DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti (2)

SÖĞÜT'TE HALKA HİTAP ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından Söğüt Belediye Başkanlığı'na geçti. Belediye Başkanı İsmail Sever'i makamında ziyaret eden Bahçeli, daha sonra belediye meydanında toplanan halka seslendi. 31 Mart Yerel seçimleri öncesi de seçim kampanyasını ve ilk mitingini Söğüt'te yaptığını hatırlatan Bahçeli, "Kırılmayan çizgimizle, kısırlaşmayan sevgimizle, kısılmayan nefesimizle, kısalmayan hedeflerimizle aziz milletimize, değerli Söğütlü kardeşlerimize hizmet etmenin amaç ve arzusunu taşıyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz. Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Biz bu aziz vatana kara sevdayla bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim sözümüz, bizim özümüzdür. Hayme Ana'nın duası bizim duamızdır. Dursun Fakih'in seslenişi bizim irfanımızdır. Alplerin, gazilerin, şehitlerin, enbiyaların, evliyaların, erenlerin, alimlerin, ariflerin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ZIRHI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİDİR'

31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin güçlenerek çıktığını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ülkenin güvenlik zırhı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışlar çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatımıza girmiş, ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye'nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir. CHP Genel Başkanı, 'en güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım' diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır. CHP'nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP'nin Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur. CHP'nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. Cumhur var, Cumhuriyet yok diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir."

Türkiye'nin boğuştuğu sorunları aşacak güçte olduğunu kaydeden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ümididir. Kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur. Tehditler artık işlemeyecektir. Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir. Bir ve beraber olursak hiçbir karanlık ve kötü emel sahibi şirret emellerine muvaffak olamayacaktır. Yüreklerimiz toplu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. Cumhur İttifakı Ötüken'den Söğüt'e dalga dalga büyüyen muzaffer ahlaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP'nin tezviratları boştur, ademe mahkumdur. İplikçilerin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin 2023 azmine taş koyamayacaklarö diye konuştu.

Bahçeli konuşmasının ardından Kütahya'ya geçti.

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Yaylada görüntü kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen salıncakların sahipleri ile görüşen Bakan Kurum, "Salıncaklar kaldırılacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de otelde vali, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi uygulanacak Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na çıktı. Gelin Tülü Şelalesi mevkiinde araçtan inen Bakan Kurum, yaya olarak yaylayı gezdi, esnaf ve tatilcilerle sohbet etti.

Esnafla sohbeti sırasında Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, kimsenin mağdur olmayacağını belirterek el birliği ile yaylayı daha da güzelleştireceklerini söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşklanımız diyor ki 'Bu Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın'. Bizde sizleri incitmeden, kırmadam ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte yaapcağız. Kaldırımından yoluna, alt yapısından otoparkına kadar her şeyini yapacağız. Siz de bize yardımcı olacaksınız" dedi.

'SALINCAKLARI KALDIRACAĞIZ'

Ayder Yaylası'nda sayıları artan ve oluşturdukları görüntü kirliliği ile tartışılan salıncakların sahiplerini dinleyen Bakan Kurum'a, Yuvacan Kutlu adlı kadın, "İnsanlar salıncaklarla eğleniyor. Şimdi bunları kaldırlması isteniyor. Bu araziler tapulu arazimiz. Salıncaklarla ekmek paramızı kazanıyoruz. Babamın tapulu arazisininden para kazanmak istiyoruz. Burası yasaksa başka bir yerde kurulum" dedi. Bakan Kurum da yaylanın değerini aşağıya çekecek işlere müsaade edemeyeceklerini belirterek, "Salıncakları kaldıracağız" dedi.

Bakan Kurum, Ayder kentsel dönüşüm projesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Öykü Arin için 60 günlük kritik süreç (Görüntü ekiyle)

Antalya'da babasından yarı uyumlu ilikle yaşama tutunan Öykü Arin Yazıcı (4), hastanede geçirdiği 3 ayın ardından evine gitti. Öykü Arin için ev ortamı ve oyuncakları steril edildi, koltuk ve kanepelere çarşaflar serildi. Öykü'nün babası Çağdaş Yazıcı, "Önümüzde 60 günlük kritik süreç var. 60 günü sayıyoruz" dedi.

İzmir'de, geçen yıl kasım ayında, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Yapılan testler sonucu naklin tutmadığı açıklandı. En yakın ikinci aile bireyi olan baba Çağdaş Yazıcı'dan 3 Haziran'da yarı uyumlu nakil yapıldı. 13'üncü günde, Öykü Arin'e babasından nakledilen yarı uyumlu iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı. Hastane dışında eve gitmesine de izin verilen Öykü Arin, kontrolleri için hastaneye gidiyor.

EVDE OYUNCAKLARIYLA OYNAYIP RESİM YAPIYOR

Evde vakit geçirebileceğinin haberini alan Öykü Arin'in yüzü güldü. Nisan ayından bu yana hastanede 20 metrekarelik odada zaman geçiren Öykü Arin için evde hummalı çalışma başlatıldı. Hastanedeki hijyen ortamı, evde de sağlandı. Öykü Arin'in mikrop kapmaması için evdeki koltuk ve kanepelerin üzerine çarşaflar serildi, oyuncakları dezenfekte edildi. Aile bireyleri ise çok fazla dışarı çıkmamaya ve topluluk içinde bulunmamaya gayret gösteriyor.

YATAKTAN SIKILDI, YERDE OTURMAK İSTİYOR

Kızını yarı uyumlu ilikle hayata bağlayan Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin'in ev ortamını fazlasıyla özlediğini ve yataktan sıkıldığı için sürekli yerde oturmayı istediğini söyledi. Evde vakit geçirdiği için duygusal olarak da iyi bir aşama kat ettiklerini kaydeden Yazıcı, "Nakilden sonra 100 günlük kritik süreç vardı. 40 gününü geride bıraktık, şimdi önümüzde 60 günlük kritik zaman kaldı. 60 günü sayıyoruz. İkinci nakil başarılı geçmiş gibi duruyor, ama ilik savaşı riski hala var. Hastalığın her zaman nüksetme riski var. Benden alınan ilik uyumlu olmasaydı, yapacak bir şeyimiz kalmamış olacaktı. Şimdi değerleri daha iyi" dedi.

YAZI DONDURMASIZ GEÇİRECEK

Kızının her zaman mücadeleci ve güler yüzlü olduğunu anlatan Çağdaş Yazıcı, doktorların izin verdiği gıdalar dışında bir şeyi Öykü'ye yedirmediklerini söyledi. Öykü'nün en çok dondurma istediğini, enfeksiyon riskinden dolayı yedirmediklerini belirten Yazıcı, "Egzersizler yapıyor. Kasları zayıflamıştı. Evine döndüğü için mutlu. Bir çocuğun tekrar gökyüzünü ve evini görebilmesi çok farklı bir his. Dondurma konusunda bu yazı pas geçtik. Gelecek sene umarız her şeyi yapar" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİRAZ DAHA HIZLANMALI

Baba Yazıcı, kök hücre bağışlarının Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme yeterince hızlı işlenmediğini belirterek, "Kök hücreler hızlı bir şekilde sisteme işlenirse, nakil bekleyen bireyler sağlığına kavuşabilir" dedi.

SMA hastası Turan Ege'nin ilacına rapor engeli

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) tip 2 hastası Turan Ege Şahin (8) için ailesinin yaptığı 4 ilaç başvurusu da raporlarda yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle reddedildi. Aile 5'inci başvurularından gelecek iyi haberi bekliyor.

Murat ve Hülya Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Turan Ege Şahin, SMA hastası olarak dünyaya geldi. 8 yıldır hastalıkla mücadele eden Turan Ege, Spinraza adlı ilacın SMA tip 2 ve tip 3 için geri ödeme kapsamında olmayınca, tedavi olamadı. İlacın Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geri ödeme kapsamına alınmasının ardından aile temin etmek için sağlık kurul raporu alıp başvuruda bulundu. Ancak ailenin yaptığı 4 başvuru da hazırlanan raporda yanlışlık yapıldığı gerekçeleriyle reddedildi.

Turan Ege için 24 Haziran'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınan sağlık kurulu raporuyla yapılan son başvuru ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından 'Rapor numarası ve protokol numarası' bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Aile ilaç taleplerinin reddedilmesiyle büyük üzüntü yaşarken, baba Murat Şahin 5'inci başvuru için tekrar İstanbul'a gitti.

'BİZ DAHA HİÇ İLAÇ ALAMADIK'

3-4 aydır ilacı temin etmek için uğraştıklarını belirten Turan Ege'nin annesi Hülya Şahin, "İlk yaptırdığımda mesela raporda 'oral yolla besleniyor' diye yazılmış, oral yolla besleniyor değil de 'kendi yutkunabiliyor, kendisi yutabiliyor öyle demeleri gerekiyor' dediler. Sonrakinde ise dosya numarası olmadığı için kabul edilmemiş. Yani başka bir sorun yok aslında. Kabul edilecek ama her şeyde bir hata çıkıyor. Artık hata doktorlarda mı, SGK'da mı, İbn-i Sina'da mı, ben de tam olarak çözemedim. Gittim, geldim o kadar. Bunlar yapılmasın, biz de ilacımızı alalım. 3'üncü dozunu alanlar var. 2'nci dozunu alanlar var. Biz daha hiç ilaç almadık. O yüzden biz de uğraşıyoruz" dedi.

Oğlunun diğer çocuklar gibi koşmak, yürümek istediğini ifade eden belediye işçisi Baba Murat Şahin ise 5'inci başvurudan olumlu sonuç almayı umduklarını ifade etti.

Bursalı ustadan Putin'e börekli teşekkür

Bursalı börek ustası Hasan Acar(39), Rusya'nın S- 400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ıspanaklı börek göndererek teşekkür etti.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran ve uzaya börek göndermesiyle gündeme gelen Bursalı meşhur börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan ve teslim alınmaya başlanan S- 400 savunma sistemi için teşekkür etti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için börek açtı. S- 400 savunma sisteminin ülke savunması için önemli bir girişim olduğunu belirten Acar "S- 400'lerin gelmesi ülkemizin güvenliği için önemli bir çalışmaydı. Biz de bunun karşılığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek için börek göndermek istedikö dedi.

Acar, hem sağlıklı hem de raf ömrünün uzun olması nedeniyle Kremlin Sarayı'na ıspanaklı börek göndermeyi uygun gördüğünü ifade ederek "Ispanaklı böreğin hem uzun yola dayanıklı olması hem de çok faydalı olması nedeniyle Ispanaklı börek göndermeyi tercih ettik. İnşallah Moskova'ya ve Putin'e kadar ulaşır. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da teşekkür etmek istiyorum çünkü Atatürk'ün yurdumuz için söylediği 'İlelebet muhafaza ve müdafaa edin' sözü doğrultusunda S- 400'ler önemliö açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i misafir etmek istediğini de vurgulayan Hasan Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Teşekkür amaçlı gönderdiğim böreği kabul etmesini temenni ediyorum. Kargodaki arkadaşlar 6 günde ulaşacağını söylediler inşallah 1 haftayı geçmez çünkü daha önceki tecrübelerime dayanarak ıspanaklı böreğin 10 günlük bir ömrü olduğunu söyleyebilirim. Eğer böreğimiz ulaşmazsa ben kendilerine burada sıcak sıcak börek yapmak isterim. Daha önce Putin'in Cumhurbaşkanımıza 'Beni İstanbul'da bir restorana götür' dediğini duydum. Ben de kendilerini buraya davet ediyorumö

Datça'nın kültürel hazinelerinin kentde dönmesi için imza kampanyası

İNGİLİZ arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yılları arasında Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak İngiltere'ye götürülen ve halen British Museum'da sergilenen 'Knidos aslanı' ile 'Demeter heykeli'nin Türkiye'ye iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu'nun (73) öncülünde başlatılan imza kampanyası, ilgi gördü. Datça Belediyesi Kapalı Pazaryeri'nde başlatılan kampanyaya 4 saat içerisinde, aralarında bir İngiliz çiftin de bulunduğu 250 kişi imza verdi. Datça'da 10 yıldır yerleşik olarak yaşayan Jim Persons (71), eşi Marguerite Persons (70) ile birlikte dilekçeye imza atarken, az Türkçesi ile "Her şey yerinde güzel. Aslan burada olmalıdır" diye konuştu. Datça'da tatil amacıyla bulunan ve kampanya imza verenlerden hemşire Gülşah Süngü (34), "Bize ait olan, bizim kültürümüze, topraklarımıza ait olan bir tarihi varlığın tekrar ülkemize dönmesini istiyorum. Knidos aslanının, İngiltere'de sergilenmesine gönlüm razı değil. Tekrar, ait olduğu topraklara geri gelmesini canı gönülden istiyorum. Böyle bir kampanyaya seve seve gönülden imza verdim" dedi.

YABANCI ÜLKEDE SERGİLENMESİ İÇİMİZİ ACITIYOR

Kampanyayı başlatan Ertuğrul Karslıoğlu ise, Knidos aslanı ile Demeter heykelinin yaklaşık 160 yıldır yabancı ülkede sergileniyor olmalarının, içler acısı bir durum olduğunu söyledi. Knidos aslanının Türkiye'ye getirilmesi konusunda daha önceki yıllarda benzer çalışmaların yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, "Tüm girişimler sonuçsuz kalmış olsa bile yerel halk ısrarla, Knidos aslanının Datça'ya getirilmesini istiyor. Ben, bu düşünceyi yeniden gündeme getirmek istedim. Bir belgeselcinin görevi kendi kültürüne, tarihine sahip çıkmak ve güncel hale getirmektir. Çünkü belgesel toplumun hafızasıdır. Bu hafızada boşlukların doldurulması gerekir. Knidos aslanı da bu manada çok değerli kültürel varlığımızdır" dedi.

