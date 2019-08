Dha yurt bülteni - 4

Kimlik bilgileri dolandırıcılık şebekesinin eline geçti, hayatı altüst oldu

Zonguldak'ta kimlik bilgileri kullanılarak üzerine bir cep telefonu hattı, sahte çek ve senetlerle araç alımları yapılan Necip Çavdar(42), icra takipleri nedeniyle cezaevine girme korkusu yaşıyor. Avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu anlatan Necip Çavdar, "Adıma cep telefonu hattı ve araç alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken, yeni bir icra takibi başlatıldı. Daha da ileride de çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim.ö dedi.

Kozlu Belediyesi'nde çalışan Necip Çavdar, geçen Mart ayında e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde üzerine kayıtlı cep telefonu numarası ve 354 lira borç olduğu fark etti. Numarayı arayan Çavdar, ulaşamayınca firmanın müşteri hizmetlerini arayarak numaranın kendisine ait olmadığını söyledi. Şikayetçi olan Çavdar'a bir süre sonra icra takibi başlatıldı. Çavdar, hattın kendisine ait olmadığını kanıtlamaya çalışırken 3 ay sonra e-devlette 45 bin liralık yeni bir icra takibi başlatıldığını fark etti. Çavdar, avukatıyla birlikte yaptığı araştırmada kendini bir vakıfta hoca ve 'Necip Çavdar' olarak tanıtan bir kişinin Bolu'dan sahte çek ve senetle araç aldığını tespit etti. Bolu'da aracını dolandırıcılara kaptıran vatandaşta şikayette bulununca Zonguldak'ta yaşayan Necip Çavdar hakkında icra takibi başlatıldı. Polise ifade veren Necip Çavdar, imza sirküleri ve o tarihlerde çalıştığı kurumda olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Necip Çavdar, 20 gün sonra e-devlete baktığında ise bu kez 57 bin liralık ikinci icra takibini gördü. Yaptığı araştırmada Kütahya'dan bir kişinin aynı yöntemle aracının alındığını ve senetler sahte olmasına rağmen üzerine icra takibi başlatıldığını tespit etti. Necip Çavdar, son olarak 19 Ağustos'ta 50 bin liralık icra takibi başlatıldığını söyledi.

'E-DEVLETE GİRMEYE KORKAR HALE GELDİM'

Üzerinde 4 adet icra olduğunu anlatan Necip Çavdar, her an üzerine başka bir icra takibi başlatılacağı korkusuyla yaşadığını anlatarak, şöyle dedi:

"Adıma cep telefonu hattı ve araba alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken daha yeni benim kimlik bilgilerimde yeni bir icra başladı. Daha da ileride çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim. En son olay araç mı şu an bilmiyorum ama diğerlerini araştırınca araç olduğunu öğrendim. Bir vakıfta beni hoca olarak söylüyorlar. Benim adımla vatandaşı kandırıyorlar. Benim kimlik bilgilerim olduğu için bana icra açılıyor. Maddi ve manevi huzurum kalmadı.ö

'CEZAEVİNE GİRME KORKUSU YAŞIYORUM'

Cezaevine girme korkusu yaşadığını anlatan Necip Çavdar, "Benim çocuklarım var. Öyle olursa ne yapacağım. İcralar artar diye her gün e-devleti kontrol eder oldum. Günde 3-40 kez girip bakıyorum. Acaba yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Bu şahısların bu şekilde dolandırıcılığa devam edeceğini düşünüyorum. Korkarak yaşamaya devam ediyorum.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-Necip Çavdar'dan detaylar

-Sahilde gezmesi

-Telefondan icra takiplerine bakması

-Necip Çavdar ile röp.

-Sahte olduğu iddia edilen senetin fotoğrafı

Süre: (4: 52) Boyut: (556 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

TIR'ın çarptığı ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

Konya'da bir TIR'ın çarptığı iddia edilen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Olay yerinden detaylar

Ağacı kaldırma çalışmaları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

Çalışan annenin emsal 'kreş' davası

Samsun'da bir bankaya ait çağrı merkezinde çalışan Zübeyde D. K. (28), '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesi kapsamında kurumundan 1 yaşındaki çocuğu için kreş ya da çocuğunu en yakın kreşe götürmesi için ücret ve araç talep etti. Talebin yerine getirilmemesi üzere işi bırakan anne, konuyu yargıya taşıyıp kıdem tazminatı davası açtı. Yargılama sonucu iş mahkemesi, talebini haklı bulduğu anneye, kıdem tazminatı ödenmesine karar verdi. İtiraz üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin onadığı kararla, şirket anneye yasal faiziyle birlikte toplam 26 bin 965 TL ödedi. Davalı kadının avukatı Ertaç Durak, kararın çalışan anneler için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu belirtti.

Kentte, bir bankaya ait çağrı merkezinde 7 yıldır çalışan Zübeyde D. K., çalıştığı şirket yetkililerinden, 1 yaşındaki çocuğu için '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesi kapsamında, kreş ya da, kendi imkanlarıyla bulduğu en yakın kreşe gidebileceği taşıt imkanı sağlanmasını talep etti. Şirket tarafından talebe yönelik girişimlerde bulunulmaması üzerine iş akdini tek taraflı olarak fesh eden kadın, avukatı aracılığıyla kıdem tazminatı davası açtı. Şikayet üzerine, geçen yıl Samsun 1'inci İş Mahkemesi'nde açılan dava, sonuçlandı. Mahkeme, haklı bulduğu Zübeyde D. K.'ya ayrıldığı kurumca kıdem tazminatı ödemesini hükmetti. Şirketin itirazı üzerine, dava nihai karara bağlanmak için Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuku Dairesi'ne taşındı. Dosyada yapılanan inceleme sonucunda; iş mahkemesinin kararı onayan hukuk dairesi, tazminat miktarının faiziyle birlikte Zübeyde D. K.'ya verilmesine karar verdi. Karara uyan şirket, anneye faiziyle birlikte toplam 26 bin 965 TL'lik kıdem tazminatı ödendi.

'İŞVEREN YURT AÇMAK ZORUNDA'

Zübeyde D. K.'nın avukatı Ertaç Durak, kanun kapsamında 100-150 üzeri kadın çalıştıran işyerlerinin '6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğu' düzenlemesine uyması gerektiğini söyledi. Durak, "İlgili yönetmeliğe göre çalışan işçilerin işveren tarafından bir süt odası ve devamın bir yurt sağlanması gerekiyor. Ancak işveren tarafından bu sağlanmadığı için biz de bununla ilgili bir dava süreci başlattık. Dava sonucunda müvekkilimiz kıdem tazminatı almaya hak kazandı. Karşı tarafı temerrüde düşürebilmek için öncelikle bir noter ihtarı devamında ise arabuluculuk aşamasından sonra iş mahkemesinde görülen dava neticesinde sonuçlandırdık" dedi.

'İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜLÜĞÜNDE'

Davanın açılabilmesi için işyerinde bazı şartların sağlanması gerektiğini kaydeden Durak, "Öncelikle işverenin 150 kadın çalışan olan bir yer olması lazım, emziren bir anne olması lazım, bebeklerin bakımın ihtiyaçlarının giderilmesi, süt imkanlarının sağlanabilmesi ve eğer bu imkanlar sağlanamıyorsa ve 250 metreden uzaktaysa bunun içinde işveren tarafından seyahatlerinin tamamlanması gerekiyordu, tüm bu yükümlülükler işveren aittir. İşveren taraf bu yükümlülükleri yerine getirmediğinden biz de belirli yönetmeliğe göre davamızı açtık. Müvekkilimiz davayı kazandı ve bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı ve karar artık kesinleşti" diye konuştu.

'ÇALIŞAN ANNELER İÇİN EMSAL KARAR'

Durak verilen kararın çalışan anneler için emsal niteliği taşıyan bir karar olduğunu dile getirerek, "Buradan emziren annelerimize seslenmemiz gerekiyor; eğer işvereniniz size bu şartları sağlamıyorsa işvereninize karşı tek taraflı fesihle kıdem tazminatı talep edebilir annelerimiz. Çünkü çocuklarımızın geleceği için işverenlerin bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu karar çalışan annelerimiz için emsal bir karar olmuştur" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-Detaylar

-Adileye dışından detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

250 bin vida ile Guinness Rekorlar Kitabına giren Atatürk portresi Anıtkabir'e hediye edilecek

Niğde'de, Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın Guinness Rekorlar Kitabına giren 250 bin vida ile yaptığı 'Atatürk ve Bayrakö çalışması Anıtkabir'e hediye edilecek.

Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın, Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri'nde 250 bin vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen 'Atatürk ve Bayrak' çalışması, Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları ve proje koordinatörü Necmi Pişkin'in katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabına giren eser ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. 2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabına giren tabloyu Anıtkabir'e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Arnavut sanatçı Saımır Stratı'nın portreye 1 Nisan'da başladığını ve 10 Mayıs'ta tamamladığını belirten Haliloğulları, "Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos'ta rekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir'e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11'inci rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olur da bu tablo yerini bulursa, o zaman sanatçının kendisi gelecek" dedi.

20 BİN ZİYARETÇİ

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise, "Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerden farklı olarak bu seneki sanat günlerinde Arnavut sanatçı Saımır Stratı, 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Bayrağı teması işlemesiyle bir eser yaptı. Aynı zamanda bu eser sayesinde 20 binin üzerinde ziyaretçi sergimize katılım sağladı. Gerçekleşen bu sanatsal faaliyetler kapsamında ilimizin ve ilçemizin tanıtımında büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Atatürk Portresinden görüntü

Eseri görmeye gelen vatandaşlardan görüntü

Detay görüntü

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran'ın açıklaması

NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları'nın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

================