Dha Yurt Bülteni-14

1)BAYKAL: EN KISA ZAMANDA İSTANBUL SONUÇLARINI İLAN ETMELİYİZCHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "En kısa zamanda İstanbul'da barış ve huzur içinde yaptığımız, olağan süreçleri işleterek yaptığımız seçimin sonuçlarını ilan etmeliyiz.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "En kısa zamanda İstanbul'da barış ve huzur içinde yaptığımız, olağan süreçleri işleterek yaptığımız seçimin sonuçlarını ilan etmeliyiz. Bu Türkiye'ye yapılan saldırıları temelinde etkisiz kılmak demektir. Bu saldırılar Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlıktır" dedi.



Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, gündeme yönelik DHA'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Baykal, ekonomi, dış ve iç politikanın ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Yeni gerginliklerin hızla büyümeye aday olduğunu kaydeden Baykal, Ortadoğu'da bugüne kadarki sıkışmışlığın yaşanmadığını vurguladı.



ABD'nin İsrail'e alışılmış ölçüde desteğinin ötesinde, bir çeşit açık kart vermiş gibi durumun ortaya çıktığını dile getiren Baykal, Ortadoğu'da ciddi tehlikeli bir patlamanın eşiğinde olunduğunu gösterdiğini aktardı. Baykal, "Türkiye de bu sıkıntıyı ekonomi, iç ve dış politikada yaşıyor. Ülkenin zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren, Cumhuriyet'in başlangıç yılları dahil uluslararası baskıya maruz kaldığı çok açık. Türkiye'nin bağımsız, güçlü, etkin, bütünleşmiş bir güç olması bu bölgede birilerini rahatsız ediyor. Halbuki Türkiye'nin durumu bölgenin barış ve istikrarına çok büyük katkı yapıyor" dedi.



TÜRKİYE'NİN ORTAK MESELESİ



Ekonomi ve siyasette Türkiye'nin baskılara maruz kaldığını aktaran Deniz Baykal, hükümetin bir süredir dış baskılara karşı savunma geliştirmeye çalıştığını söyledi. Bakanların ekonomik paketler açıkladığını belirten Baykal, hükümetin gelecekte yapacakları ile ilgili randevular verdiğini söyledi. Baykal, "Hükümet bu çabalarıyla ülkeye yapılan haksız baskıları, zorlamaları göğüslemeye çalışıyor, bunu anlıyorum. Bu durum karşısında Türkiye'nin bir direniş sergilemesini çok doğal karşılıyorum. Hükümete bu konuda destek vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu sadece hükümetin değil, Türkiye'nin ortak meselesidir" dedi.



TEREDDÜT ORTAMI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR



Deniz Baykal, hükümetin uluslararası ortamı yönetmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:



"Allah güç kuvvet versin, devam etsinler. Destek olmamız lazım. Ama bu tip çabalarla bu olayları denetim altına almak olası gözükmüyor. Yapılması gereken şey, sorunu kaynağında somut, etkili bir müdahale ile çözmektir. Bütün bu olumsuzlukların Türkiye içinde beslendiği dayanak, iç ve dış siyasetin, ekonominin hassas noktası, bir tereddüt ve belirsizlik ortamı yaratılmak istenmesidir. Bu amaçla kullanılan konu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hala açıklanamamış olmasıdır. Sanki Türkiye'nin yaptığı bir seçimin sonuçlarını kabul ve ilan etmekte bir sıkıntısı varmış gibi bir tereddüt ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Buna karşı biz de bu süreci bakanlara reform paketleri açıklatarak gelecekle ilgili hedefleri ilan ederek yönetim altına almaya çalışıyoruz. Yapılması gereken sorunu kaynağında etkili bir şekilde çözmektir."



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ



Bütün spekülasyonların şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapıldıktan ve bu kadar gün geçtikten sonra hala sonuçlarının ilan edilememiş olmasına dayandırılmak istendiğini dile getiren Baykal, "Sanki Türkiye'nin kendi yaptığı bir seçimi kabul ve ilan etmekte bir sıkıntı varmış gibi ortam yaratılıyor. Bu ekonomiye, iç ve dış siyasete, demokrasiye, hukuk devletine çok ciddi şekilde olumsuz yansıtılıyor. Bunu ortadan kaldırmak için yapılması gereken şey sade ve açıktır. Derhal, hiç gecikmeden olayı kaynağında çözmeliyiz. Yani İstanbul'da bir an önce yaptığımız bir seçimin sonucunu ilan etmekte hiçbir teredütümüz olmadığını ortaya çıkacak şekilde, sonucu hiç gecikmeden resmen ilan etmeliyiz. Bu konuda tereddüt yaratılması Türkiye'ye büyük haksızlıktır. Çünkü Türkiye 1931 yılından beri düzinelerce seçim yaptı. Bunların hiçbirinde seçim sonuçlarını kabul ve ilan etmekte hiçbir sıkıntı hissetmedi. Bugün de hissedilmesi için hiçbir neden yoktur. En kısa zamanda İstanbul'da barış ve huzur içinde yaptığımız, olağan süreçleri işleterek yaptığımız seçimin sonuçlarını ilan etmeliyiz. Bu, Türkiye'ye yapılan saldırıları, temelinde etkisiz kılmak demektir. Bu saldırılar Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.



KIZININ EVİNDE DİNLENİYOR



Deniz Baykal, 16 Ekim 2017 tarihinde, beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 51 gün süren tedavisinin ardından Baykal, fizik tedavi için Almanya'ya gitti. Geçen yıl 20 Mart'ta Türkiye'ye dönen Baykal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, mayıs ayında farklı bir tedavi için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ankara'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından Deniz Baykal, geçen hafta Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya döndü. Baykal, ardından ambulansla kızı Aslı Baykal'ın Kepez ilçesinde ormanlık alan içinde bulunan Duacı köyündeki evine geçti.



HABER: Hasan DEMİRBAŞ-Antalya/DHA



2)ALANYA'DA SALINCAĞIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDEN KÜÇÜK MERVE, YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Antalya'nın Alanya ilçesinde, restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi Yalova'da toprağa verildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesi Obagöl mevkisindeki bir restoran bahçesinde meydana geldi. Restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin kızı 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak, henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, hayatını kaybetti.



YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi.



Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova'ya getirildi. Küçük kız için Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merve Ela Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin tabutunu omuzlayan baba Mehmet Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Merve Ele Yılmaz, Yalova Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Cenazeden detaylar



-Babanın tabutu taşıması



-Babanın taziyeleri kabul etmesi



Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



3)BELEDİYE BAŞKANI KAPILARI SÖKTÜ



Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatını gerçekleştirdi. Başkan Aydar, randevu sisteminin bittiğini söyleyerek, makam odasına kadar olan tüm kapıları söktürdü.



'Vatandaşla aramıza hiçbir kişi ya da engel giremez' sloganıyla görevine başlayan Başkan Aydar, kapı sökme çalışmalarına bizzat katılarak, "Bundan sonra belediyemizde randevu sistemi bitmiştir. Sorunu olan belediyeye gelir ve anlatır, anında çözüm üretmeye çalışırız. Kimseden gizli saklı iş yapmayacağız, şeffaf olacağız. İlçenin her mahallesi, her sokağı hizmetten eşit faydalanacaktır. Biz ilk günden beri bunu söylemiştik vatandaşımız bize randevu almadan ulaşabilecek. Hiçbir kapımız vatandaşımızın yüzüne kapanmayacaktır, hemşehrilerime kapılarımız sonuna kadar açıktır" dedi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın makamdan gelişi



Aydar ile röp.



Başkanın odanın kapısını sökmesi



Vatandaşlarla sohbet etmesi



Kapısı sökülen hizmet biriminden detay



Belediyenin dışardan drone görüntüsü



Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN,(Adana),



4)'KARGOCUYUM' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI



Gaziantep'te, kendisini kargocu olarak tanıtan ve kapısını çaldığı kişilere, komşusunun ödemeli kargosu olduğunu söyleyen ve ücreti alarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.



Kentte, son günlerde kendisini kargocu olarak tanıtan bir kişinin bazı evlere giderek, 'Komşunuz evde yok, ödemeli kargosunu size vermemi istedi' diyerek, kargo bedeli adı altında para alarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur 2 kişinin oturduğu apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından, dolandırıcılık yapan kişinin S.İ. olduğu saptandı. Adresi belirlenerek gözaltına alınan S.İ., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Şüphelinin apartmana girişi



Şüphelinin zildeki isimleri kontrol etmesi



Şüphelinin binadan uzaklaşması



Genel ve detay görüntüler



Haber - Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)



5)MESCİTTEN YARDIM KUTUSU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA







ADIYAMAN'da, Y.U. adlı kişinin mescittin yardım kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Mescitte görevli kişiler, yardım kutusunun bir kişi tarafından çalındığını fark edince polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, yardım kutusunu Y.U.'nun çaldığını saptadı. Polisler, Y.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



6)OTOMOBİLİN TEKERLERİNİ ÇALDILAR



Mersin'de, Yunus Emre Gürler'e ait otomobilin 2 tekerleği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Merkez Akdeniz ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi 5790 Sokak'ta oturan Yunus Emre Gürler, saat 01.00 sıralarında 33 BCR 33 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. İlerleyen saatlerde aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kriko ile kaldırdıkları otomobilin sağ ön ve arka tekerlerini söktü. Aracı da parke taşları üzerine oturtan şüpheliler, tekerlekleri alarak kaçtı. Gürler'in sabah ekmek almaya giden kardeşi, binadan çıktığında otomobilin tekerlerinin olmadığını görünce ağabeyine haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Gürler, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.



Yaşadığı şaşkınlığı basın mensupları ile paylaşan Gürler, "Sabah kalktığımda kardeşimi ekmek almaya yolladım. Geldiğinde, 'Abi lastikler yok' dedi. Baktım gerçekten de lastikler yok. Polisler geldi fotoğraflarını çekti. Araç bu halde. İlk duyduğumda şaşırdım, 'Nasıl olur?' dedim. İlk başta kardeşim şaka yapıyor sandım. 2 lastik yerinde, diğer 2'sini söküp götürmüşler. Biraz vicdanlı davranmışlar ama araca zarar vermişler. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. İlk kez başıma geldi. Sokakta bir sürü araç var, bizim araca gelmişler, bizim aracın lastiklerini sökmüşler" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Aracın genel görüntüsü



Parke taşı ve balataların detay görüntüsü



Gürler'in olayı anlatması



Gürler ile röportaj



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



7)POLİS, İNTİHAR GİRİŞİMCİSİNİ TELEFON VERİRKEN YAKALADI



Hakkari'de 6 katlı inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis tarafından eşiyle konuşması için cep telefonu verildiği sırada yakalanıp, kurtarıldı.



Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişi, intihar etmek için 6 katlı inşaatın üstüne çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından ikna çabalarına başlandı. Binaya çıkan bir polis memuru, eşi ile arasında problem olduğunu söyleyen kişiye cep telefonunu uzatarak görüşmesini istedi. Polis, bu sırada ani bir hareketle intihar edeceğini söyleyen kişiyi yakalayarak, kurtardı. Polisin bu hareketi, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından alkışlandı. İfadesi alınmak üzere emiyete götürülen intihar girişimcisinin, 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Binaya çıkıp intihar etmek isteyen kişi



Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması



Polis ekipleri şahsı üzerine atlayarak etkisiz hale getirilmesi



HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,



8)KAVGA İHBARINA GİDEN POLİSE, KONFETİ VE PASTA SÜRPRİZİ



Karaman'ın Ermenek ilçesinde, sopalı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, konfeti ve pasta sürpriziyle karşılaştı.



Taşbaşı Mahallesi Tuhafiyeciler Sokağındaki esnaf, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü nedeniyle polise sürpriz hazırladı. Esnaf önce, 155 Alo Polis hattını arayarak sokak içinde sopalarında kullandığı kavganın olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Sokağa gelen polis, ilk önce sopayla kavga eden grubu gördü. Gruba yaklaştığında ise esnaf konfeti patlatarak, polisleri alkışlarla karşıladı. Ardından polisler için hazırlanan pasta, Komiserler Safa Gürbüz ve Mustafa Tarçın tarafından kesildi. Safa Gürbüz, "Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. Ermenek esnafına bu güzel davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Grubun sembolik olarak kavga etmesi



-Polisin gelmesi



-Konfeti patlatılması



-Pasta kesilmesi



-Genel ve detay



Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN - DHA



9)NEVŞEHİR'DE OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI







NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde oğlu Engin Karakollu'yu (34), 15 ay önce tüfeğiyle vurarak öldürüp cesedini bahçeye gömen, cinayeti de dün katıldığı televizyon programında itiraf eden Arif Karakollu (59), sevkedildiği mahkemece tutuklandı.



Derinkuyu'ya bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya giderek, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğunu söyledi. Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, dün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için katıldığı Müge Anlı'nın televizyon programında cinayeti itiraf etti. Arif Karakollu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oğlunu tüfekle ateş ederek öldürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü söyledi.



Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, bahçede saman balyalarının altında toprağa gömülü halde bulundu. Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Televizyon programının ardından gözaltına alınan Arif Karakollu, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadesi alınan Arif Karakollu, sağlık kontrolünden geçirilerek, sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ



NEVŞEHİR, -



