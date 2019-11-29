DHA YURT BÜLTENİ-27

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı'da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceğini belirten mesajlar attı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.'nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu 'na gönderildi. Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.'nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Barikat görüntü

Polisten görüntü

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin içeri alınması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-DHA)

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Ev ile aracında çok sayıda silah ve uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilo esrar ile çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları İ.D.'nin merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 'ndeki evine baskın düzenledi. Operasyonda şüphelinin ev ve aracında arama yapan jandarma ekipleri 20 bin uyuşturucu hap, 2,5 kilogram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 212 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu ve silah ticaretinden elde edildiği öğrenilen 16 bin lira ile 296 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D., Osmangazi Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aramalardan görüntü

Ele geçirilen silah ve malzemeler

Haber: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Evri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli komşular H.G. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya diğer aile fertleri de katıldı. Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada K. ailesinden 5 kişi av tüfeği ile 3 kişi taş ve sopalarla, G. ailesinden ise 4 kişi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Pazarcık ile Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Av tüfeğiyle yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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