DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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6 saat önce

Niğde'de Ulukışla Mahallesi, karantinaya alındıNİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Niğde'de Ulukışla Mahallesi, karantinaya alındı

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Altunhisar Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Nisan tarihli kararına göre, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyün girişinde bekleyen jandarmadan görüntü

-Köyün genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Tatvan'da 3 köy ve 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve 7 mahalledeki 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlara giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki 7 mahallede bulunan 9 apartman, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Bitlis Valiliği, karantina uygulanan köy ve mahallelerdeki apartmanlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01 Nisan 2020 kararları kapsamında, Tatvan'a bağlı, Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köylerinin 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Tatvan ilçe merkezinde bulunan 7 ayrı mahalledeki 9 apartman da karantinaya alındı. İlçe merkezinde açık adresleri belirtilen apartmanların 01.04.2020 tarih ve 21: 00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak apartmanlarda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, bu apartmanlarda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, TSK,) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kararlardan muaf sayılmalarına karar verilmiştir."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Polis koronavirüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor

AĞRI'da Koronavirüs (Kovid-19)'a karşı yürütülen mücadelede kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu polis ekipleri, halkla el ele çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kent genelinde, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez Doğubayazıt ilçesinde 155'i arayarak, yardım talebinde bulunan ve yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yıldız'ın ihtiyaçlarını karşıladı.

Doğubayazıt İlçesi Büyük Ağrı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Yıldız, ihtiyaçlarının karşılanması için 155'i arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri, Yıldız'ın istedikleri malzemeleri alarak evinde götürüp teslim etti. Yıldız, ihtiyaçlarını evine kadar getiren polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekibinin hükümet konağına gidişi

-Polisin yardım yardım paketini alması

-Polisin yardımı teslim etmesi

Haber-Kamera: AĞRI

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Karatay Ziraat Odası Başkanı: Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek

KONYA'da Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker,  tarlalarda ekimin başladığını belirterek, "Biz tüm önlemlerimizi aldık. Çiftçilerimizde de işçi bulamam korkusu var. Tarımsal üretimin devam ebilmesi için herkesin tarım çalışanlarına yardımcı olması gerekir. Bir ya da iki aya bu salgın geçecek. Eğer biz tarımsal üretimi askıya alacak olursak, 2 ay sonra, Allah korusun yiyecek gıda bulamayız. Gıda üretimi hiç durmadan devam edecek" dedi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'da koronavirüs salgınına rağmen tarımda üretim devam ediyor. Çiftçilerin tarlada çalışmaya devam ettiğini ifade eden Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Panik yapma, sofranı boş bırakmayacağız. Biz tarladayız" dedi.

Sahada tüm tedbirlerin alındığını ifade eden  Kavuneker, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve hükümetle görüşmeler yapıyoruz. Ama bizler ve hükümet ne kadar tedbir alırsa alsın, herkes kendi tedbirini almalı. Türkiye'de şu an 50'ye yakın ilçe ve köyde karantina uygulanıyor ve buralar üretim merkezleri. İnşallah bu hastalıklar gelip geçici. Ancak tarım da zaman kaybı olmaz. Şu anda tarlalarda ve seralarda sebze ekimi başladı. Bunun günü geçirilirse, 1- 1,5 ay sonra sahada sebze bulamayabiliriz. Onun için tarımda her şey mevsiminde gerekli. Bizler ve yöneticilerimiz tedbirlerimizi alıyor. Bölgeye mevsimlik işçiler gelecek, tarım işçileri gelecek. Tarımda üretim yapan çiftçilerimiz şu an sahada çalışıyor. Elhamdülillah şu an bir kısıtlama yok" diye konuştu.

'ÜRETİM DEVAM EDECEK'

Salgınla mücadele için çiftçilerin ve tarım işçilerinin tüm kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini belirten Kavuneker, "Şanlıurfa ve diğer bölgelerden tarım işçileri gelecek, bir problem yok. Gelirken de yolculuk kurallarına riayet edecekler. Sahada çalışacakları ve kalacakları yerler kontrol ediliyor, tedbirlerimizi aldık. Biz üretime devam edeceğiz, inşallah çiftçi de üretimine devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız köylerde kalmayanlar, köylere gitmesin. O bölgelere hastalığı taşımasınlar" dedi.

'İKİ AY SONRA YİYECEK BULAMAYIZ'

'Konya ve çevresinde üretimin aksamadan süreceğini kaydeden Kavuneker şunları söyledi;

"Konya Ovası'nda bir sıkıntımız yok, üretimimiz devam ediyor. Ancak salgın nedeniyle sebze ekiminde seralarda çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Oralarda çalışmaya çekinen işçiler oluyor. Aslında çekinilecek bir durum yok. Tedbirlerimizi aldıktan sonra çalışılabilir. Paketleme ve fide dikimlerinde paniklemeler var. Biz uyarılarımızı yapıyoruz ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tarım müdürlüklerimiz gereken tedbirleri alıyor. Sadece tarım işçilerimizi taşımakta dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında korkulacak bir durum yok. Tarım işçisi taşıyan araçlarda da yönetmeliklere uygun davranılması gerekir. Herkes tedbirini almalı. Sahada şu anda biraz panik var. İşçi bulamam korkusu var. Hayat devam edecek. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu sorunları atlatırız. Mecbur kalmadığı müddetçe çiftçilerimiz köyünden çıkmasın. Üretimin bir şekilde devam etmesi gerekir. Tarımsal üretimin de devam edebilmesi için herkesin tarım çalışanlarına bu konuda yardımcı olması gerekir. Bir veya iki ay sonra bu salgın geçecek. Eğer biz tarımsal üretimi askıya alacak olursak iki ay sonra, Allah korusun yiyecek gıda bulamayız. Onun için gıda üretimi hiç durmadan devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavuneker röp.

-Tarım görüntüleri (ARİŞV)

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Bu da destek kuyruğu

ERZİNCAN Belediye Başkanı Bekir Aksun ve belediye personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'mö kampanyasına banka ATM'sinden bağış yaparak destek oldular. ATM önünde soysal mesafeyi koruyan belediye çalışanları uzun kuyruk oluşturdu

Erzincan Belediyesi önündeki ATM önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren Belediye Başkanı Bekir Aksun ve personel, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkıda bulundular. Personele teşekkür eden Başkan Aksun; "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiye'mö kampanyası ile birlikte Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin destekleriyle milli dayanışma günü olaraktan bütün Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın katkı sunabileceğini bugünde Erzincan Belediyesi olarak bizde Belediye bünyesi içerisinde bulunan ATM cihazından bu yardım kampanyasını desteklemiş bulunmaktayız. İmkanı olan hemşerilerimin bu kampanyaya destek vermesini rica ediyorum. Çünkü Erzincan yıllardır çile çekmiş seferberlik görmüş, depremler görmüş bir şehrin evlatları olarak ve böyle kara günlerde birbirine dayanışma ruhuyla hareket etmiş bir neslin evlatları olarak bu girdaptan çıkabilmemiz için  destek kampanyamıza mutlaka katılım sağlanmasını rica ediyorum" diye konuştu.

BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN HALKA EVDE KAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

Belediye Başkanı Bekir Aksun belediye anons sisteminden vatandaşlara seslendi ve korona virüs salgınından korunmak için evde kal çağrısında bulundu. Başkan Aksun yaptığı anonsta, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Çok kıymetli 65 yaş üstü büyüklerim kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen evde kalalım sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye başkanı ve personelin atm önünde sıra beklemesi

-Belediye başkanın açıklaması

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan yağmur, bu sabah kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı Sancak beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar için Karayolları ekipleri harekete geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçların üzerindeki kar birikintileri

-Kar yağışı

-Genel ve Detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

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Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar zarar gördü

TUNCELİ'de dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekili alanlar zarar gördü.

Kent genelinde dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Ovacık, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hayatı olumsuz etkilerken, köylerde tarım arazileri ile bazı meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

Dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı 4 ilçede etkili yağışı nedeniyle 35 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 35 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşanan olumsuz hava şartları hayvanları da etkiledi. Köy sakinlerinden Nihat Yıldız, kar yağışı nedeniyle hayvanlarını dışarı çıkaramadığını ifade ederek, "Hayvanlarımızın çoğu yavrulamış. Beslenmeleri sütle yapılması gerekiyor. Bu mevsimde dışarıda yeşil ot yemeleri gerek. Ama kar her yeri kapattı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tunceli-Hozat karayolu

Karayolunda iş makinesinin çalışması

İş makinesi operatörünün röportajı

Karlarla beyaza bürünün köylerden görüntü

Karlar içinde  söğüt ağaçları yiyerek beslenen keçi ve koyunlar

Keçi ve koyunların sahibi Nihat Yıldız'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Rekortmen dalgıç, 15 santimlik deniz solucanını görüntüledi

Çanakkale'de av için dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, ilk defa karşılaştığı deniz solucanını görüntüledi.

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanınan dalgıç Müjdat Turan, yine trofe avı (cinsin en büyük balığı) için Mavra Adası açıklarından zıpkınla dalış yaparken, hiç karşılaşmadığı bir deniz canlısını kamerayla görüntüledi. Turan, yaklaşık 15 santim boyunda ve 4 milimetre kalınlığındaki bu canlının daha sonra deniz solucanı olduğunu öğrendi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, deniz solucanını görünce heyecanlandığını belirterek, "Denizlerin altında yaşamını sürdüren bilmediğimiz daha ne canlılar var. İşte gördüğüm bu canlı da böyle. Benim için ilk defa karşılaştığım bu değişik deniz canlısını görüntülemek ve beni izleyenlerle paylaşmak istedim. İnanıyorum ki bu canlının da denizlerdeki ekosistemin devam etmesi için önemli bir rolü vardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Deniz solucanının deniz altında çekilen görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Koronavirüs, Altunhisar, Ulukışla, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: DHA

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