Dha Yurt Bülteni-10

1)İŞ BAŞVURU KUYRUĞU YOLA TAŞTITOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Başvuru çok olunca, kuyruk yola kadar uzadı.İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam bin 500 kişiyi işe alacağını duyurdu. Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruk, İl Müdürlüğü önünde bulunan çift şeritli yolun tek şeridine kadar uzadı. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 1 Şubat'a kadar devam edeceği öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla kar kütlelerinin altından çıkartıldı. Arnavutluk İtalya ve Yunanistan 'dan gelen ekipler de sızmayı önlemeye ve caminin ibadete açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak kabul edilen Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Döşeme Camisi'nin zemininde, 12 yıl önce aşırı kirlilik nedeniyle Balıklıgöl'deki suyun boşaltılarak temizlenmesinin ardından kayma meydana geldi. 2015 yılında Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyonda ilk önce zemindeki kaymayı önlemek için 'jet-grout' olarak adlandırılan özel bir yöntemle zemin ana kayaya sabitlendi. 4 yıldır önü alınamayan kayma nedeniyle camide oluşan çatlaklar ve su sızması nedeniyle ibadete kapalı caminin bir an önce faaliyete geçmesi için ekipler, bazı bölümleri ziyarete açtı.ÜÇ ÜLKEDEN EKİP GELDİGeçtiğimiz yıl da İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan 3 ayrı inşaat firması, restorasyon çalışmalarına destek vermek için teknik ekip gönderdi. Camide su birikmesini engelleyebilmek için çalışmalara başlayan ekipler, özel 'bio' karışımlarla hazırlanan sıvaları kullanmak için de hazırlık yaptı. Cami inşaatında çalışan yabancı ekipler, aynı zamanda inşaatta çalışan ustalara yönelik uygulamalı eğitimler veriyor. Geliştirdikleri özel sıvayla caminin nasıl nemden korunması gerektiğini, taşların güçlendirilip sudan etkilenmemesi yöntemlerini anlatıyor..Vakıflar Bölge Müdür yetkilileri, Döşeme Camii restorasyonunu çok zor ve kapsamlı olduğunu belirterek, "İtalya'dan gelecek ekibi bekliyoruz. Bu nedenle süreç uzadı. Önümüzdeki hafta İtalyan ekip gerekli incelemeler yaptıktan sonra restorasyon bitiş tarihi tam olarak ortaya çıkacak. Camimiz suya dayalı bir kuvvetle, tamamen altı boş bir şekilde ayakta duruyor. Bunun incelenmesi, yeraltı etütlerinin yapılması ve yer üstünde attığımız her kürek karışımının, yerine koyduğumuz her taşın üç aşamalı bir kontrol sisteminden geçirilerek yapılması gerekiyor" dedi.HER YIL BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYORHazreti İbrahim'in ateşe atıldığına inanılan makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alan Döşeme Camisi, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaradan oluşan bir külliyeye dönüştürüldü. Son olarak 1810 yılında temelinden restore edilerek günümüzdeki halini alan cami, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı Balıklıgöl kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Sürprizle çok sevinen Yusuf, ziyaretler yapmaya başladı.Sur ilçesindeki Dabanoğlu Mahallesi'nde oturan down sendromlu Yusuf Erat, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak istediğini söyleyince, mahalle sakinleri ona sürpriz yaptı. Dabanoğlu'nun yanı sıra Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayanlar, Yusuf'un sembolik adaylığını hazırladıkları afişlerle duyurdu. Sürprizle çok sevinen, çalışmalar için kollarını sıvayıp azalarını seçen Yusuf, esnaf ziyaretlerine de başladı. Gördüğü ilgiden memnun olan Yusuf, günün büyük bölümünde mahalle sakinleriyle sohbet ediyor.'HER ZAMAN YUSUF'UN YANINDAYIZ'Dabanoğlu Mahallesi'nde otopark işletmecisi Orhan Bildik, her zaman Yusuf Erat'ın yanında olduklarını dile getirerek, "Elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu afişi de sağ olsun mahalleli ile beraber yaptık. Onun da hoşuna gitti. Buradan geçip görenlerin de hoşuna gitti. Onun gibi insanlara duyarlı olsak, bakış açımızı değiştirsek çok daha iyi olur. Her türlü yardımcı olmamız lazım. Mahalleli olarak her zaman Yusuf'un yanındayız. O bizim mahalle muhtar adayımızdır" dedi.'YUSUF'TAN DAHA İYİ BİR ADAY YOK'Mahalle sakinlerinden Muhammed Babrak da Yusuf'tan daha iyi bir aday olmadığını ifade ederek, "Bir dahaki seçimlerde inşallah belediye başkanı da yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.Yusuf'un sembolik adaylığına destek için mahallenin birçok yerine afiş astıklarını anlatan İsmail Beyoba , gencin gördüğü ilgiden memnun kaldığını söyledi.Görüntü Dökümü:---------------------------İlçeden genel görüntüYusuf Erat'ın afişiYusuf'un beraberindekilerle caddede yürümesiDükkan camlarına asılan afişlerOrhan Bildik'in konuşmasıMuhammed BabrakYusuf'un kahvehane ziyaretiİsmail Beyoba'nın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,-GÖRÜNTÜ BOYUTU: 582 MB