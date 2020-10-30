AFAD: Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir.