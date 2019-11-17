DHA YURT BÜLTENİ -25

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, savrulan otomobildeki sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), Ayşe Kayhan (34), Mehmet Arda Şenkal (14) ve 5 aylık Gökçe Kayhan sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muzayin Tezcan ve Fetiye Tezcan ile Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Arda Şenkal, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, 5 aylık bebek Gökçe Kayhan ise kazayı görüp duran Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Murat Akgül, koşarak kucağında kanlar içindeki Gökçe Kayhan'ı hastaneye yetiştirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 AYLIK BEBEK DE HASTANEDE ÖLDÜ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DİĞER KIZLARINI ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Karabük'te otomobilin bariyere çarptığı kazada ölen Muzayin Tezcan, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan ve torunu Gökçe Kayhan'ın, birlikte, Tezcan çiftinin Karabük'te oturan diğer kızını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal'ın ise Tezcan çiftinin Burdur'da oturan en büyük kızının çocuğu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Cenazelerin olay yerinden kaldırılması

-Kaza yerinden detaylar

Murat Akgül'ün kucağında yaralı çocukla koşuşturması acil servise girmesi

-Vali Fuat Gürel'in açıklaması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

Görüntü Dökümü

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Hayatını kaybeden Ayşe Kayhan ve bebek Gokçe Kayhan'ın fotoğrafı

Haber: Mesut MADAN/BURDUR,

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TIR'LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi kavşağında meydana geldi. Balıkesir'den Tavşanlı ilçe merkezine giden Nedim Çilenti (43) yönetimindeki 06 BS 4694 plakalı TIR ile Mustafa Bayazıt (41) yönetimindeki 43 UT 620 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Bayazıt ile araçtaki Filiz Bayazıt (36), Mehmet Ertürk (43), Eren Bayazıt (10), Havva Bayazıt (18) ve Ayşe Ertürk (37) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri ve araçlar

Sağlık ve polis ekipleri

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-