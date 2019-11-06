DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çocukların yuvarladığı lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiği, yol kenarında yürüyen Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı. Ağır yaralanan Kevik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Karataş ise ayağından yaralandı.

Olay, geçen pazartesi günü Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

MAHALLELİDEN YOKUŞ İSYANI

Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45), "Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Melike Serra Yalçın (20) ise, "Lastik isabet ettikten sonra Gülbade teyze kanlar içinde yerde kaldı. Hepimiz çok etkilendik. Burada oturan biz veya bir başkası da olabilirdi. Çok kötü bir olay yaşadık. Bu yokuşa artık bir önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

Yokuştan lastik dışında farklı maddelerin de atıldığına dikkat çeken Fadime Dumlupınar , önlem alınması gerektiğini vurgulayarak "Yokuşun yukarısından, taş, tekerlek ve şişe fırlatıyor. Çocukluktan beri burada oturuyorum ve bu durumdan bıkmış durumdayız. Bu işin artık bir çözümü olması gerekiyor. Çok acı bir olay yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Tolga TAHÇI-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, -

====================

Türk-İş: Bu vergi düzeni adil değil

TÜRK-İş Konfederasyonu, mecliste görüşülen vergi sistemi hakkında 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. İzmir'deki açıklamayı okuyan Tez-Koop-İş İzmir 2 nolu Şube Başkanı Caner Fırat, "Bu vergi düzeni adil değil" dedi.

Türk-İş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 'Yeni Vergi Yasası' hakkında 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması düzenledi. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına sendika üyeleri katıldı. Basın açıklamasının ardından üyeler, imza kampanyası başlatarak tepkilerini dile getirdi. Türk-İş Konfederasyonu adına basın açıklamasını yapan Tez Koop İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Caner Fırat, mevcut vergi sisteminin adaletsiz olduğunu belirterek, "Ülkemizde ücretli çalışanlar üzerinde vergilerin ağır yükü bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle günden güne geri gidiyor. Bu vergi düzeni adil değil. TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikler içeren yasa teklifi, emekçilerin beklentilerini karşılamıyor" dedi.

'VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI'

Dar gelirli kesimlere yüklenen vergi yükünün adil olmadığının iddia eden Fırat, şunları söyledi:

"Dar gelirli ve sabit gelirli kesimler, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulmasını bekliyor. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelikle adalet sağlanmalı. Bu yönde atılan tüm adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenlerle aynı oranda ilgilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Bu adaletsiz yapının değiştirilmesi gerekiyor. Türk-İş olarak, ücret kazanımları bakımından asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasını talep ediyoruz. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları da acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız durumun bir an önce ortadan kaldırılmasıdır. İdeal bir vergi sistemi, sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır."

Basın açıklamasının ardından üyeler, kurulan imza masasına giderek imza kampanyasına destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Basın açıklaması görüntü

Slogan atarken görüntü

İmza atılırken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

======================

Gazi er ve emekli astsubay askeri törenle toprağa verildi

Osmaniye'de, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu vefat eden gazi jandarma er Emrah Dal (44) ve beyin kanaması sonucu yaşamını kaybeden emekli astsubay Osman Koçanlı (66) düzenlenen askeri törenle defnedildiler.

1997 yılında Kuzey Irak 'ta terör saldırısı sonucu omzundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak gazi olan jandarma er Emrah Dal, evinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası gazi, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Diğer yandan, Yaveriye Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan 5 çocuk babası emekli astsubay başçavuş Osman Koçanlı ise beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Emrah Dal ve Osman Koçanlı için Mezarlık Camiinde tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerlerin omzunda bir süre taşınan naaşlar, cenaze araçlarına konuldu. Emrah Dal, görev şehitliğinde, Osman Koçanlı ise Asri mezarlığında son yolculuklarına uğurlandılar.

Görüntü Dökümü

-------------

Komutanların Gazi Er'in ailesine başsağlığı dilemesi

Vali Coşkun'un ailelere başsağlığı dilemesi

Gazi Er Emrah Dal'ın Türk bayraklı tabutu

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun konuşması

Gazi Er'in cenaze namazının kılınması

Emekli Astsubay Osman Koçanlı'nın cenaze namazının kılınması

Helallik Alınması

Gazi Jandarma Er'in cenazesinin askerlerin omzunda taşınması

Araca konulması

Emekli Astsubay'ın cenazesinin askerlerin omzunda taşınması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==============================

Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyonda mahalledeki şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Hacıbaba Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yönettiği operasyona çok sayıda özel harekat polisi de destek verdi. Toplam 850 polisin görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu sokakların etrafı sarıldı. Mahalle girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Bir süre daha devam edeceği öğrenilen operasyon kapsamında ekipler, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçları ararken, belirlenen adreslerde de aramalar sürüyor.

Emniyet Müdürü Zeybek, mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Zeybek, operasyonun mahalleliyi rahatsız edip etmediğini sordu. Mahalle sakinleri ise uyuşturucu ile mücadeleye destek verdiklerini söyleyerek, mahalledeki sıkıntıları Zeybek'e anlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

Operasyonun olduğu mahalle

Polis veözel harekat ekipleri

Polislerin trafik kontrolü

Emniyet Müdürünün mahlle ziyareti

Emniyet müdürünün çocuklar ve vatandaşlarla sohbeti

Çocukların slogan atması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-DHA

============================

Mavi kapak toplayarak, ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye hediye etti

ÇANKIRI'da, ayağı kırılan annesi Elif Şen'i (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşayan ve daha sonra mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ulaştırmaya başlayan Belma Şen (38), 3'üncü tekerlekli sandalyesini İsmail Yaman'a (44) hediye etti.

Çankırı 'nın Korgun ilçesinde yaşayan Belma Şen'in annesi Elif Şen, geçen Mart ayında evden çıkarken dengesine kaybederek yere düştü. Düşme sonucu sol ayağı kırılan Elif Şen, hastanede tedaviye alındı. Parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilerek ayağı alçıya alınan Şen, 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Belma Şen, 40 günlük tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için annesini kontrole götürmekte zorlandı. Belma Şen, hastaneden geçici olarak aldıkları tekerlekli sandalye ile annesini hastaneye götürebildi. Yaşadıkları bu dönemden çok etkilenen Belma Şen, annesinin tedavi sürecinden sonra engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı.

'SOKAK SOKAK GEZİP KAPAK TOPLUYOR'

Annesinin ayağının 40 gün alçıda kaldığını ve bu süreçte hep tekerlekli sandalye kullandıklarını belirten Belma Şen, "Annemi tekerlekli sandalye ile gezdirirken, 'bu işi ihtiyaç sahipleri için de yapmam gerekir' diye düşündüm. Çünkü tekerlekli sandalye olmadan annemi kontrollere götüremedik. Böylece mavi kapakları toplamaya başladım. Annem ve babam da bana destek vermeye başladı. Topladığım kapakları Çankırı'daki geri dönüşüm fabrikasına teslim ediyorum" dedi. Sokaklarda gezip mavi kapak ve pet şişe topladığını belirten Şen, topladığı kapaklar sayesinde 3'üncü tekerlekli sandalyeyi alarak, ihtiyaç sahibi İsmail Yaman'a ulaştırdı.

ENGELSİZ HAYAT SAĞLAMAK İSTİYORUM

Bugüne kadar yaklaşık 2 ton mavi kapak topladığını belirten Şen, "Ben hala yoldan, parklardan çöp demeden kapak topluyorum. 1 kilograma yaklaşık 900 adet kapak gidiyor. 1 kiloyu bile toplamak çok zor. Ben bugüne kadar hiç vazgeçmedim. Bundan sonra da herkesten yardım bekliyorum. Sesimi daha çok kesime duyurmak istiyorum. Daha çok engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize engelsiz bir hayat sağlamak istiyorum. Bizlerde birer engelli adayıyız, bizlerin de ihtiyacı olabilir. Sağlığım yerindeyken ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyorum ve bu yüzden herkesten bana bol bol kapak teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıl sigara içtikten sonra damar tıkanıklığı nedeniyle sağ ayağı diz kapağının altından kesilen İsmail Yaman ise, tekerlekli sandalye için Belma Şen'e teşekkür etti. Evli ve 2 çocuk sahibi Yaman, sigara içenlerin de sigarayı bırakmalarını isteyerek, "Yardımseverlerden Allah razı olsun, gerçekten iyi bir iş yapıyorlar teşekkür ederim. Damar tıkanıklığı nedeniyle geçen Eylül ayı içinde ayağım kesildi. Sigara içenlere sesleniyorum. Sigarayı bırakın, sigara insanı içten içe yiyor. Yaklaşık 30 yıl sigara içtim" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Belma Şen'in tekerlekli sandalyeyi taşıması ve hediye etmesi

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

==========================