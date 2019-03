Dha Yurt Bülteni -16

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ne götürüldü. Zafer Çika'nın Alaçatı'ya gömülmek için vasiyette bulunduğu öğrenildi. Ünlü sanatçı Demet Akbağ ile gözyaşlarına boğulan oğlu Ali Çika'yı, sanatçı dostları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca ve birçok sanatçı mezarlığa giderek aileye başsağlığı diledi.



CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR,



Kılıçdaroğlu: Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz (EK)



'SİYASET KAVGA ALANI DEĞİL'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partililerle buluşmasında hitap etti. Siyasetin, hizmet yarışı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bize oy vermezseniz size hizmet getiremeyiz. Size söz veriyorum; başkanı seçin, size her türlü hizmeti getireceğim. Diyeceksiniz ki 'Nereden çıktı her türlü hizmet?' Bizim belediyelerimiz var, kardeş belediyeler var. Hakkari'nin asfaltını yaptık mesela. Ne oldu bizim memleketimiz, yurdumuz? Beraber, kardeşçe, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Siyaset, kavga alanı değildir. Siyaset, kin gütme alanı değildir. Siyasette hizmet yarışı olur. Belediye başkanı yaptıysa başımızın üstüne, yapmadıysa 'Kusura bakma' deme zamanıdır. Siyasetin yeri budur. Size bazı rakamlar vereceğim. Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Türkiye'de toprak mı yok? Biz eskiden dünya kadar pamuk ekerdik, ihraç ederdik, döviz elde ederdik. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Memlekette tütün mü yok Allah aşkına? Adıyaman burada zaten. Baktığınız zaman o meşhur Türk tütünü nereye gitti? Niye ithal ediyoruz bunları?" dedi.



'YANLIŞ YAPIYORLARSA 'DUR' DİYECEKSİNİZ'



Demokraside vatandaş oyunun belirleyici olduğunu vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu herkes kendisine sorsun. Ne oldu bu ülkede de 17 yılın sonunda hep beraber soğan kuyruğuna girdik? Şimdi canlı hayvan, et, nohut, fasulye, mercimek, her şey dışarıdan geliyor. Köylü ne olacak? Diyorlar ki 'Efendim üretici pahalıya satıyor'. Bakın, patates getirecekler, 200 ton sıfır vergi. Sıfır gümrük vergisiyle mazotu getir, ver çiftçiye. Bak bakalım ne oluyor. Çiftçiye hakkı olan teşviki vermiyorlar. Demokrasilerde sizin oyunuz belirleyicidir. Yanlış yapıyorlarsa 'Dur' diyeceksiniz, bu kadar" diye konuştu.



Konuşmasının ardından kendisini çaya davet edenlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kent sakinleriyle sohbet edip, çocuklarla da yakından ilgilendi.



Karlıova- Erzurum yolu kardan kapandı, araçlar mahsur kaldı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum karayolunda, onlarca araç mahsur kaldı.



Kentte devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışından dolayı Karlıova- Erzurum karayolundaki Herdo Deresi mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan ve görüş mesafesinin azaldığı yolda onlarca araç mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarını park edip beklerken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.



Diyarbakır'da 13 yıldır husumetli aileler barıştırıldı



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında 13 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümüyle başlayan husumet, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun girişimleriyle barışla sonuçlandı.



Lice ilçesi Tepe köyünde 2006 yılında Dağman ve Yıltaş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun geçen hafta ilçeye düzenlediği ziyaret sırasında iki taraf arasında süren husumet gündeme geldi. Vali Güzeloğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Başoğlu, Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve kanaat önderi Sait Özşanlı'nın oğlu İsmail Özşanlı'ya ailelerle barışmaları için görüşme yapmalarını istedi. Yapılan girişimler ve görüşmeler sonucunda taraflar barışmayı kabul etti. Bunun üzerine kentte Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun ev sahipliği barış yemeği verildi. Kaplan konferans salonunda düzenlenen yemeğe Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun yanı sıra; Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakırlı türkücü İzzet Yıldızhan ile Dağman ve Yıltaş ailelerinin fertleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir toplumun huzurunu, vicdan muhasebesinin sağladığını söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle dedi:



"Şüphesiz güvenlik görevlileri, devletin güçleri vardır ama asıl olan herkesin vicdanında muhasebeyi yapmak zorunda olması, yanlışa yanlış demek, doğrunun yanında yer alabilmek. Hele bu yanlışların en büyüğü bugün hayırla sonuçlandığı gibi haksız yere bir can almak. Ama bunun daha büyüğü bu yanlışın üzerinde ısrar etmek. Daha vahimi bu yanlışa, yanlışlığı katmaktır. Bu yanlışların üzerine gidilmeli şimdiki gibi hamdolsun barış temin ve tesis edilmelidir. Bu tablonun sergilenmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Barışa, selamlığa, esenliğe katkıda bulunan herkese selam olsun diyorum."



İsmail Özşanlı ise daha önce babasının aynı aileyle görüştüğünü ancak o dönem barış olayının gerçekleşmediğini ifade ederek, "Vali beyin talimatı üzerine ailelerle görüştük. Bu olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Aileler çok şükür barışmayı kabul etti. 13 yıldır devam eden husumeti bugün barışla sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.



İki aile arasındaki barış yemeğine katılmak için kente geldiğini ifade eden Diyarbakırlı türkücü İzzet Yıldızhan da kendisinin farklı bir nedenle kan davası nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti. Yıldızhan, "Bu yemeğe özellikle geldim. Bu barış yemeğine özellikle katılmak istedim. Kimsenin hakkı yok can almaya. Geçmişteki ağalık sistemi feodal yapıdan günümüzde tükendiği haller geldi. Burada Güneydoğu'nun büyük kanayan yarası olan terör de bunu kışkırtıyordu. Bunları yaşadık, duyduk ama çağ değişiyor. Bizim insanımız, Güneydoğu insanı artık bu konularda çok daha hassas ve aydın olmalı. Barışı hepimiz bir ana tema olarak bilmeliyiz. Biz de kan davası yaşadık. Bizde de ölümler oldu, göçler oldu, çok acı şeyler yaşadık. Bütün aile olarak kan davası mağduruyduk. İki taraf da çok acı şeyler yaşadı. Ama çok şükür biz de aynı şekilde 7- 8 sene sonra barış oldu. Çok şükür şu an bütün ailemizde yok. Ama hiçbir ailenin yaşmaması gereken bir konudur bu. Çocuklar, gençler günahsız. Büyükler bir hata yapıyor, onun acısını bütün bir aile ve bütün soy isimler çekiyor. Ben herkesin barışa el uzatmasını istiyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kan davalı iki aile Kuran-ı Kerim altından geçerek birbirleriyle barıştı.



Kendisini doğalgaz borusuna astı



İzmit'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.



Orhan Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde oturan Şenel Ç., eşi hastaneye gitmek için evden çıktıktan sonra iple kendisini doğalgaz borusuna astı. Öğleden sonra hastaneden dönen eşi, Şenel Ç.'yi asılı buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Şenel Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Başkan Bozbey: Hekimlerin itibarı en üst seviyeye çıkarılmalı



14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve hekimlerin itibarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bursa ve İnegöl'deki hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte ziyaretlerine Çekirge Devlet Hastanesi'nden başlayan Mustafa Bozbey, burada Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan ile görüştü. Bozbey, hekimlerin haklarının korunmasını ve itibarlarının en üst seviyeye çıkarılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bozbey, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan'a çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Hastanenin acil servisini de gezen Mustafa Bozbey, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş ile bir araya geldi.



Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Hekimlerimiz, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için var. Bütün bilgi ve birikimlerini paylaşarak, insanların sağlığına kavuşması için mücadele ediyorlar. Hekimlerimize güvenmeliyiz. Hekimlerimize yapılan saldırıların bundan böyle olmaması, hekimlerimizin haklarının korunması ve yaşam standartlarının düzeltilmesi dileğimle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorumö dedi. Mustafa Bozbey, Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş'a da çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları için gittiği İnegöl'de de hastane ziyaretlerini sürdürdü. Millet İttifakı İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesi, Özel Cihangir Hastanesi ile Özel İnegöl Aritmi Hastanesi'ni ziyaret eden Mustafa Bozbey, hekimlerin ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bozbey, hastanedeki vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.



VERİMDER, Anadolu buluşmalarının 6'ncısını Van'da yaptı



Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu buluşmalarının 6'ıncısını Van'da düzenledi. Toplantıda, soğuk iklimlerde enerji verimliliği ve ısı yalıtımının daha fazla önem kazandığı vurgulandı.



Türkiye'de enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında farkındalık oluşturmak üzere kurulan VERİMDER'in geleneksel hale getirdiği Anadolu buluşmaları devam ediyor. Bu amaçla Samsun'dan yola çıkan VERİMDER, Antalya, İzmir, Adana ve Bursa illerinden sonra 6'ıncı toplantısını Van'da gerçekleştirdi. Kentteki kamu kurumları, üniversite, inşaat, enerji sektörlerinin katıldığı toplantıda VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin ve Genel Sekreter Arkın Konak konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda Van gibi çetin kış koşullarına sahip illerde ısı yalıtımının önemi ve kullanılacak malzemeler ile ilgili detaylar paylaşıldı.



ISI YALITIMI İLE TASARRUF EDİN



Türkiye'de üretilen enerji ile tüketilen enerji arasında uçurum olduğunu belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 37'si konut ve sitelerde tüketiliyor. Verimli kullanılmayan enerji hem vatandaşın cebine, hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Özellikle yılın neredeyse 6 ayı soğuk geçen illerimizde tüketicilerin ısınma için harcadığı enerjiyi verimli kullanılması çok önemli. Binalarda harcanan enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmek için en önemli araç ise ısı yalıtımı" diye konuştu.



FATURALARDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ



Özellikle Van gibi doğu illerinde ki soğuk iklimin ay sonunda faturalara olumsuz yansıdığını belirten Prof. Dr. Alkin, "İşte tamda bu nedenle enerji tasarrufu dolayısıyla enerjide verimlilik soğuk iklimdeki yapılarda vazgeçilmezdir. Doğal olarak enerji tasarrufunu sağlayacak önlemleri almakta da bir mecburiyet haline geliyor. TS 825 Standardı ile gelen enerji tüketimi sınırlamaları ve enerji verimliliğini etkin bir şekilde sağlamak için ısı yalıtımı tüm binalarda gerekli. Kış aylarında ısıyı içerde tutmak amacıyla ısı yalıtımı ile evleri korumak gerekiyor. Isı yalıtımı yapılan binalarda ısınma için yapılan harcamalarda yarı yarıya düşüş gözleniyor" dedi.



VAN'DAKİ YALITIM, STANDARTLARIN DA ALTINDA



Genel Sekreter Arkın Konak ise ısı yalıtımı yapılan konutların değerinin arttığına dikkat çekti. Van'ın dördüncü bölge olduğunu belirten Konak, "Yani ülkemizin en soğuk bölgelerinden biri Van. Burada 1704 rakım var. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Türk Standartları Enstitüsü ile belirlediği bir standart var TS 825 standardı. Bu standart Avrupa standartlarının da altında bir standart. Bunun farkındayız. Bununla ilgili bir çalışma var ve artık TS 825 standardı revize edilecek. ve en az yüzde 50'lik bir artış bekliyoruz. Çünkü Van iklimiyle aynı olan Avrupa'da ki bir şehirde, yalıtım kalınlığı en az 16-18 santimdir. Bizim standartlarımız gelişmiş ülkelerin altında. Daha kötüsü Van'da zorunlu 5-6- santim olan bu düşük standartlarında uygulanmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.



Dereye uçan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti (2)



SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, OTOMOBİLE ULAŞILDI



Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde, keskin virajda Melet Irmağı'na uçan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün, Serkan Süme (37) olduğu belirlendi.



Otomobilin bulunması için Melet Irmağı'nın üzerindeki Topçam Barajı'nın su kapakları kapatldı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte otomobile ulaşıldı. AFAD, polis ve itfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla otomobil, ırmaktan çıkarıldı. Otomobilde sadece sürücünün olduğu belirlendi.



ORDU,



11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)



TOPRAĞA VERİLDİ



Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



KONYA,

