salgın Bulgaristan'ın tamamında etkili olduğu söyleniyor. Bende grip oldum. Hastaneye tedavi için gittiğimde yoğun bir kalabalık vardı. Muayene edip ilaç verip gönderdiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

HASKOVA

Haskova Devlet Hastanesi

Hastane tabelası

Vatandaş röp.

Maskeyle yürüyenler

Muhabir Ali Can Zeray'ın anosları

Kent merkezinden

Detay görüntü

Maskeli çocuklar ile röp

İmam Mümin Ramadan ile röp.

Bulgaristan bayrağı

Detay görüntü

Tarihi yapılardan detay

Banklarda oturanlar

Farklı açılardan detaylar

SOFYA

Hastanelerden detaylar

Hastane içinde sıra bekleyenler

Maske ile dolaşanlar

Sofya sokaklarından detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ BULGARİSTAN,

===========================================

KALORİFER KAZANINDAN SIZAN GAZDAN ETKİLENEN 12 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

Çeltikçi'ye bağlı Bağsaray köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.

Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı acil servis polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DURUMU:

-------------------------------

-Bucak Devlet Hastanesi levhasından detay

-Acil servis girişinden görüntü

Haber-Kamera: Halim AKCA/ BUCAK(Burdur),

=========================================

BODRUM KATTA ÇIKAN YANGINDA 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı apartman sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-Yanan bodrum aktı ve dumanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK(Şanlıurfa),

===================================

MERSİN'DE PİKNİK DÖNÜŞÜ KAZA: 9 YARALI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, piknikten dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen pikapla çarpıştı. Kazada, otomobil içindeki 5'i çocuk, 1'i engelli, 9 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güzeloluk Yolu Devrekent mevkisinde meydana geldi. Piknikten dönen ailenin bulunduğu Naim İdil yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobilin, yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kayarak şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Uslu yönetimindeki 21 BH 157 plakalı pikapla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin içerisinde bulunan 5'i çocuk, 1'i engelli, 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Naim İdil'in durumunun ağır, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Kaza yerinden genel görüntüler

-Hastane tabelasından görüntü

-Yaralıların sedyeyle götürülmesi

-Ambulanslardan genel görüntü

-Yaralılar ve yakınlarının hastaneden görüntüleri

-Yaralı yakını ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin),

======================================

KAYAK MERKEZİNDEN DÖNERKEN YOLDA KALANLARI EKİPLER KURTARDI

DENİZLİ'de, Kayak Merkezi'nden dönüş yaparken tipi ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan turistler jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tavas ilçesindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde dün saat 17.00 sıralarında kar etkili oldu. Kayak Merkezi'ne gelenler, dönüş yolunda tipi ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı kazaların meydana geldiği yol trafiğe kapandı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. JAK ekipleri çocuklu aileleri araçlarına alarak güvenli bölgeye sevk etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu yarım saat süren çalışmanın ardından açtı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yolda kalan araçlardan detay

-Jandarma ekiplerinin ailelere yardım etmesinden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

====================================

ÇÖP KUTUSU İÇİN YER KAVGASI: 4 YARALI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde komşular arasında çöp kutusunun yeri konusunda çıkan ve bıçak ile beyzbol sopasının kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokakta meydana geldi. Sokakta yan yana olan iki apartmanda oturan Hakan Duyar ile Sedat Oymak arasında, apartmanın önüne bulunan çöp kutusunun yeri nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Oymak'ın eşi Ayşe Tuğçe Oymak ile apartman sakinleri, Akın Kocabaş, Bahar Kömür, Mahmut Kömür Meral Hancer de dahil oldu. Sedat Oymak yanındaki bıçakla komşuları Bahar Kömür, Mahmut Kömür ve Hakan Duyar'ı bacaklarından yaraladı, Ayşe Tuğçe Oymak ise evinden getirdiği beyzbol sopasıyla Meral Hancer'e başına vurarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Akın Kocabaş ile Sedat Oymak ve eşi Ayşe Tuğçe Oymak'ı gözaltına aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri sokaktan detay

-Polislerden detay

-Olay yeri inceleme ekibinden detay

-Çöp kutusundan detay

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

======================================

KOCASINI KESERLE ÖLDÜREN SANIK: GÖZÜM KARARMIŞ, AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ

Konya'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak, öldüren, 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46) 'eşini kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Eşinin, kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini, olay günü de yine kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirten Sağdıç, savunmasında, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum" dedi.

Olay, 6 Eylül 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağdıç, emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, ilk ifadesinde, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin, kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fadik Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOCUKLARIMI VE BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU'

Tutuklu Fadik Sağdıç'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan Sağdıç, savunasında eşinin, 28 yıldır kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini belirterek, "Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Dışarıda erkek sesleri duymuş, erkeklerle konuştuğumu düşünmüş. Yanıma gelip de kadınla konuştuğumu gördüğü halde tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım" diye konuştu.

Anlık sinirle eşini korkutmak için keser alıp, yanına gittiğini belirten Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim" dedi.

'BABAM, EVİN BANYOSUNA BİLE GİZLİ KAMERA KOYDU'

Duruşmaya tanık olarak katılan çiftin kızı Salina Acar da babasının kıskançlığı yüzünden annesinin evden dışarı çıkamadığını söyledi. Acar, "Annem evden dışarı çıkmayan, bakkala, pazara bile komşularıyla giden bir kadın. Buna rağmen babam, annemi takip eder, sürekli şüphelenirdi. Zaman zaman bizi anneme karşı kışkırtır, anneme çok çirkin iftiralar atardı. Babam, evimizin banyosuna bile gizli kamera koymuştu. Annemi 1 ay boyunca izlemişti. Şüpheli bir şey bulamayınca 'Kamerayı fark ettin. O yüzden bir şey yapmadın' diyerek anneme eziyet etmeye devam etmişti. Büyü kitaplarıyla uğraşırdı, biz de sürekli tedirgin olurduk. Evden taşınacağımız zaman kömürlüğümüzde babamın 6 silahını ve el bombalarını bulup, polise teslim etmiştik" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıklar dinlendikten sonra duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

ARŞİV görüntülerle

Haber: Tolga YANIK/ KONYA,

============================

PARKTAKİ KAFE ALEV ALEV YANDI

BOLU'da, Atatürk Orman Parkı'nda bulunan ve kapalı olan kafeterya çıkan yangın küle döndü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Kafenin sahibi Soreş Avşar, yangını üzüntüyle izledi. Kafenin kış mevsimi nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Yangında 2 katlı ahşap kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangından görüntüler

-Alevler

-Yangın söndürme çalışmaları

-Kafe sahibinin üzüntüyle izlemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

==================================

BİR TEK KUR'AN YANMADI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü. Yangın söndürüldükten sonra evde inceleme yapan Demirci ailesi, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in alevlerden etkilenmediğini farketti.

Sabah saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde Osman Demirci'ye ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çatıdaki yangını fark eden komşuları, Demirci ailesini uyardı. Zemin katta bulunan Osman Demirci, üst kattaki oğlu Erdoğan Demirci ile çatı katında yaşayan oğlu Erdal ve eşi Kevser Demirci'yi uyandırıp, evden çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, alevlerin diğer dairelere sıçramasını engelleyerek, yangını söndürdü. Yangında çatı katı dairesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından çatı katında iinceleme yapan Erdal Demirci, tüm eşyaların yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in alevlerden etkilenmediğini farketti. Demirci, "Eşimle birlikte uyuduğum sırada komşularımın seslenişlerini duydum. Allah korudu bizi, canımızı bağışladı. Tüm eşyalar yanmasına rağmen Kur'an-ı Kerim yanmadı, tesellimiz bu olduö dedi.

Erdoğan Demirci ise, "Saat 05.30 sıralarında komşumuz bizi uyandırdı. Üst katta kalan kardeşim ve yengemi kapıya vurarak uyandırdık. Tüm eşyalar yandı, bir tek Kur'an-ı Kerim ve kardeşim ve yengem kurtuldu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangın sonrası detay

Erdal Demirci röp.

Erdoğan Demirci röp.

Detay

Haber-Kamera: Nuri KURU/ SAKARYA,

===================================

REJİMİN SALDIRISINDAN KAÇANLARIN SAYISI 600 BİNE DAYANDI

SURİYE'de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.

Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti. Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İdlib ve kırsalında yapılan saldırılardan kaçanlar

-Araçlar ve içindeki eşyalar

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

========================================

AYVACIK'TA, 9 KİŞİLİK PANELVANDAN 22 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaçak göçmenlerin panelvandan çıkarılma görüntüleri

Haber: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

=========================

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere, komando ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Reyhanlı'daki Suriye sınır hattına ulaştı. Komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Askeri araçların geçişinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

=====================================

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 4 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Özel harekat polislerinin tim düzeni ile evin önüne yürümesi

Polislerin binanın dış kapı zilini çalması

Polislerin binaya girmesi

Özel harekat polislerinin evin çelik kapısına koç başı ile vurması

Ekiplerin kapısı kırılan eve girmesi

Evin dışında güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Gözaltına alınan şüphelinin polis nezaretinde dışarıya çıkartılıp, ekip aracına bindirilmesi

Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

Genel ve detay görüntülen

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

========================================

ANKARA'DA TEK TARAFLI 'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NA PROTESTO

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Milli Türk Talebe Birliği, Anadolu Gençlik Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği tek taraflı planı protesto etti. ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, tekbir getirip, Filistin lehine sloganlar attı. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, grup adına yaptığı açıklamada, "Yüzyıl önce coğrafyamızda 'Büyük İsrail Planı' diye yürürlüğe koydukları planı adım adım uygulamaya çalışan ve Filistin devletini adım adım yok etmeye çalışan kan emiciler var. Gelinen nokta itibariyle bir oldubittiye getirerek, ABD'deki herkesin aklından şüphe ettiği Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' diyerek Filistin halkının iradesini hiçe sayıp, Filistin'e işgal girişimini başka bir boyuta taşımıştır" dedi.

Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu aktaran Yalçın, İsrail'i terör devletçiği olarak tanımladığı konuşmasında, diplomasi ve silah gücüne güvenip haydutluk yapanların Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin, gerçeği değiştirmeyeceğini söyledi. Yalçın ayrıca, İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak iradeyi koyması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Protestoculardan görüntü

Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=====================================

DÜZCE'DE 24 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Polis kamerası)

-Narkotik köpeği durdurulan araçta arama yaparken görüntü

-Bulunan uyuşturucunun görüntüsü

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===============================

SÜRÜCÜSÜNÜN EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU TIR, İŞ YERİNE ÇARPTI

BURSA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, hareket edip, 200 metre ilerledikten sonra bir iş yerine çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin T. (47), kullandığı 34 GM 5904 plakalı TIR'ı yol kenarına park etti. Bünyamin T.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen TIR, bir iş yerinin tentesini kırıp yan taraftaki Ali Aydın'a ait inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptı. Gürültüyü duyan vatandaşlar, panikle ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR ve çarptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından TIR, çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol da yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR'ın hareket ettiği sırada yolda ve çarptığı iş yeri ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

'CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ'

Kazada dükkan duvarının ve içerideki malzemelerin zarar gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi Ali Aydın, "Sabah namazından çıktıktan sonra, sürücüsü TIR'ın el frenini çekmediği için kendi kendine hareket etmiş. Komşunun dükkanını sıyırdıktan sonra bizim dükkanımıza çarpmış. Küçük çaplı maddi hasarlarımız var. Lavabo, klozet, soba boruları, çelik kova gibi malzemelerimiz zarar gördü. Duvarımız yıkıldı. O anda 5-6 kişi yan taraftaki lokantanın önündeydi. Allah'a şükür kimsenin canı zarar görmedi" dedi.

Kaza anında TIR'ın çarptığı dükkanın yan tarafındaki iş yerinde olduğunu söyleyen Ertuğrul Temel ise, "Olay anında içeride çalışıyorduk. Vites dişlisi kırıldığı söylenen TIR, sürücüsüz şekilde geldi. Büyük bir ses geldi. Kaza olduğunu görünce dışarı çıktık. Bizim dükkanın tentesini sıyırdı, yan dükkana girdi. Önünce insan çıkmadı, büyük bir felaket olabilirdi. Bir anda büyük bir ses geldi. Bizler de sesten korktuk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın, yolcu indiren bir minibüsün durduğu anda yanından geçerek, inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Hasar gören iş yerinden detaylar

-Röportajlar

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Mehmet İNAN/ BURSA,

====================================

ÖLÜ DOMUZU OTOMOBİLİYLE METRELERCE SÜRÜKLEDİ

KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki gösterildi.

Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyorö dediği duyuldu.

Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ölü domuzun otomobille sürüklenmesi

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR,

===============================================

KÜTAHYA'DA ÖĞRETMENİ TACİZ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kreşte öğretmeni B.E.'yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Güvenlik kamerası)

-Taciz anı

Gözaltına alınan zanlının adliyeye götürülmesi

Haber: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

================================

TIR PARKINDA ARAÇLARIN AKÜLERİ ÇALINDI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan kamyon ve TIR parkında duran 8 aracın aküleri çalındı.

Akyazı'da bulunan kamyon ve TIR parkında park halinde olan 8 aracın aküsü çalındı. Sabah yola çıkmak için araçlarının başına gelen araç sahipleri durumu fark edince jandarmaya bilgi verdi. Sabah aracının başına geldiğinde akünün çalındığını fark eden Fatih Kurtoğlu, "Sabah araç başına geldim, baktım aküler çalınmış işe gidemedim. Burada hiçbir güvenlik önlemi yok, araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2600 liraya aldığım akünün daha borcunu ödüyoruzö dedi.

Aracının aküsü çalınan Mehmet Ali Özdemir ise hırsızlara seslenerek, "Çaldığınız aküleri geri getirin biz 300 liradan geri alacağız, hiçbir şey yapmayacağızö diye konuştu.

Akyazı TIR ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk, "Kooperatifimizin Akyazı Belediyesi'nin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yerde üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Belediye ile görüşmelerimiz sonucu kalıcı yer konusunda meclis onayından geçtiği belirtildi. En kısa sürede daha iyi şartlar altında TIR parkı yapılacak. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruzö dedi.

Jandarma, TIR parkında incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Araçlardan görüntü

Cemil Ünlütürk

Mehmet Ali Özdemir

Fatih Kurtoğlu konuşması

Detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ AKYAZI(Sakarya),

================================================

BEYİN KANAMASI GEÇİREN KADININ AMELİYATI İÇİN PARA İSTENDİĞİ İDDİASI

ADAPAZARI'nda, beyin kanaması geçiren Fatma Karaman (47) için, sevk edildiği özel hastanede, ameliyat için 40 bin TL istendiği öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine olaya el koyan Sağlık Bakanlığı, ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adapazarı'nda yaşayan Kamuran Karaman, yaklaşık 4 ay önce baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör olduğu belirlenen Karaman, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamuran Karaman, önceki gün hayatını kaybetti. Kamuran Karaman'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Eşi Fatma Karaman ise önceki gün evinde fenalaşarak, bayıldı. 112 Acil ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Karaman'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Fatma Karaman, Yalova'da bulunan özel hastaneye sevk edildi. İddiaya göre, özel hastanede Fatma Karaman'ın ameliyatı için 40 bin TL istendi.

Babası Kamuran Karaman'ı kaybeden, annesi Fatma Karaman ise halen yoğun bakımda olan Furkan Karaman, "Babam beyin tümöründen rahmetli oldu. Annem üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Beyin damarlarında baloncuk oluştuğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Yalova'da özel bir hastaneye sevk ettiler. Devletin sevk ettiği hastadan ameliyat parası istiyorlar. Önce 40 bin lira, daha sonra 20 bin lira, son olarak da 14 bin lira istediler. Stent parasıymış. Araştırdığımızda sevk edilen hastadan para isteyemeyeceklerini öğrendik. Muhasebe bölümündeki bir hanımefendi pazarlık yapmış, yani bildiğiniz can pazarlığı yapıyorlar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım, mahkemeye de başvurmayı düşünüyorum. Parayı vermeden ameliyat yapmıyorlar, param yoksa yakınım vefat mı etsin? Zaten yoğun bakım ihtiyacı var, annemin aciliyeti var ama hala parayı bekliyorlar" dedi.

Hayatını kaybeden Kamuran Karaman'ın ağabeyi Abdullah Karaman da "Kardeşimi kaybettim, peşinden gelinimiz beyin kanaması geçirdi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdık, Yalova'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. İlk gün sorun yoktu, pazartesi günü uzman gelip inceleme yapınca bizden para talep ettiler. 40 bin liradan başladılar, 14 bin liraya düştüler. Bizim hastamız Sağlık Bakanlığı onayıyla gitti oraya, ama ısrarla bu parayı bizden talep ediyorlar" diye konuştu.

BAKANLIK OLAYA EL KOYDU

Ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı olaya el koydu. Sağlık Bakanlığı, aileye, ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Furkan Karaman röp.

Abdullah Karaman röp.

Cenaze detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI(Sakarya),

========================================

TRAVERTENLERE DÜŞEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU O ANLARI ANLATTI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, önceki gün Çinli çocuk turistle yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atladıktan sonra travertenlere düşerek yaralanan pilot Kamil Can Turan (23), hastaneden taburcu oldu. Travertenlerin üzerinde türbülanslı havaya denk geldiği için kanadın kapandığını söyleyen Turan, o andaki amacının paraşütteki yolcuyu en güvenlik şekilde yere indirmek olduğunu belirti.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, turist olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, önceki gün tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti. Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı. Düşme sırasında Çinli turist yara almadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan, olay anının anlattı. 4 yıldır yamaç paraşütü pilotu olduğunu ifade eden Turan, "Çinli turistle birlikte 450 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'nden uçtuk. Her zamanki rotamızı kullandım. Havada uçmaya müsaitti. Travertenlerin üzerinden geçerken ters bir türbülanslı havaya denk geldik. O sırada kanat kapandı, aldığım eğitimlerde burada kendini gösterdi. Amacım yolcuyu koruyarak güvenlik şekilde indirmekti. Güvenli bir şekilde en iyi inebileceğim yer yakın olan travertenlerdi. Sert bir iniş oldu. İnişin ardından hemen yolcuyu kontrol ettim. Kendisinin durumu gayet iyiydi. Daha kötü bir sonuç olabilirdi ama aldığımız eğitimler ve tecrübeden dolayı hafif şekilde atlattık" dedi.

Turan, bir süre dinlendikten sonra Pamukkale'de uçmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kamil Can Turan'ın daha önceki bir uçuşundan görüntü

Turan ile röp.

Travertenlerdeki paraşütten görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

=======================================

BİTLİS'İ KALKINDIRACAK PROJENİN, PROTOKOLÜ İMZALANDI

BİTLİS Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) geliştirdiği '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla, Vitlis Valiliği ile DAKA arasında geliştirilen, 1 milyon 222 bin TL maliyetli '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı.

Vali Oktay Çağatay, projenin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "DAKA ile imzalamış olduğumuz protokol, proje ortaklığı bakımından Bitlis, Tatvan ve Ahlat Belediyeleri, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile beraber yürüteceğimiz bir projedir. Bu proje ile Bitlis'e 3 boyutlu tasarım atölyeleri kuracağız. Artık Bitlis'imiz terörden kurtulmuş durumdadır. Çok fazla ziyaretçi ilimize geliyor. Artık turistler Bitlis'i görüp, tanımak istiyor. Ülkenin tamamı Bitlis'e gelmek istiyor. Buraya gelen ziyaretçiler hatıralarla dönsün istiyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

HEDEF, YERELDEKİ GENÇ NÜFUSU HAREKETE GEÇİRMEK

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacağını ifade ederek, "Projenin hedef grubunda, meslek lisesi öğrencileri ve mezunları, engelli bireyler, kadınlar ve gençler yer almaktadır. Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca, şehirdeki kurum, kuruluş ve işletmelerin ulusal platformlarda şehrin tanıtımı için ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarım ve üretiminin sağlanarak, dışa duyulan bağımlılığı azaltmaktır. Proje kapsamında 3 alanda mesleki eğitim kursları düzenlenecek ve 2 alanda atölyeler kurulacak. İlgili paydaşların destekleriyle dezavantajlı ve mesleki eğitim kurslarına ilgisi olan kursiyer adayları belirlenerek bu kişilerin ilgili alanlarda uzman kişiler tarafından donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir "diye konuştu.

KURSİYERLERİN HAYAL GÜCÜ, 3 BOYUTLU YAZICILARLA GERÇEĞE DÖNÜŞECEK

Güray, kursiyerlerin hayal gücünün 3 boyutlu yazıcılarda gerçeğe dönüştürüleceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Programlama ve yazılım kursunda, üzerinde çalışılan tarihi değerler ve tasarımlar ahşap atölyesinde işlenecek ve Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacaktır. 3 boyutlu yazıcılarda ürün sınırlaması olmadığından hayal edilen her şeyi gerçeğe dönüştürebilme imkanı doğacaktır. Kurulacak atölyelerde yereldeki küçük çaplı plastik, ahşap ve metal gibi tüm ürün ihtiyaçları giderilecektir. Ürün çeşidinin ilk aşamada ilin, daha sonra da bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında ürünlerin satışının yapılabilmesi için Bitlis, Ahlat ve Tatvan Belediyeleri'nin desteği ile turistik bölgelerde satış ofisleri kurulacaktır. Bu satış ofislerinde Aile Destek Merkezleri'ndeki dezavantajlı kursiyerlerin ürünleri de satılacaktır. Bu proje ile 3 alanda nitelikli eleman yetiştirilecek ve ilin tarihi yapısına uygun ürün tasarımı ve üretimi ile ilde turizm için duyulan ürün ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Protoklün imzalanmasından detay görüntüler

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS,