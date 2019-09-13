Dha yurt bülteni - 5

Kulp'taki terör saldırısında 2 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, dün odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Ağaçkorur köyü mevkisinde, saldırıdan kısa süre önce Kulp Belediyesi'ne ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelilerden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A.'yı gözaltına aldı. Operasyonun, 2 kişinin yakalanması için sürdürüldüğü belirtildi.

KULP (Diyarbakır), -

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Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 yaralı

İzmir'in Foça ilçesindeki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım isabet etmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Foça'nın Yenifoça Mahallesi'nde bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada eğimde olan askerlerden 7'si yaralandı. Yaralı askerler, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü, taburcu edilip, birliklerine gönderildi. Diğer 4 asker ise kardiyoloji servisi bulunan Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Kaymakam Çetin, yıldırımın, eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiğini de kaydetti.

Haber: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), -

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Eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler: Pişmanız, kandırıldık

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu. Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise, Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin arından bir otele yerleştirildi. Kızlarının bulunduğu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba (41) ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü. Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan Keçiş, "Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum" dedi. Kardeşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın ise, "Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu. Kızlarıyla hasret gideren anne Hamiyet Kaba ise, "Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun" dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kızlar ve annelerinin yürüyerek araca gelmeleri

-Aracın içinde oturmaları

-Annenin kızlarına sarılması

-Reyhan Keçiş röp.

-Ayşen Daşgın'ın konuşması

-Anne Hamiyet Kaba ile röp.

BOYUT: 34.8 MB SÜRE: 01'07"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada, aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Bilecik- Eskişehir yolunun otogar kavşağında meydana geldi. Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Safiye Atalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Necati, Mustafa, Zeynep Serra, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan ise ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine götürüldü. Atalan ailesinin, Zonguldak'ta katıldığı düğünden Denizli'ye döndüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden

-Polis ve karayolları ekiplerinin çalışmaları

Haber-Kamera: BİLECİK,

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Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

Amasya'da 3 gündür haber alımayan alzheimer hastası Emin Çoban (85), jandarma ekiplerinin havadan drone ve karadan arama kurtarma çalışması sonucu, Yeşil Yenice köyünde ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunup tedaviye alınan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Merkeze bağlı Yassıçal köyünde yaşayan alzheimer hastası olan Emin Çoban, 10 Eylül günü akşam saatlerinde evden çıkarak ormanlık alana gitti. Çoban'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Ailenin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede gün boyu sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarından netice alamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Günün ayınlanmasıyla sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarına 4 asayiş, 1 jasat timi ve AFAD ekipleri de katıldı. Ekipler dorne ile havadan görüntü alarak, yaşlı adama dair iz bulmaya çalıştı. Yürütülen çalışmalarla, kayıp Emin Çoban, jandarma ekiplerince Yeşilyenice köyü Ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban ailesi, ekiplere teşekkür ederken, tedaviye alınan yaşlı adamın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanda kayıp şahıstan detay

-Jandarmanın yaşlı adamı sırtta taşıması detay

-Kayıp yaşlı adamın ambulans tedavi detay

-Hastane acil ilk müdahale detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/ AMASYA,

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Van'da iş yerlerini soyan İranlılar otelde yakalandı

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli, polisin 32 güvenlik kamerasını tek tek izleyip, kimliklerini tespit etmesinin ardından konakladıkları otel odasında yakalandı. Gözaltına alınan İranlılar, tutuklandı.

İpekyolu ilçesinin Cumhuriyet ve Kazım Karabekir Caddeleri'ndeki 4 işyerinden yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği özel ekip kurdu. Özel ekip, 2 caddedeki 32 iş yerine ait güvenlik karemalarını mercek altına aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin İran uyruklu M.T. ve A.M. olduğu ve ikilinin bir otelde konaklandığı tespit edildi. Otele baskın yapan polis, İranlıları yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.T ve A.M. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Otel odasında yapılan aramada ise bin 45 dolar, bin 550 bin İran Riyali ve 100 Çin Yuanı ile çalınan kıyafetler ve aksesuarlar ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-İşyerlerinden hırsızlık yapan İranlı 2 kişinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

-Polisin otel odasına baskın yapması

-Göaltına alınan 2 İranlı

-İranlı iki kişi, mahkemeye çıkartılırken

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN,-

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Mersinli Huri Avrupa şampiyonu oldu

Mersinli milli tekvandocu Huri Korkut (18), 4-8 Eylül'de İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Taekvando Şampiyonası 73 kilogram finalinde Rus rakibi Madina Gadziheva'yı 4-2 yenerek Avrupa şampiyonu olup altın madalyaya uzandı. 35 ülkeden 458 sporcunun arasından sıyrılarak salonda İstiklal Marşı'nı okumanın heyecanını yaşayan milli sporcunun yeni hedefi ise olimpiyat şampiyonu olmak.

Geçen yıllarda da birçok önemli başarılar elde eden Korkut, elde ettiği başarıyı anlatıp hedeflerinden söz etti. Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecinde sıkı bir çalışma programı uyguladığını dile getiren Korkut, "Sabah koşu, akşam antrenman yaptık. Günde çift idman yaptık hocamla. Bazen günde 3 antrenmana bile çıkardık. Kampın ilk günü dizimde sakatlık oluştu. Bu sakatlık beni zorladı. Antrenman ve maç yapmamı engelledi ama herşeye rağmen kendimize inanıp antrenmanlara odaklandık ve sonunda da güzel bir başarı elde ettik" dedi

Şampiyonluğu çok istediğini ve mindere bu inançla çıktığını kaydeden Korkut, "İlk maçta çok zorlandım ve 'Olmayacak' dedim. Sonra kendi kendime, 'Olmayacak birşey yok. Başarmak istedikten sonra, elinden geleni yaptıktan sonra olur' diye çıktım maçlara. Çok şükür şampiyon oldum" diye konuştu.

'HEDEF 2024'

Olimpiyatlara puan veren çeşitli organizasyonlara katılacağını ve asıl hedefin 2024 olimpiyatları olduğunu belirten Korkut, "Şimdi büyükler dünya şampiyonasına hazırlanacağız. Bu 2020 olimpiyatlarına yetişemem ama inşallah 2024 olimpiyatlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim. Allah nasip ederse, olimpiyat şampiyonu olmak için biz de mücadele edeceğiz" dedi.

Şampiyonun antrenörü Ahmet Gündüz ise şampiyonluğun yaşattığı duyguyu aktararak, şunları söyledi:

"36 ülkenin içerisinde, onca sporcunun, onca seyircinin, idarecinin, antrenörün huzurunda İstiklal Marşımızın okunması bize inanılmaz duygulan yaşattı. Bizim en büyük hayalimizdi. Avrupa şampiyonu olduk ama herşey yeni başlıyor bizim için. Önemli olan zirvede kalabilmek. Geçmişte uluslararası birçok müsabakada şampiyonluklar yaşadık. Buna dünya şampiyonluğunu eklemek, bundan sonraki süreçte de olimpiyatlara puan veren G1 turnuvaları var. Sık sık bu maçlara gidip, olimpiyatlara puan toplamak istiyoruz. 2024'e inandık, bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız."

Görüntü Dökümü

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Şampiyonanın yapıldığı salonda İstiklal Marşı okunması

1'incilik kürsüsündeki Korkut'un detay görüntüsü

Korkut'un antrenmanından genel ve detaylar

Madalya ve kupası ile birlikte görüntüsü

Madalya ve kupanın detay görüntüleri

Korkut ve hocası Ahmet Gündüz ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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