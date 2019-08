DHA YURT BÜLTENİ-14

Urla'da orman yangını (2)

BOŞ BİR EV YANDI, BAZI EVLER BOŞALTILIYOR

Urla'da çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Demircili Mahallesi'nde öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanı saran yangın, Çamlıtepe Sitesi içerisinde bulunan ve boş olduğu öğrenilen bir eve sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yerleşim yerlerindeki alevler kontrol altına alınırken, bölgedeki orman yangının devam ettiği öğrenildi. Orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

Yanan bölgeye giden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangınla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yangın ilk çıktığı andan itibaren biz olay yerindeydik. Gerek Urla İtfaiyemiz, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden de hızlı bir şekilde itfaiye müdahale etti ve şuanda da destek gelmeye devam ediyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli olması ve çok sık ormanlık bir alanda yangının başlaması sebebiyle maalesef hızlı yayılıyor. Müdahale etmeye çalışıyoruz, söndürme çalışmaları devam ediyor ancak ne yazık ki yangın ilerlemeye devam ediyor. Çok büyük miktarda ormanlık alanımız yangında zarar gördü. Özellikle Demircili köyümüz de yangına çok yakın bir köyümüz. Orada köyün içinde bir evimizde ufak bir hasar var neyse ki bu ev kullanılmayan bir evdi. Onun dışında can kaybı olmaması çok önemli. Yangın hala devam ediyor bizler de söndürme çalışmalarını dört bir taraftan helikopterlerle sürdürüyoruz. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından önlem alıyoruz. Şuanda ne kadarlık bir alanın tahrip olduğu bilinmiyor ancak Urla'nın en güzel ormanlık alanının olduğu bölge yanıyor. Belli bölgelerde denize kadar gelmiş durumda. Can kaybının olmaması sevindirici."

'HAYVANLARIMIZ TELEF OLDU'

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki orman yangınında iki evin hasar gördüğünü anlatan vatandaşlardan Cumhur Kiraz, "Yangın, saat 15.00 gibi başladı, herkes çığlık attı çok korktuk. İtfaiyeler geldi. Biz kendimizce müdahale ettik ama iki ev yandı. Hayvanlarımız telef oldu" dedi.

Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Gümüldür'de orman yangını



İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İZMİR DHA

TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği

Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına getirdi.

TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul'a dönüşü sürüyor. Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı.

Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul'a ulaşabildi. TEM yolundaki yoğunluğun akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bayramın ikinci günü 3 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 68'inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında meydana geldi. Abdulhakim A. yönetimindeki otomobil, Mustafa E.'nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarptı. Kazada, 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünde şerit değiştiren minibüse çarpmamak için manevra yaptığı, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra traktöre çarpıp devirdiği görüldü. Seyir halindeki otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kameralara saniye saniye kaydedildi.



