DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika

MSB: Bombalı araç saldırısında dört kahraman silah arkadaşımız şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bombalı araç saldırısı sonucunda, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

SURİYE'nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriyenin Resulayn ilçesinde akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bobma yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık'ın cenazesinin yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, metruk bir binada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Hasan Cuşar (21) yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Mahallesi 1148/1 sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, birçok suçtan kaydı olduğu belirtilen Hasan Cuşar, metruk binada uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan Cuşar, yere yığıldı. Cuşar'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Cuşar'ı bulun vatandaşların ifadesine başvurdu.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, Cuşar'ın yaşamını yitirdiği yerde yaptığı incelemede cesedinin yakınında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller olduğunu tespit etti. Cuşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Cuşar'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasına 10 yıl önce dosyaya giren isimsiz bir ihbar mektubu damga vurdu. Aile avukatı Kemal Yavuz'un 'Tanıyorum, kendisiyle görüştüm' dediği kişi mektupta, "Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır. Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" iddiasında bulundu.

Helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile olayda hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları ve partililerin de yer aldığı duruşmaya tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan bulunduklar yerlerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

'SÖKME TALİMATINI VEREN VE TAKİP EDEN SEMİH YÜKSEKKAYA'DIR'

Duruşma, Aydı Özsıcak'ın savunmasının alınmasıyla başladı. Özsıcak, savunmasında GPS cihazlarının sökülmesine ait olduğu iddia edilen ve kendisinin de elinde tornavida olduğu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Daha sonra söz alan Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, ana soruşturma dosyasında yer alan isimsiz bir ihbar mektubunu dava dosyasına sundu ve mektupta yazanlar duruşmaya damga vurdu. Yavuz'un 'Tanıyorum' dediği kişi tarafından yazılan mektupta sanıklar hakkında şu iddialar yer aldı:

"Helikopterden parça sökme işini yöneten F.B. ve Semih Yüksekkaya değildir. Bu kişiler de daha yukarı bir yerden talimat aldılar çünkü bu olaydan sonra bunlar terfi ettirildiler. Semih Yüksekkaya albaydır, bakım komutanıdır. GPS cihazlarının sökme talimatını veren ve takip eden Semih Yüksekkaya'dır. Görüntüleri gönderen kişi görüntüleri çeken kişi değildir. Görüntüler yanlışlıkla helikopter kazasıyla ilgili dosyaya girmiş bir CD'dir, dosyadan alan bir kişi tarafından gönderildiği düşünülmektedir. Fotoğrafları çeken şahıs M.B.'dir. Kendisi albay ya da binbaşıdır.

29 YILLIK ASKERİ HAYATIMI MAHVETTİN

M.B. okul komutanlığına çağırılarak bu fotoğrafları neden çektiği ile ilgili ifadesi alınmıştır. İfadesi alındıktan sonra F. paşa tarafından 'Allah belanı versin. 29 yıllık askeri hayatımı mahvettin. Bu fotoğrafı ne diye çektin?' diyerek azarlanmıştır. Bu toplantıya katılanlar Tümgeneral S.S. ile Tuğgeneral F.B.'dir. Dönüşte Cemal Şahan, Nusret Memiş, Nedim Bakırhan'ı yanlarına çağırarak ifade birliği içerisinde olalım talimatını vermiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın 'Biz zaten isimleri geç verdik size hiçbir şey olmayacak. İfade birliğinizi bozmayın' dediği ifade edildi. Nedim Bakırhan 'Ben oraya askeri helikopter için gittim' derim. Ancak 'Orada sivil helikopterler de görünce merak ettim yanına gittim ve inceledim' diyeceğim. Zaten komutan da 'Böyle ifade verin' diye söyledi demiştir. Sikorsky'nin kırımı özel olarak yaptırılmıştır.

AĞABEY BİZ SÖKTÜK AMA BİZ Mİ DÜŞÜRDÜK ?

Amaçları Sikorsky'e gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı. Nedim Bakırhan'a 'Konuşma' demelerine rağmen sürekli panik içinde 'Ağabey biz söktük ama biz mi düşürdük?' demekte, hatta bir keresinde Helikopter 25'inde düştü biz 29'unda gittik. Cihazlar o zaman kayboldu, bizi bulurlar' demektedir. Dün operasyon başladığında savcı komutanla görüşürken iki bayan katibin geldiğini gören iki astsubay bilgisayarları kucaklayarak bayanlar tuvaletinden kaçırdılar. Bayan katipler de bunu görmüş olmalı. Sürekli bu 3 kişi toplanarak nasıl ifade vereceklerini konuşmaktalar. Hatta bir emekli askeri hakimi avukat tuttular. Ortak ifade vermeyi ve nasıl ifade vereceklerini ayrı ayrı kararlaştırdılar. Bu kişiler avukatlarıyla birlikte Malatya'ya gidip ifade vermek için hazırlandılar ancak Kara Kuvvetleri Komutanı'nın izin vermediğini F. paşa söyledi diye konuşmuşlardır."

Kemal Yavuz, sonra sırasıyla Aydın Özsıcak, Nedim Bakırhan ve Cemal Şahin'e bu mektupta yer alan iddiaları doğru olup olmadığını, ifade birliğini bozmamaları konusunda birilerinden talimat alıp almadıklarını sordu. Her 3 sanık da mektupta yazan iddiaların asılsız olduğunu, kendilerine ait olduğu ifadeleri hiçbir yerde söylemediklerini belirtti.

Sanık avukatları da mektubun isimsiz olduğunu ve delil niteliği taşımadığını söyledi.

YAVUZ: MALATYA'DA YÜRÜTLEN SORUŞTURMA AŞAMASINDA BU ŞAHISLA GÖRÜŞTÜM

Sanıklardan Nedim Bakırhan, mektubu yazan kişinin mahkemeye gelmesini isteyerek, "Kendisiyle yüz yüze görüşmek isterdim. Sayın Yavuz'dan merak ediyorum ismini açıklayabilir mi, hala kendisiyle görüşüyor mu?" dedi.

Bunun üzerine Kemal yavuz şunları söyledi:

"Şahsı ben tanıyorum. Malatya'da yürütülen soruşturma aşamasında bu şahısla görüştüm. Şahsın belirtmiş olduğu hususların gerçekle birebir örtüştüğünü savcılar söyledi. Bu noktadan sonra ben şahısla görüşmedim. O tarihte muvazzaf askerdi, belki de senin odandaydı, bilemem."

UÇUM: FURKAN YAZICIOĞLU'NUN SORULARINA CEVAP VERECEĞİM

Davut Uçum ise olayın açığa çıkmasını en çok kendisinin istediğini ancak birilerinin bunu istemediğini söyledi. Furkan Yazıcıoğlu'na da seslenen Uçum, "Ben Furkan Yazıcıoğlu ile karşılıklı konuşmak istiyorum. Savcılıktan izin alsın, bütün soruları getirsin sorsun. Ben, Furkan Yazıcıoğlu'na ne istiyorsa hepsinin cevabını vereyim" dedi.

Duruşma sonunda hakim davayı 22 Nisan'a erteledi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da düşen, Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopteri arama çalışmalarında kırıma uğrayan S70 Sikorsky helikopterin soruşturmasını yürütmek üzere Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş ile olayla ilgili yürütülen soruşturma sırasında teknik takibe takılan dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Ergeç ile telefon görüşmesinde "Bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var. Biz de yaktık" dediği öne sürülen Yusuf Yiğit'in hırsızlık suçundan 10 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.

Pertek ilçesinde bilgisayar tamirciliği yapan H.Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

İLÇE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın, ilçe halkı tarafından duyulmasının ardından akşam saatlerinde yüzlerce kişi sokağa dökülerek durumu protesto etti. Belediye önünde toplanan kalabalığın sakinleşmesi amacıyla açıklamada bulunan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı yaptığını ve hukuka olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Başkan Alan, "Dün bilgisini aldığımız çocuk istismarı olayından sonra bugün yetkili merciler ile gerekli görüşmeleri yaptık. Gözaltına alınan ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Y.'nin hakkında adli soruşturma devam ediyor. H.Y. şu an tutuklanmış ancak soruşturma çok yönlü devam ediyor. Biz belediye olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Adalete güveniyoruz ve süreç şu an devam ediyor. Suçlular gereken cezayı alacaktır. Bizler anayasal hakkımız olan eylem hakkımızı kullanarak tepkimizi dile getiriyoruz. Biz Pertek Belediyesi ve Pertek halkı olarak bu tür durumlara karşı tepkimizi her zaman ortaya koyacağız. Şu an kaç çocuğun cinsel istismara uğradığını bilmiyoruz. Kolluk kuvvetleri ve savcılık olayı tüm yönleriyle araştırıyor ve gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

Başkan Alan'ın konuşmasının ardından toplanan kalabalık, düzenledikleri protesto yürüyüşünün ardından eylemi sonlandırdı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, öldü

ADANA'da, yağış sonrası portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan (60), 5 sokak köpeğinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinin kırsal Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki gün süren yağmurun ardından bugün öğleden sonra portakal bahçesini kontrole giden Hatip Sayılgan, iddiaya göre akşam olmasına rağmen dönmeyince yakınları telefonla arayarak kendisine ulaşmak istedi. Sayılgan, telefonunu açmayınca, yakınları kontrol etmek için traktör ile bahçeye gitti. Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısına seslenmesine rağmen bir türlü bulamadı. Daha sonra köpek havlamalarını fark edip, sesin geldiği yöne doğru giden Baysal, 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Bu kez köpekleri, Baysal'ı fark edip, saldırdı. Bunun üzerine Baysal, av tüfeği ile köpeklere ateş ederek, birini öldürdü.

KÖPEKLERİ HAMİLEYKEN BESLEMİŞ

Daha sonra dayısının köpeklerin saldırısına uğradığını gören Baysal, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sayılgan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Sayılgan'ın, kendisini parçalayan köpekleri hamile olukları dönemde beslediği, köpekler yavruladığında ise onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sayılgan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

