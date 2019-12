DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika

Drone destekli operasyon 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin kaçak akaryakıt imal edildiği belirlenen iki depoya düzenlediği operasyonda, 45 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Havadan drone ile de desteklenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik olarak dün (pazartesi)

Efeler ilçesindeki 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda toplam 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, akaryakıt imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli 'Reaktör' adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 su soğutma kulesi ve havuzu, 2 pompa, 2 dinamo ve 13-14 metre uzunluğunda 2 plastik hortum ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak akaryakıt imalatı yapılan depo yapılan armada 1'i 7 bin litre, 27'si 1000 litre, 1'i 15 bin litre kapasiteli, 4'ü 7 bin 500 litre, 1'i 1500 litre kapasiteli metal ve plastik tank, 4'ü 60 litre, 3'ü 30 litre kapasiteli toplam 7 plastik bidon, 200 litrelik bir varil bulundu. Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyon anından görüntü

-Şühelilerin adliyeye sevk edilymelerinden görüntü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

==========================

PKK'dan kaçan Mekiye: Amacım öğretmen olup, vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek

DİYARBAKIR HDP il binası önünde annesi Hüsniye Kaya'nın, çocukları kayıp diğer ailelerle yaptığı oturma eyleminden etkilenip terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya (19), 5 yıl aradan sonra ailesiyle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çok mutlu olduğunu belirten Mekiye Kaya, öğretmen olup, vatana ve millete hayırlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye, terör örgütü PKK'dan kaçıp, 21 Aralık 'ta Erbil 'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Türkiye 'ye getirilen Kaya, 27 Aralık'ta adliyedeki yasal işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Kaya ailesi, kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, evlerinde ise bayram havası hakim.

'YENİ BİR ÇOCUK DÜNYAYA GELİR YA O DA BENİM ŞİMDİ'

PKK'dan kaçıp, 5 yıl aradan sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mekiye Kaya, dağdaki örgüt üyelerine de güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. 14 yaşındayken kandırılarak kaçırıldığını anlatan Mekiye Kaya, şimdi en büyük hedefinin vatana hayırlı çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade etti. Kaya, "HDP ile ilişkileri vardı. Bağlantıları vardı. Zaten oradan kandırıp, götürdüler. Kaçıp geldim, aileme kavuştum. Orada yapamıyordum. Ailemi özlüyordum. Onun için de gelmek istedim. Bir yolunu bulup kaçtım. Şimdi çok mutluyum. Yeni bir çocuk dünyaya gelir ya o da benim şimdi. Ben de yeni doğdum, geldim. Ailemle yemek yapıp yiyorum. Ailemle bir şeyler yapıyorum. İyi ki geldim. Gitmeden önce hayalim öğretmen olmaktı. İmkan olursa bir dershane olur, başka bir şey olur, gidip üniversiteye gidersem ve bitirirsem, vatana millete hayırlı çocuklar yetiştiririm. Dağdaki çocuklar geri dönsünler, ailelerine kavuşsunlar. Ben, ailemle mutluyum. Onlar da gelip aileleriyle mutlu olsun" dedi.

'O GECE YATAMADIK'

Baba Hüseyin Kaya , kızının yanında olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi, teslim olduğunu öğrendikleri gece uyumadıklarını söyledi. Kaya, "Kızımı göreceğimi inanmıyordum. Allah'a çok şükür, devletimiz kızımızı getirdi. Süleyman Soylu 'ya çok teşekkür ederim. O bize müjdeyi verdi. O gece yatamadık. Cumhurbaşkanımızdan da, Süleyman Soylu'dan da Allah razı olsun. Onun sayesinde kızım geldi. Allah onlara güç versin" diye konuştu.

'ONU BİR DAHA ÖPÜP KOKLAYACAĞIMA İNANMIYORDUM'

Anne Hüsniye Kaya ise kızını bir daha göreceğine inanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yanıma gelip oturacağına, öpüp koklayacağıma inanmıyordum. Süleyman Soylu'dan, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Baş tacımızdır. Onlar sayesinde kızım geldi. Sanki kızım toprağın altındaydı. Dünyaya yeni geldi. Kızımı toprağın altından çıkardılar. Bana teslim ettiler. Hem Süleyman Soylu, hem de Cumhurbaşkanımız olmazsa Suriye gibi oluruz. Benim yaşım geçmiş. Kızımın geleceği ile ilgili korkuyorum. Kızım Mekiye için bir devlet işinde çalışacağı iş istiyorum. Kızım bize yemek hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor, bulaşık yıkıyor."

Görüntü Dökümü

-----------

Mekiya Kaya'nın televizyon izlemesi

Bulaşık yıkaması

Anne ve babasına çay götürmesi

Beraber oturmaları

Emrah Kızıl anons

Mekiye Kaya'nın konuşması

Hüseyin Kaya'nın konuşması

Hüsniye Kaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

============================

Su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle içerisi suyla dolu alt geçitten geçmeye çalışan kadın sürücü ve onu kurtarmak için kamyonetle gelen eşi mahsur kaldı. Yaklaşık 70 santim yüksekliğindeki suda mahsur kalan karı- koca ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'ndeki D-400 karayolu üzerindeki alt geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Ekmel Mahallesi'nde babasının evinden şehir merkezine gitmek için 07 AIE 004 plakalı otomobiliyle yola çıkan Nermin Yalçın, su dolu alt geçitten geçmek istedi. Geçidin ortasına geldiğinde otomobil yaklaşık 70 santimetre yükseklikteki suyun ortasında kaldı. Aracı ilerletemeyen Nermin Yalçın cep telefonuyla eşi ve babasından yardım istedi.

Eşinin haber vermesi sonrası Ali Yalçın da 07 UN 004 plakalı kamyonetle kurtarmaya geldi. Ali Yalçın'ın eşinin aracını kurtarmak için alt geçide girdiği kamyoneti de suda mahsur kaldı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası olay yerine Gazipaşa Belediyesi ekipleri, itfaiye, polis, karayolları kurtarma ekibi ve çekici sevk edildi. Otomobilde mahsur kalan Nermin Yalçın otomobille birlikte çekici yardımıyla suyla kaplı alt geçitten çıkartıldı. Ali Yalçın'ın kamyoneti ise Gazipaşa Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla çıkartıldı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri tıkanmış olan rögar kapaklarını temizleyerek suyun tahliyesini de yaptı.

'YILLARDIR BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ'

Alt geçitte mahsur kalan kızı ve damadı için gelen Mevlüt Bilgili, "Kızım buraya gelmiş, suda kalmış. Damat yardıma gelmiş. O da kalmış. Buranın bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Mahalle halkı olarak yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Yola girmemiz için 3 kilometre ileri gitmek gerekiyor. Onun için burayı kullanıyor vatandaş. Burası için çözüm bulunsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Alt geçitten görüntü

Alt geçitte mahsur kalan araçlardan görüntü

Araçların altgeçitten çıkarılışı

Otomobilde içinde mahsur kalan Nermin Yalçın'ın çıkışı

Otomobilin içine dolan sudan görüntü

Araçlardan genel ve detay görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

==========================

11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, otobüste böyle yakalandı

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35), bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı. Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasınca anbean kaydedildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın, Huzur Mahallesi 'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, buradan kaçtı. İzini kaybettiren Yılmaz'ın yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir süre sonra halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını tespit ettiği halk otobüsünün sürücüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanan Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yılmaz, mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Cuma Yılmaz'ın yakalanma anı, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsü durduran polis ekiplerinin içeri girerek, Cuma Yılmaz'ı yakaladığı anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

Polis ekiplerinin otobüsü durdurması

-Ekiplerin zanlıya kelepçe takması

Haber: Yavuz YILMAZ/BURSA,

===========================

Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlardan biri yol kenarındaki bir iş yerinin kepengine çarparak zarar verdi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu ile Türkmen Yolu'nun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Türkmen Yolu'ndan gelen Bahattin Beyazçiçek yönetimindeki 45 TP 141 plakalı otomobile, Akçakmak'ta ilerleyen Alpaslan Özcan'ın kullandığı 06 ABP 67 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Beyazçiçek'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki levhaya, ardından Turgut Gürkaş'ın işlettiği iş yerinin kepengine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, levha ve iş yerinin kepengi zarar gördü. İki otomobilin çarpışma anı ise, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürücü Bahattin Beyazçiçek, "Bana çarptı. Ben ise levhalara çarptım. Daha sonra frene bastım. Frene basamaydım, iş yerine girecektim. Geçiş hakkının bende olduğunu düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Güvenlik kamerası

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==========================

Somali'deki terör saldırısında ölen Denizlili toprağa verildi

SOMALİ'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten 48 yaşındaki Mehmet Kaplan, memleketi Denizli'de toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan'ın, "Çınar ağacımı kaybettim, yanımda olmasa da gölgesi yetiyordu" sözleri üzüntü yarattı.

Somali'nin başkenti Mogadişu 'da geçen cumartesi günü düzenlenen bombalı araçlı saldırıda, Denizlili kepçe operatörü Mehmet Kaplan ve Aydınlı ustabaşı 67 yaşındaki Turan Sevi yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişinin yanında 2 Türk'ün de ölümü ayrıca üzüntü yarattı. Acı haber, Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Ailenin yaşadığı apartmana, Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Aileye taziye ziyaretleri yapıldı. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Oğlu Hulusi Kaplan (23) taziyeleri kabul etti. Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın, ayrıca 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, geçen pazar gecesi Somali'den askeri uçakla Ankara 'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsi sonrası Kaplan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze dün gece, Denizli'ye gönderildi. Kaplan'ın cenazesi ilk olarak Sarayköy ilçesindeki evine götürülerek, helallik alındı. Ardından cenaze namazının kılınması için Denizli'deki Hilal Camisi'ne götürüldü. Cenaze törenine Kaplan'ın aile yakınlarının yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan , belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğlende kılınan namaz sonrası Kaplan'ın cenazesi, Honaz ilçesinin Emirazizli Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, babasının iyi bir insan olduğunu belirterek, "Bizim için Somali'ye para kazanmaya gitmişti. Yüce Rabbim de çok seviyormuş ki şehit olarak yanına aldı. Babam çınar ağacımda, yanımda olmasa bile gölgesi yetiyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kaplan'ın evinin önünden detay

Cenaze törenine katılanlardan detay

Oğlu Hulusi Kaplan'ın konuşması

Cenaze namazının kılınması

Mehmet Kaplan'ın resmi

(KJ Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ,

=============================

Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı

ANTALYA'da, Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çekilişine saatler kala bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Hayalleri süsleyen 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulmasına saatler kala Antalya'daki bayilerde uzun kuyruklar oluştu. Yurt genelinde biletlerin bittiğini belirten Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, sadece bayilerin ellerinde bilet kaldığını söyledi. Çobanoğlu, "Son 3 yıldır büyük ikramiyenin Antalya'ya çıkmasından dolayı yoğun talep alıyoruz. Bu da işlerimizin güzel geçmesine vesile oldu. Şimdiden büyük ikramiyenin şansı sahibine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Umut kuyruğunda dakikalarca annesiyle birlikte bekleyen 4 yaşındaki Selen Naciye Savun, ikramiyenin ona çıkması halinde çok sayıda oyuncak alacağını söyledi. Son dakikalarda şansını denemek isteyen Samire Arslan ise "Büyük ikramiye bana çıkarsa herkese yardım edeceğim. Kimse karısını öldürmesin. Borcum var diye yuvasını yıkmasın. Ben yardım edeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Milli piyango bayiinden görüntü

Bilet kuyruğundan detay

Bilet satın alanlardan detay

Biletlerden detay

Röp: Sercan Çobanoğlu

Röp1: Samire Aslan

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

==================

Bursa'da 2 katlı ev, alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hayriye Mahallesi'nde yaşayan İlhami İlhan'a ait 2 katlı evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, o esnada evde bulunan aile üyeleri güçlükle kendilerini dışarı attı. Mahalle halkının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için ekipler çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Yanan evden detaylar, alevli görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

============================

25 yıldır eşinin gören gözü oldu

BURDUR'da oturan Nuri Göktaş (68), yaklaşık 25 yıldır gözleri görmeyen 44 yıllık eşi Zeliha Göktaş'ın (63) gören gözü oldu. Nuri Göktaş, "Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz" dedi.

Behçet hastalığı nedeniyle yaklaşık 25 yıl önce görme yetisini kaybeden Zeliha Göktaş'ın en büyük yardımcısı 44 yıllık eşi Nuri Göktaş oldu. Eşinin hastalık sonucu önce görme yetisini kaybettiğini, daha sonra ayakta duramaz hale geldiğini anlatan Nuri Göktaş, onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Nuri Göktaş, "44 yıl önce ablamın sayesinde tanıştık, evlendik. 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğumuz var. Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür; o beni saydı, ben onu sevdim. Böyle devam edip gidiyoruz" dedi.

'GİTMEDİK YER KALMADI'

Gençlere birbirlerini sevip, saymaları nasihatinde bulunan Nuri Göktaş, eşinin hiçbir şeyi yokken bir anda rahatsızlandığını ve İzmir 'de Behçet hastalığı teşhisi konulduğunu kaydetti. Nuri Göktaş, "Gitmedik yer kalmadı, İzmir'inden İstanbul 'una. İzmir'de 10 gün hastanede yattı, çare bulunmadı. İstanbul'a gittik çare bulunmadı" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ HİÇ KIRMADIK'

Zeliha Göktaş da "Çok şükür Allah'ımıza, çocuklarımız yanımızda, torunlarımız yanımızda. Benden mutlusu yok, Allah'ıma şükür. Birbirimizi hiç kırmadık. Saydık her zaman. O beni dinledi, ben onu dinledim. Evlatlarımızı büyüttük. Gençler birbirlerini sevsinler saysınlar, birbirlerini kırmasınlar, ölümü düşünsünler her zaman, sabaha çıkacağımızın garantisi yok. Hiç birbirlerini kırmasınlar yani. Her zaman birbirlerini sevsinler, saysınlar, saygılı olsunlar" dedi.

'ELİMDEN GELDİĞİNCE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Nuri ve Zeliha Göktaş çiftinin gelini Necla Göktaş ise şunları söyledi:

"Kayınpederim görmeyen gözleri, tutmayan ayakları oldu kayınvalidemin. Allah yardımcısı olsun. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum gelini olarak. Dışarı çıktığım zaman kayınpederim bakıyor. Kayınpederim olmadığı zaman ben ilgileniyorum. İki çocuğum var ilgilenmem gereken. Onlara da vakit ayırıyorum. Yüzde 95 engelli kayınvalidem. Eskiden koluna girerek yürütebiliyorduk. Şimdi o imkanımız da kalmadı. Emekliyor artık yani o yüzden biraz zor oluyor, güç oluyor bakımı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Nuri Göktaş ile röportaj

Zeliha Göktaş ile röportaj

Necla Göktaş ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

==========================