DHA YURT BÜLTENİ-16

1)PAMUKKALE GİRİŞİNDE KAZA DEHŞETİ

DENİZLİ'deki dünyaca ünlü beyaz cenneti Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün altına alınıp, sürükleyerek yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı yaya Ender Vural (42) ağır yaralandı. 15 metre derinliğindeki içi boş su kanalına düşmekten demir korkuluklar sayesinde kurtulan Vural, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı bariyeryerle midibüs arasından kurtalıp, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, travertenleri ile ünlü Pamukkale'nin girişindeki Kağan Sokak'ta geri manevra yapmak isteyen Mehmet Ali Hazar, yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, meyilli yolda yokuş aşağı kayarak, ailesi ile Uşak'tan tatil için geldiği öğrenilen Ender Vural'ı altına alarak 2 metre sürükledi. Midibüs, 15 metre derinliğindeki boş bir sulama kanalının demir korkuluklarına çarparak durabildi. Vural ise midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Vural'ı kendi imkanları ile kurtarmayı başaramayan çevredekiler, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Bariyerler sayesinde kanala düşmekten kurtulan Vural'ın sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Çevredekiler önce midibüsü iterek Vural'ı kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Ardından halat bağlayıp, midibüs çekilmeye çalışıldı. Ancak yine sonuç alınamadı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Vural'ın kanala düşmesini önlemek için önce bir halat yardımı ile bağladı. Ardından itfaiye ekipleri, altına hava yastığı yerleştirip, şişirerek havaya kaldıdığı midibüsün altından Vural'ı kurtardı. Ambulansa alınan Vural, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Vural'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında Vural'ın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. Soruşturma başlatan jandarma, kazaya neden olan midibüsün şoförü Mehmet Ali Hazar'ı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Midibüs ile demir korkuluklar arasına sıkışan Ender Vural'ın görüntüsü

-Yaşanan panik anları

-Vatandaşların Ender Vural'ı kurtarmak için midibüsü itmeye çalışması

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yaralann Ender Vural'ın kızının ağlaması

-Ender Vural'ın kurtarılıp, ambulanzsa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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2)'MARMARA'NIN BODRUM'U ÇINARCIK, NÜFUSUNUN 10 KATINI AĞIRLIYOR

Ramazan Bayramı tatilini Marmara'nın Bodrum'u olarak bilinen Çınarcık'ta geçiren tatilciler, buradaki sahili doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçenin adeta bayram bereketi yaşadığını belirterek, normalde 18 bin olan nüfuslarının 10 katına çıktığını söyledi. Çınarcık'ta 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık'ta sahilleri akın akın doldurdu. Bu durum esnafları ve işletmecileri de sevindirdi. Adeta bayram bereketi yaşayan Çınarcık'ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.

TATİLCİ SAYISI 200 BİNLERE ULAŞTI

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Marmara'nın incisi Çınarcık'ta yoğun bir bayram trafiği yaşıyoruz. Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bin ve üstünde şu an. Kalabalık olarak 150-200 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sene tabii ki bayram 10 gün daha öne geldi. Geçen seneye nazaran birazcık yüzde 20'lik bir düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. Neticesinde İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. O bakımdan yine de çok iyiyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam ederö dedi.

KUM PLAJ DOLDU TAŞTI

Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye Beldesi'ndeki kum plajı ile de göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj'da DJ'lerin performanslarıyla tatilciler eğlence dolu anlar yaşadı. Plajdaki işletme sahiplerinden Osman Barut, "2019 yaz sezonuna hızlı bir şekilde başladık. Havaların güzel olmasıyla. Bizim 6 gün boyunca sanatçımız var. Rezervasyonlar telefonlar susmadı. Çınarcık böyle bir kalabalık görmedi. İnsanlar dün akşam geldi şeyzlonglarda yattılar. 3 bin kişilik kapasitemiz var ama bunu çok aştık, 4-5 bine çıktık. 9 gün boyunca tüm pansiyonlar ve oteller doluö diye konuştu.

Görüntü Bilgisi

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-Kum plajdan detaylar

-Sahilden görüntüler

-Belediye başkanı ile röp.

-İşletmeci ile röp.

Görüntünün Süre: 2.51 dk Boyut: 320 mb

0506ylvcinarcik/ Yalova Klasöründe

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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3)KORE GAZİSİ, HELALLİK İSTEDİKTEN SONRA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde Kore gazisi Hasan Kanat (88), bayram namazının ardından köy meydanındaki bayramlaşmada helallik istedikten sonra gittiği evinde kalp krizi geçirdi. Hastanede yaşamını yitiren Kanat, bugün törenle toprağa verildi.

Köyde oturan Kore gazisi Hasan Kanat, dün köy camisinde bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Burada köy halkına seslenerek bayramlarını kutlayan Kanat, "Haklarınızı helal edin, burada bulunan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, kalın sağlıcakla" dedi. Gazi Hasan Kanat, bayramlaşmanın ardından gittiği evinde fenalaştı. Kanat, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanat, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kanat için bugün öğlen askeri tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve köy sakinleri katıldı. Kanat'ın cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Gazinin bayram günü yaptığı konuşma

-Askeri törenden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),