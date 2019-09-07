Dha yurt bülteni - 12

Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (3)

SALDIRININ DÜZENLENDİĞİ BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Omeryan kırsalında bugün sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuv'un şehit olduğu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Mardin Valiliği'nce Nusaybin ile Ömerli ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ve Ömerli ilçesi kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

Görüntü Dökümü

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Operasyon bölgesindeki helikopter

Güvenlik güçlerinin operasyonun düzenlediği bölgede arama faaliyeti

Bölgedeki askeri hareketlilik

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

DİYARBAKIR'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Tekel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Baltaş yönetimindeki 21 M 0270 plakalı minibüs, Suzan Erdinç yönetimindeki 35 S 0330 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, minibüsteki 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan 2'si, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Kaza yerine gelen çevredekiler

Sağlık ekipleri

İtfaiye ekipleri

Polis ekipleri

Yaralılara müdahale

Kaza yapan araçlardan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB

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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altan yönetimindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet ile kavşaktan geçen Müslüm Akar yönetimindeki 02 HA 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada her iki sürücü ile araçlardaki Ayşe Akar, Fatma Gül, Esma Nur Gül ve Hayrunnisa Gül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Polisler

Ambulansın gelişi

Çevredeki vatandaşlar

Ağaca çarparak duran araç

Kaza yapan araçların çekiciye alınması

Polislerin inceleme yapması

İtfaiyenin kaza yeri temizliğ

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

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Ayının saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik (54), ayının saldırısına uğradı. Köpeklerinin sayesinde saldırıdan sağ bacağı kırık olarak kurtulan Çelik hastanede tedaviye alındı.

Olay, Safranbolu'ya bağlı Nebioğlu köyü Cebeci mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Hayvanlarını otlamaları için çayıra bırakan Hüseyin Çelik, bir anda ayının saldırısına uğradı. Ayı, Çelik'in sağ bacağını ısırarak kırdı. Çelik'in köpekleri de ayıya saldırdı. Ayı, bir süre sonra köpeklerden kaçarak gözlerden kayboldu. Sağ bacağı kırıldığı için yürüyemeyen Çelik, arkadaşı Mustafa Akyüz'ü cep telefonuyla arayarak yardım istedi. Akyüz, sağlık ekiplerine durumu bildirirken, sırtına aldığı arkadaşını traktöre kadar taşıdı. Çelik, traktörle yolda bekleyen ambulansa götürüldü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılan Çelik'in sağ bacağına dikiş atılarak alçıya alındı. Çelik, daha sonra tedavisinin devamı için servise alındı.

Hüseyin Çelik,"Hayvanlarımı çayıra saldım. Dönüşte köpekler havlamaya başladı. Dar yolda ayı bacağımdan ısırdı. Silkeleyince bacağımı kırdı. Köpekler arkasından sıkıştırınca bıraktı gitti. Köpekler müdahale etmese parçalayacaktı. Sonra kestiğim lastikle bacağımı bağladım. Dizimle yürüye yürüye geldim. Arkadaşımı aradım. Traktörle gelip beni aldı."dedi.

Arkadaşına yardımcı olan Mustafa Akyüz(64) ise,"Beni telefonla arayıp, bacağımı ayı ısırdı. Çabuk gel."dedi. İple bacağını sardım. Sırtıma yüklenip traktörün gelebileceğe yere kadar çıkardım." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden detay

-Hüseyin Çelik Acil Servisten servise götürülmesi

-Hüseyin Çelik açıklaması Mustafa Akyüz açıklaması

Süre: (03.07) Boyutu: (350 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Düzce'de sokak köpeği av tüfeğiyle vuruldu

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek bir çocuğun ihbarı üzerine hayvanseverleri harekete geçirdi. Tarlada ölmek üzere bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde 2 gün önce, köylüler tarafından bakılan ve Kral ismi verilen sokak köpeği ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ye da kişilerce yakın mesafeden av tüfeğiyle ensesinden vuruldu. Köpeği yaralı bulan 13 yaşındaki çocuk, köylülere haber verdi. Köylüler de durumu Düzce Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirdi. Dernek üyeleri, köye gidip yaralı köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpeğin çekilen filminde ensesinde çok sayıda saçma olduğu ve derin yaralar açıldığı tespit edildi.

Tedaviye alınan köpeğin durumunun kritik olduğu, yapılan muayenesinde de daha önce kalçasından yine aynı şekilde av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köpeğin yerde kıvranırken görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Köpeğin veterinere götürülürken görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Tedavi edilirken görüntüsü ve detaylar (Vatandaş kamerası)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,