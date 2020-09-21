Niğde'deki deprem Konya'nın Emirgazi ilçesindeki 10 eve hasar verdi - Son Dakika

Niğde'deki deprem Konya'nın Emirgazi ilçesindeki 10 eve hasar verdi

NİĞDE'nin Bor ilçesi'nde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Konya'nın Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi'nde 10 evde hasar oluştu. Ağır hasarlı olan 2 evdeki ailenin kalması için de evlerin önüne çadır kuruldu. AFAD 'ın verilerine göre dün saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem komşu iller Aksaray ile Konya'nın Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde de hissedildi. Emirgazi ilçesinde ise ilk belirlemelere göre 10 evde hasara neden oldu. Emirgazi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, beraberindeki heyetle Demirci Mahallesi'nde incelemede bulunup, evi hasarlı olanlarla görüştü. Ağır hasarlı olan ve evlerine girilmesine izin verilmeyen 2 ailenin, evlerinin önüne ise Emirgazi Belediyesi tarafından barınmaları için çadır kuruldu.

Evleri hasarlı olan ve çadırda barınmaya başlayan Ayhan Özay, "Evde televizyon izlerken, birden evin hasırından tozlar döküldüğünü ve lambanın sallandığını görünce dışarıya koştuk. Bu sırada elektrikler kesildi. Korku içinde kendimizi dışarı zor attık. Komşulara koştum, 'acaba yıkılan ev var mı' diye. Şükürler olsun kimsenin burnu kanamadan kurtulduk. Lakin evlerde çatlaklar meydana geldi" diye konuştu.