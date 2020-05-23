DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kara Kuvvetleri Komutanı, annesini son yolculuğa uğurladıKARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı, annesini son yolculuğa uğurladı KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Manisa'da yaşamını yitiren annesi Semiha Dündar, son yolculuğuna uğurlandı. Orgeneral Ümit Dündar'ın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan annesi Semiha Dündar (87), dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerden evinde öldü. Annesinin ölüm haberini öğrenen Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar için bugün saat 08.30 sıralarında, Şehzadeler'deki Yusuf Sedat Altıntaş Camii'nde tören düzenlendi. Orgeneral Dündar ve kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Dündar'ın naaşı, Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazenin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti

Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü

Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı

Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı

Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu