DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Çolpan ve Ermişler başta olmak üzere bazı mahallelerde evlerin duvarlarında küçük çaplı çatlaklar oluştu.

Yaklaşık 300 haneli Ermişler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını belirtti. Mahalleli, evlerinin duvarlarında küçük çaplı çatlakların olduğunu söyledi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü (2)

TARTIŞMANIN NEDENİ 50 BİN LİRALIK AYAKKABI ALACAĞI

Antalya'da dün gece tartıştığı Tuncay T. tarafından bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Volkan Işık'ın, '50 bin liralık ayakkabı' alacağı yüzünden canından olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Volkan Işık'ın Altınova Mahallesi'ndeki işyerinden 50 bin lira değerinde çok sayıda ayakkabı çalındı. Ayakkabıları kimin çaldığı için araştırma yapan Işık, yakınlarının iddiasına göre çalınan ayakkabı modellerinden bazılarını Tuncay T.'nin ayağında gördü ve tartışma bu yüzden başladı. Tuncay T.'nin "Ben bu ayakkabıları parayla aldım, parayı getir ayakkabıları al" sözleri üzerine kavga büyüdü, karın boşluğundan bıçaklanan Volkan Işık, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Tuncay T.'yi arama çalışmalarını sürdürürken, yaşamını yitiren Volkan Işık'ın cenazesi memleketi Muş'ta defin edilecek.

ANTALYA

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü

Antalya'da emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Romen vatandaşı Karmen Volice'yi (40) rehin aldı. Öldürülmekten korkan Volice, kendini bir odaya kilitleyip polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Ebubekir D. kendisini araca bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek tükürdü.

ANTALYA'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben koronavirüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Ebubekir D. ile bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Rumen Karmen Volice arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Ebubekir D.'nin kendisini öldürmekle tehdit edip, silahla korkuttuğunu iddia eden Karmen Volice, odaya kapanarak, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, Ebubekir D. ile konuşup, ikna etmeye çalıştı. Emekli asker, polise teslim olmayacağını belirterek, olay yerine askeri görevlilerin gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri ile Konyaaltı Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Binaya giren ekipler, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülmek istenen Ebubekir D., ekip otosuna bindirileceği sırada "Ben koronavirüslüyüm" diyerek, tükürüp, küfretti. Ekip otosuna zarar veren Ebubekir D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Rumen Karmen Volice'nin ifadesi de emniyette alındı.

Emekli astsubay Ebubekir D.'nin, 3 yıl önce kiraladığı evde Karmen Volice ile birlikte kalmaya başladığı, buraya da Marmaris 'ten taşındığı belirtildi.

Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemideki Türklerin aileleri yardım bekliyor

YUNANİSTAN'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya'da bir tersanede çalıştırılmak üzere Aydın'ın Germencik ilçesinden ayrılan 15 kişi, gemideki 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu iddiasıyla hiçbir limana kabul etmedi. Gemide bulunan 152'si Türk, toplam 383 kişi 21 Mart'tan beri denizde bekletiliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 15 kişi, 8 Mart günü bir Türk firması tarafından Yunanistan 'a ait 'Elefterios Venizelos' yolcu gemisi ile İspanya'da bir tersanede çalışmak üzere yola çıktı. İddiaya göre gemideki mürettebatta bir süre sonra koronavirüs taşıyan kişilerin olduğu öğrenildi. Gemi bu nedenle Yunanistan'ın Pire limanı yakınlarında açıkla bekletilmeye başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , gemide bulunan Türk vatandaşlardan Sinan Tunç'un (35) annesi Hediye Tunç'u arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ne şekilde yardımcı olabileceklerini sordu.

AİLELER YARDIM BEKLİYOR

Sinan Tunç'un annesi Hediye Tunç (60), "Oğlum yaklaşık bir ay önce gitti. Bir hafta öncesine kadar telefonla görüşüyorduk. Ancak daha sonra görüşemez duruma geldik. 45 gün çalışmak için İspanya'ya gidecekti. Bir hafta yolculuktan sonra İspanya'ya gidiyorlar. Ancak virüsten dolayı İspanya'ya giremeden geriye dönüyorlar" dedi.

Baba Haydar Tunç (67) ise "15 günden beri görüşme sağlamakta zorlanıyoruz. Biz oğlumuzun geleceğini beklerken, bu durum ortaya çıktı. Sesimizi bir yere duyuramıyoruz. Olayın bu kadar vahim olduğunu bizde çıkan haberlerden öğrendik" dedi.

Gemideki Hacı Tetik'in (37) eşi Gurbet Tetik (37) de, "Eşimle en son 2 gün önce görüştüm. Kendinsinin iyi olduğunu söyledi. Ama benim kronik hastalığım var diye üzülmemem için yalan söyledi. Kötü olduklarını biliyorum. En son görüştüğümde internet açıktı. Sonra geminin internetini de kapattılar. Bir an önce kurtarılmasını istiyorum" diye konuştu.

TELEFONLA CANLI BAĞLANTI KURULDU

Gemide bekleyişini sürdüren Sinan Tunç ile internet üzerinden görüntülü bağlantı kuruldu. Sinan Tunç, gemide tek tek odalarda kaldıklarını, sağlık görevlisinin olmadığını ve bir an önce kurtarılmayı beklediklerini söşyedi. Şu an için iyi olduklarını belirten Tunç, yetkililerin girişim yaparak bir an evvel evlerine dönmek istediklerini söyledi.

Evin bir odasında 3 okul oluşturdular

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde oturan Seher-Yetiş Arpaut çifti, uzaktan eğitim alan 3 çocukları için evlerinin bir odasını okula dönüştürdü. Odanın duvarlarına çocukların eğitim-öğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimleri yazılırken, 3 kardeş uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Arpaut (20), Ankara Esenevler Anadolu lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Cihat Arpaut (17) ve Ankara Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Zehra Arpaut (7), uzaktan eğitimlerine evden devam ediyor. Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, çocuklarının uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için 1 hafta önce evin bir odasını boşaltarak, duvarlarına eğitim-öğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yapıştırdı. 3 kardeş her gün uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Arpaut, "Ben Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Ailemizin bize verdiği destek sayesinde biz 3 kardeş, 3 farklı okulu bir odaya sığdırdık. Koronavirüsün eğitime hiçbir şekilde engel olamayacağını herkese göstermek istedik. 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmesiyle sisteme çabuk adapte olduk.ö dedi.

Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

ADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirtti. Halkın salgından koruması ve virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla 10.00-19.00 saatlerinde bazı caddelerin trafiğe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi. Kararın ardından yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı ile Mimar Sinan Parkı önündeki kavşak arası, bu sabah saatlerinde polis barikatları ile kapatıldı.

