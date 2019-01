Dha Yurt Bülteni-16

Sokak hayvanlarına mama bırakan hemşireye otomobil çarptı1)ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ KAZADA ÖLDÜANTALYA'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hemşire Ferahnaz Benli (61), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D- 400 karayolunda meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye, Ali K. yönetimindeki 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Ferahnaz Benli ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Benli, yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan sürücü Ali K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.ÜNLÜ YÖNETMENİN ANNESİ Antalya 'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire Ferahnaz Benli'nin, '5 Dakikada Değişir Bütün İşler', 'Gulyabani', 'Bu Son Olsun', 'Hep Yek' gibi filmlerin yönetmeni Orçun Benli 'nin annesi olduğu belirtildi. Ferahnaz Benli'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga konuldu.Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -==============================================2)KIZILIRMAK'TA YAKIT SIZINTISI KİRLİLİĞİNE İNCELEMEKIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde bir tesiste meydana gelen yakıt sızıntısı, Kızılırmak 'ta kirliliğe neden oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ırmakta su ve toprak numunesi alarak inceleme başlattı. Kırıkkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli başmüfettiş Mehmet Ulusoy , dün Bahşili ilçesi Hacılar beldesinde kaçak ördek avcılarına karşı denetim yaptı. Ulusoy, denetim sırasında Kızılırmak'ta yakıt sızıntısı sonucu oluştuğu tahmin edilen kirliliği fark etti. Ulusoy, yakınında petrol ve gaz dolum tesisi bulunan ırmaktaki kirliliği cep telefonu ile görüntüleyip bunu sosyal medya hesabında paylaşarak yetkilileri uyardı.Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler bölgeye giderek ırmakta su ve toprak numunesi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar da ırmakta yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Atar, alınan numunelerin inceleneceğini söyleyerek şöyle konuştu:"Yine buradaki işletmelerden de numune alacağız. Yani herhangi bir akaryakıt sızıntısı ya da petrol türevi bir sızıntı mı var, onun tespiti için. Onlarla da karşılaştırma yapacağız. Amacımız önce sızıntının kaynağını bulmak. Daha sonra da kirlilik derecesini tespit edip, temizleme çalışmasına başlayacağız. Balık ölümüyle ilgili bizim bilgimiz olmadı. Yakıt ya da petrol türevi bir sızıntı söz iddia ediliyor. Malum burada rafineri var, gaz ve akaryakıt depolama tesisleri var. Sonuçlardan sonra ne olduğuna karar verebiliriz. Sonuçlara göre gerekli idari yaptırımları uygulayacağız." Sonuçlara göre gerekli idari yaptırımları uygulayacağız."Görüntü Dökümü-------------------Irmaktan görüntü-Petrol tesislerinden görüntü-Müdür Atar'ın açıklamasıHaber-Kamera: KIRIKKALE,-=================================================3)BİTLİS'TE UMKE EKİBİ DUALARLA SURİYE SINIRINA UĞURLANDITÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Suriye 'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatına sağlık desteği vermek amacıyla Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinden oluşan 13 kişilik ekip göreve dualar ve kurban kesilmesi ile uğurlandı.Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ekibin Kilis 'in Çobanbey sınırında görev yapacağını söyledi. Vali Çağatay, ekibin zor durumda olanlara yardım edeceğini belirterek, " Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen operasyonlarda görev almak üzere bölgemizden sağlık ekiplerini bugün bölgeye gönderiyoruz. Suriye'nin hemen bu tarafında zorda kalan, yaralanan ve sağlık problemi yaşayanlara destek olmak amacıyla görev yapacaklar. Kendilerine şimdiden hayırlı vazifeler diliyorum. İnşallah kazasız belasız orada çalışır ve ailelerinin yanına dönerler."dedi.Vali Çağatay'ın konuşmasından sonra göreve gidecek olan sağlık ekipleri için kurban kesildi. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından yapılan duanın ardından ekipler 4 araçlık bir konvoy şeklinde Kilis'e gitmek üzere yola çıktı. Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından yapılan duanın ardından ekipler 4 araçlık bir konvoy şeklinde Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.Görüntü Dökümü-------------------Göreve gidecek UMKE araçlarından detaylar-İl Sağlık Müdürlüğü tabelasından detay-Göreve gidecek ekiplerden görüntü-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın sağlık ekipleri ile tokalaşması-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın gazetecilere açıklamaları-Kurban kesilmesi-İl Müftüsü Fayal Geylanmi'nin dua etmesi-Ekiplerin yola çıkmalarından detaylarÖzcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA=================================================4)DOWN SENDROMLU AYNUR, ÖĞRETMEN OLDUKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde down sendromlu Aynur Dönmez(30), hayalini kurduğu öğretmenliği lise öğrencilerine temsili ders anlatarak sevincini yaşadı.Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 'Engelleri aşalım' sosyal sorumluluk projesi kapsamında okuldan mezun olan bir grup üniversite öğrencisi daha önceden tanıdıkları ve kendilerine en büyük hayalinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak olduğunu söyleyen down sendromlu Aynur Dönmez'i okula davet etti. Okul Müdürü Ercan Özcan ile öğretmenlerden Gülgün Ertekin ve Zeki Çelik , bir sınıfta temsili ders düzenlenmesini kararlaştırdı. Elinde ders notlarıyla sınıfa giren Aynur' öğretmeni öğrencileri, ayağa kalkarak selamladı. Sınıf başkanını yanına çağırarak yoklama yapmasını istedi. Derse geç gelen ve kendisinden özür dileyen öğrenciye yerine geçmesini söyledi. Tahtaya kaldırdığı öğrencilere sorular sordu, resimler çizdirdi. Tahtaya harfler ve rakamlar yazan Aynur öğretmen 40 dakika süren dersin sonunda 'Sevemedim kara gözlüm' ve 'Beni kardeşime götürün' şarkılarını seslendirdi. Öğrencilerden büyük alkış alan Aynur öğretmen büyük sevinç yaşadı.Öğretmen Gülgün Ertekin,"Engelleri aşalım projesi gerçekleştirmeye karar verdik. Bu projemiz ile engelleri aşacağız inşallah hep beraber. Bir çok insanın hayallerine ulaşabilme şansı olabilecek. Biz ilkini yapıyoruz, devamını inşallah başkaları getirir" dedi. Biz ilkini yapıyoruz, devamını inşallah başkaları getirir" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Öğretmen Gülgün Ertekin'in konuşması-Aynur Dönmez tahtaya yazı, rakam yazarken, yoklama yaptırırken, şarkı söylerkenSüre: (04.22) Boyutu: (490 MB.)Haber: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU( Karabük ),