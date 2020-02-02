DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı

Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için 99 konteyner gönderildi. TIR'lara yüklenen konteynerler, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. TIR şoförlerinin ihbarı üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından yapılan çalışmanın ardından buzlanma nedeniyle karayolunda mahsur kalan TIR'lar kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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Yolda kalan TIR'lar

Bölgeden görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları başladı

BİTLİS'te Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen birinci etap kayaklı koşu yarışmaları başladı. 2 gün sürecek yarışmalara, 22 ilden 250'ye yakın sporcu katılıyor.

Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı kayak pistinde yarışlar başladı. Sabah 10: 00'da başlayan yarışmalar, karın ve havanın güzel olması ile birleşince vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Yarışmalar için Bitlis'e gelen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto yaptığı açıklamada, kayaklı koşu için pistin çok elverişli olduğunu, katılımın da kendilerini memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kayak Federasyonu 2020 yılı yarışları kapsamında Bitlis'te bugün kayaklı koşu birinci etap yarışlarının startını verdik. Her yıl bu yarışları Bitlis'te yapıyoruz. Bitlis çok güzel bir ambians. Pistler çok güzel. Ufak tefek eksiklikler var. Ancak onları da planlama yaparak gideriyoruz. Burada 250 sporcu 50'ye yakın antrenör ve hakem bulunuyor. 300'e yakın kişi bulunuyor. Bu kayaklı koşunun birinci etabı. 2'nci etabı da Erzurum'da gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonası da Bolu'da olacak. Yarışmalar sonunda Mili Takım seçmeleri olacak. Bu sporcularımız yurt dışında ülkemizi temsil edecekler. Federasyon olarak yolun başındayız. Mücadelelerimiz iyi gidiyor. Bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum."

Hakkari Yüksekova'dan yarışlara sporcu getiren Kayak Milli Takım Antrenörü Kenan Eren ise pistin ve havanın yarışlar için uygun olduğunu belirterek, "Yüksekova'dan 29 sporcu ve 6 görevli ile müsabakalara katıldık. Federasyonumuzun birinci etap puanlı yarışmasındayız. Hava ve kar durumu tamamen istediğimiz gibi. Her şey mükemmel. Burada yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Yarışan tüm il ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu birinci etap yarışları için uzun uğraşlar sonucu pisti yarışlara hazır hale getirdiklerini belirterek, "Yarışlar için gecesini gündüzüne katan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bugün hava ve pist çok güzel. Katılım çok güzel. Katılan tüm sporculara başarılar diliyorumö diye konuştu.

Yarışlar ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest dalda yapılacak. Dereceye girenlere yarışmalar sonunda madalyaları verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yarışların başlamasından görüntü

-Yarışan sporculardan detaylar

-Sporcuların mücadelesinden görüntüler

-Yarışlara katılan vatandaşlardan ve sporculardan görüntü

-Özel ve genel detaylar

-Yüksekova Anterenörü Kenan Eren ile röportaj

-Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj

-Kayak Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz ile röportaj

-Sporcuların yarışları tamamlaması

Haber- Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Abalı Kayak Merkezi, geç de olsa sezonu açtı

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi, son yağış ile kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca, sezonu geç de olsa açtı. Kayak merkezine gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kayak bilmeyeler ise çocuklarıyla birlikte kızaklarla kaydı.

Gevaş ilçesi Artos Dağı eteklerinde bulunan, kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadığı için 3 yıldır sezonu açamayan Abalı Kayak Merkezi'nde yağan son kar yağışı, yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla birlikte sezonu açan kayak merkezi, yüzlerce kayak severi ağırladı. Tatilciler kayak ve snowboard ile kayarken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

'HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ'

Kayak merkezine gelen tatilciler, genç de olsa kayak sezonunu açılmasına sevindiklerini belirtti. Van 'ın Saray İlçesinde öğretmenlik yapan Merve Gün , "Bu yıl geç de olsa kayak sezonu açıldı. Kar seviyesinin yeterli seviyede olmaması nedeniyle, kayak merkezi 3 yıldır sezonu açamıyordu. Ancak geçen hafta ve dün yağan yoğun kar yağışı ile birlikte buradaki kar kalınlığı bir metreyi geçti. Burası çok güzel bir yer. Burada snowboard ve kayak yaparak eğleniyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2020 yılının sezon açılışını Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıyoruz. Bu kızaklarımız 600 yıllık bir geleneğe sahip. Gençlerimize atalarının sporuna sahip çıkmaları adına çalışıyoruz. Federasyonumuzun 9 ayrı branşı var. Bu branşlar adına geleneksel yarışlar yapılıyor. Ata sporunu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sporcularımız yarışıyor. Güzel mücadeleler oluyor" dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yarışmacılardan görüntü

-Yarışmadan görüntü

-TürkiyGeleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç ile röportaj

-Yarışmacı ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı tamamlandı

ORDU'da 2 yıl önce meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel baskınının ardından Ünye ilçesinde kamulaştırılıp, yıkımına başlanan, dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkım çalışmaları tamamlandı. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, dere yataklarının imara açılmaması yönünde çalışma başlattıklarını belirterek, imar planlamalarının da artık buna göre yapılacağını söyledi.

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos 2018'de sel meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın olduğu bölgede, 18 ev de boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık, selden zarar görürken, 165 milyon TL'lik zarar oluştu. Ünye ilçesindeki Cevizdere Irmağı yatağına inşa edilen 4 katlı fabrika binası için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca harekete geçildi. Arsasıyla birlikte kamulaştırılan ve Hazine adına kayıt altına alınan, 4 katlı betonarme binanın yıkımına karar verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak 2020'de binanın yıkımına başladı. Yaklaşık 1 ay süren çalışmaların ardından 4 katlı fabrika inşaatının yıkım çalışmaları tamamlandı.

'DERE YATAKLARI İMARA AÇILMAYACAK'

Yıkım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, dere yatağında bulunan fabrika inşaatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunduğunu belirterek, "Yıkım için ilk olarak binanın kamulaştırılması yapıldı ardından yıkım çalışmasına geçildi. 3 Ocak'ta başlayan yıkım çalışmaları, yaklaşık 1 ay sürdü. Hükümetimiz, dere yataklarında bulunan yapılaşmaya karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda biz de belediye olarak dere yataklarının imara açılmaması yönünde çalışma başlattık. İmar planlamalarımızı yaparken, buna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detaylar

-İş makinelerinden detaylar

-Yıkım çalışmalarından detaylar

-Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel ile röportaj

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),