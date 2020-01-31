DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri

ERZİNCAN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi.

Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren TIR'lara yüklenen konteynerler bölgeye gönderiliyor.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üstü Elazığ Sivrice olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandığı ifade edilirken; "Afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere ilimiz bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başlamıştır. Dün gece başlayan sevkiyatta; 2 konteyner WC, 2 konteyner banyo ve 22 adet konteyner Elazığ'a gönderildi. Sevkiyatlarımız devam edecektir. Erzincan AFAD olarak toplamda 99 adet yaşam konteyneri afetzedelere gönderilecektir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konteynırların yüklenmesi

-Konteynırlardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Depremde hasar gören 48 daireli sitede yıkım çalışması

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 3 apartmandan oluşan 48 dairelik sitede yıkım çalışmalarına başlandı.

Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yapıların incelemeleri sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerin yaptığı çalışmalarda, Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 katlı ve 3 apartmandan oluşan 48 dairelik Güneş Sitesi'nde çökme tehlikesi tespit edildi. AFAD tarafından site sakinleri tahliye edilmesinin ardından sitenin yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü

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Sitenin yıkılmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 172 MB

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Barışmaya gittiği eşini tabancayla vuran koca tutuklandı

GAZİANTEP'te, aldıkları boşanma kararı üzerine babaevine dönen, 2 çocuk annesi eşi Sibel M.'yi (23) barışmak için yanına gittiğinde, tabancayla vurarak, ağır yaralayan Yunus M. (32), mahkemece tutuklandı. Genç kadının, yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, çarşamba günü, 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde, Sibel M.'nin babası Şakir Polat'ın evinde meydana geldi. Ortak boşanma kararının ardından babaevine dönen eşiyle barışma konuşması yapmaya giden Yunus M., merdivenlerden inen Sibel M.'ye, tabancayla peş peşe ateş etti. Vurularak, kanlar içinde kalan Sibel M., yakınlarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Yunus M., polis ekiplerinin takibi sonucu Kilis'te yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yunus M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KIZIM BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYABİLİR'

Yoğun bakımda tedavisi süren 2 çocuk annesi kızı Sibel'in sağlık durumunun kritik olduğunu ve felç kalma riski bulunduğunu belirten Döne Polat, "Yunus, bizi aradı, kızımla görüşmek istediğini söyledi. Eve geldi ve kızımı aradı. Kızım aşağı inerken, silah sesleri duyduk. Kızıma 6 kurşun isabet etti. Sağlık durumu ciddi ve bir daha ayağa kalkamayabilir" diye konuştu.

'BENİM KIZIM SON OLSUN'

Döne Polat, tutuklanarak, cezaevine gönderilen damadının en ağır cezayı almasını istedi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Polat, "Ben onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Bütün yetkililerden rica ediyorum. O cani, bir daha dışarı çıkmasın. Böyle katiller en ağır cezayı alsın, oradan çıkmasın. Kadın cinayetleri artık bitsin, benim kızım inşallah son olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu ev

Evin merdivenleri

Kapıdaki ve duvardaki kurşun izleri

Döne Polatın eve girişi

Döne Polat ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 442 MB

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Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Kasım Ekenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Mahmut Nedim Arundar Öğrenci Yurdu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatının tahta parçaları yurt bahçesine savruldu.

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yurt binasına giderek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım, çatı onarımının eğitim öğretim dönemine yetişmesi için talimat verdi.

Bölgede aynı zamanda bazı evinlerin çatısı da zarar görürken, ilçede hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yurdun görüntüsü

Çatıdan genel ve detay

Bahçedeki çinko parçalarından görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Polisten kaçan sürücü ve arkadaşı, lastiklere ateş edilerek yakalandı

KAYSERİ'de sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta bulunan ve 'hırsızlık' suçundan arandığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesinde meydana gelen olayda polis, şüphelendiği 38 RA 984 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşinden gitti. Önünü kesen sivil polis aracına çarparak kaçmaya devam eden otomobilin sürücüsü, 4 kilometre süren kovalamaca sonucunda lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Lastikleri patlayan araçtan inip kaçmaya çalışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan aranması bulunduğu belirlenen Doğan K. (36) ve Tayfun K. (37) gözaltına alındı. Polis, araçta da inceleme yaparken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri genel görüntü

Şüpheli hırsızların kaçtığı otomobilde polisin inceleme yapması

Hırsızların çarptığı polisi otosu görüntüsü

Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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