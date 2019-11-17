DHA YURT BÜLTENİ-12

Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken, önce motosikletin çarptığı, ardından üzerinden otomobilin geçtiği Nazik Daban (66) yaşamını yitirdi.

Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı. Kazanın şiddetiyle karşı şeride fırlayan Nazik Daban'ın üzerinden, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil geçti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nazik Daban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Burak H.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Nazik Daban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna konuldu.

Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anına ilişkin kask kamerası görüntüsü

Olay yerinden genel ve detay görüntü

Cesedin görüntüsü

Detaylar

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Sakat kalan Suriyelilere umut oluyorlar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Protez Sağlık Derneği, ülkelerindeki iç savaş sırasında engelli hale gelen savaş mağduru Suriyelilerin hayata tutunmaları sağlıyor. Merkezde kol ve bacak protezi takılan Suriyeliler, normal yaşamlarına dönüyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hale geliyor.

Ülkelerindeki iç savaşta, bombardımanda ya da keskin nişancılar tarafından vurularak, uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen, Relief International'ın ortak kurumu Protez Sağlık Derneği'nce protez kol ve bacak hizmeti devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde bulunan merkezde 65 kişi çalışıyor ve ayda ortalama 40 kişiye protez takılıyor. Fizyoterapi hizmetleri de sunulan merkezin yöneticisi Raed Al Masri, 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek, aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 7 bin 500 kişiye el ve ayak protezi taktıklarını, psikolojik destek verdiklerini söyledi. Al Masri, "Suriye'de iç savaş nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenler bize başvuruyor. Biz de çalışan uzman arkadaşlarımızla hastalara hem protez takıyor ve hem de psikolojik destek vererek onları yeniden hayata bağlıyoruz. Ücretsiz olarak yapılan bu hizmette kol ve bacakları takılan ve psikolojik destek verilen engelli hastalarımız buradan ayrıldıktan sonra normal yaşamlarına dönüyor ve artık kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hale geliyor" dedi.

KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR

3 yıl önce İdlib'te rejimin hava saldırısında iki bacağını kaybeden Abdulbasit Alsatouf (10), büyüdüğü için daha önce takılan protezinin yerine yenisi yapılıyor. Geldiği dernekte ölçüleri alınan ve protezi hazırlanan Alsatouf, "Daha önce takılan protezim artık bana olmuyor. Yerine yenisi yapılıyor. Protezle daha rahat hareket edebiliyor, yürüyor, kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Okuluma gidiyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Desteklerini esirgemeyen dernek yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE DAHA GÜVENDEYİZ'

Abdulbasit'in babası Taan Alsatouf ise olayın 2016 yılında rejime ait uçak tarafından yapılan hava saldırısında meydana geldiğini, eşi ve bir kızını kaybettiğini, oğlu Abdulbasit'in ise iki bacağının koptuğunu söyledi. Baba Alsatouf, oğlu büyüdüğü için mevcut protezin yerine yenisinin hazırlandığını belirterek, "Oğlum artık okula gidiyor, yürüyor, oynayabiliyor. Çok şükür o günler geride kaldı. Türkiye'deyiz, güvendeyiz ve huzurluyuz" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da 2016 yılındaki hava saldırısında bir bacağını kaybeden Hüsam Muhmmed Zeyno da, getirildiği Türkiye'de iyileştiğini ve dernekte kendisine protez takıldığını belirterek, takılan protezle kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını bu nedenle de mutlu olduğunu kaydetti.

Relief International Türkiye ülke direktörü Andrea Patterson, ülkede devam etmekte olan kriz nedeniyle sakat, yaralı ve kronik hastalıklardan mustarip olan Suriyeli mültecilere yardımcı olduklarını söyleyerek, "Bu mültecilerin uzmanlaşmış hizmetlere erişimleri onlar için hayati önem taşıyor. Relief International fizik tedavi ve ruh sağlığı hizmetleri sunmasına karşın artan talepleri karşılamakta zorlanıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

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Eğirdir Gölü'nü kurutan borular

Isparta Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 520 kilometrekareden 436 kilometrekareye düştü. Bu azalmaya, tarım arazilerinde kullanılmak üzere devasa borularla binlerce ton su alınmasının neden olduğu, yaşanan su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğu kaydedildi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nin (TTKD) yaptığı bilimsel araştırmalarda, göl yüzeyinde son 10 yılda 84 kilometrekare su kaybı yaşanan ve su seviyesi 16 metreden 6 metreye düşen Eğirdir Gölü'nü kurutan dev borular görüntülendi. TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün yaşadığı su kaybının iki Kovada Gölü, iki Gölcük Gölü kadar olduğunu, kurumanın temel nedeninin bilimden ve teknikten uzak, vahşi sulamada kullanılmak üzere dev borularla su alınması olduğunu kaydetti.

'BU KADAR KAYBA DENİZ DAYANMAZ'

Bu kadar su kaybına denizin bile dayanamayacağını söyleyen Dr. Kesici, "Eğirdir Gölü hiç dayanamadı ve kurumak üzere" dedi. Yaptığı uyarılarda, defalarca gölün boşaltıldığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Erol Kesici, "Eğirdir Gölü'nün nasıl boşaltıldığından bahsetmiştim. İşte o pompaj boruları. Birini kulaçladım, borunun çapını saramadım. Sanırım benim kulaç gibi iki tane daha olursa sarabiliriz. İçinden araç geçecek büyüklükte borular. Gelendost-Yenice kaynağından bu borularla kuru tarım alanlarına 3 ay süreyle su verildi. Bu nedenle 3 ayda gölün su seviyesi neredeyse 2 metre düştü" dedi.

KAYBIN YÜZDE 55'İ AŞIRI SU ALIMI

Eğirdir Gölü'nün öncelikli amacının içme suyunu karşılamak olduğuna dikkat çeken Dr. Erol Kesici, ama devasa borularla Atabey, Barla, Gelendost, Sarıidris, Senirkent, Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri için gölden su alındığını kaydetti. Dr. Kesici, "Yıllardır gölün önceliği tarımsal alanlar olmuştur. Sonuç göl kuruyor. Eğirdir Gölü'nden ve gölü besleyen dere ve göletlerden su alınıyor. Gölün yıllık su bütçesi korunmadan aşırı su alımı yapılıyor. Göle ulaşacak yeraltı ve yüzey suları da alınıyor. Aşırı su alınması nedeniyle göl, son yıllarda su seviyesinin neredeyse yüzde 55'sini kaybetmiştir" diye konuştu.

YENİ SULAMA PROJELERİ DE VAR

Dr. Erol Kesici, 482 kilometrekare alana sahip gölden doğrudan su temin eden yeni projeler olduğunu da belirtti. Dr. Kesici, şunları dedi:

"Atabey, Hoyran, Senirkent 1'inci ve 2'nci merhale. Gelendost 1'inci ve 2'nci merhale. Boğazova, Tokmacık-Çaltı, Barla Sulamaları yanı sıra KHGM pompaj sulamaları da mevcut. Ayrıca Isparta'nın içme ve kullanma suyu temini de Eğirdir Gölü'nden sağlanmakta. Eğirdir Gölü'nden mevcut pompa istasyonları sayesinde alınan su, 13 bin 834 hektarlık tarım arazisinin sulanması için borulu bir sisteme aktarılacak. Ayrıca Atabey Ovası pompaj tesisleri ile sulanmayan ve yüzey suyu ya da yeraltı sularıyla sulanamayan Gönen-Keçiborlu tarım arazilerinin Eğirdir Gölü'nden pompajla sulanması, mevcut Atabey sulaması sağ ana kanalına yeterli suyun sağlanmasına yönelik kesin projeler hazırlandı."

'GÖL ADETA İFLAS ETMİŞ'

Eğirdir Gölü çevresinde yasal ve yasal olmayan pompaj/kuyularla yeraltı sularının da çekildiğini söyleyen Dr. Kesici, "Bunun yanı sıra göl çevresinde sulama amaçlı açılan 30'dan fazla gölet var. Bunlar gölü besleyen yüzey sularını depoluyor. Göl bu nedenlerle beslenememekte. Devlet Su İşleri (DSİ) raporlarına göre, gölün su bütçesi 60 yıldır hep negatif, zarardadır. Son yıllarda ise göl adeta iflas etmiş, kepenk kapatacak duruma gelmiştir. Gölün sığlaşması sonucu buharlaşma etkisi de 3-4 kat artmıştır" dedi.

KOVADA GÖLÜ DE TEHLİKEDE

Dr. Erol Kesici, Kovada Gölü'nün geleceğinin de tehlikede olduğunu söyledi. Gölde aşırı oranda kirlenme olduğunu belirten Dr. Kesici, su seviyesinde ise yüzde 60 oranında azalma olduğunu kaydetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, -