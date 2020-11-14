DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Tarihi eser ticareti yüzünden alıkonulma iddiasına 12 gözaltı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tarihi eser ticareti yüzünden bir kişiyi alıkoyduğu belirlenen 12 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Alıkonulan kişi kurtarılırken, dün adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çayırlı Camisi önünde dün bir kişinin zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda S.Y.'nin bir araca zorla bindirerek Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir baraka eve götürüldüğü ve burada alıkonulduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi. Operasyonda S.Y. kurtarılırken, olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Olayın tarihi eser ticareti olduğu anlaşılırken, evde yapılan aramada ise tarihi eser olduğu düşünülen vazo ve sikke ile bir silah ele geçirildi.

Polis merkezinde ifadesi alınan 12 şüpheli dün Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi. 12 şüpheli gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiAdliye görüntüsüDetaylar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),

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Depremzedelerin battaniyelerini satan kişiden akıl almaz ifadeler

İZMİR'de, depremzedeler için kullanılan AFAD battaniyelerini para karşılığında sattığı için tepki çeken kişinin, Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı. Açıklamalarıyla pes dedirten Özçakı, deprem bölgesinden yaklaşık 3 bin battaniye aldığını, bunların 15-20 tanesinin AFAD'a ait olduğunu söyleyerek, "Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi ben geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 TL, 100 TL, 150 TL'ye battaniye alamayacak şahıslara, burada 10-15 TL'ye battaniye temin ediyorum" diyerek şaşırttı.İzmir'de, geçen 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği depremde birçok yardım kuruluşu barınma, giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi gibi farklı türlerde ürünlerle depremzedelerin yardımına koştu. Bazı kişiler ise, depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla ücretsiz temin edilen yardım malzemelerini fırsata çevirdi. Deprem bölgelerinde ücretsiz dağıtılan AFAD battaniyelerini parayla satan bir kişi ise, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu kişinin, Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı.'3 BİNE YAKIN BATTANİYE ALDIM'Sosyal medyada oldukça tepki çeken Zeki Özçakı, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı. 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın' dediler. Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL kar koyup satıyorum burada. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.'ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK HALKIN HİZMETİNE SUNUYORUM'Özçakı, battaniyeleri sattığı bölge olan Basmane'nin genelde işçi kesiminin çalıştığı, Suriyeli göçmenlerin olduğu bir bölge olduğunu belirterek, "80-100 TL verip de battaniye alacak halleri yok. Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi ben geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80-100-150 TL'ye battaniye alamayacak şahıslara, burada 10-15 TL'ye battaniye temin ediyorum. Bunları buraya kendi aracımla getirdim. Sadece battaniyeleri aldım, çünkü bunlar para yapıyor. Halıları, yastıkları genelde yırtık olduğu için almıyorlar. Ama battaniyeleri yıkayıp kullanıyorlar" dedi.'ÇÖPTEN KAĞIT TOPLANIYORSA, BATTANİYE NEDEN TOPLANMASIN'3 bine yakın battaniyenin içinden 15-20 tane AFAD yazılı battaniyenin elinden alındığını dile getiren Özçakı, "Depremden sonra kurulan çadırlara tüm Türkiye olarak hem devletimiz hem de milletimiz yardım etti. Depremzedeler 15-20 gün bu çadırlarda barındı. Daha sonra gerek Hilton Oteli'ne gerek ise yardımseverlerin ayarladığı evlere, bu çadırda oturan şahıslar taşınmaya başladılar. Çadırların bir dahaki sefere de kullanılması için boşaltılması gerekiyor. Sonra da o çadırların içleri boşaltılıyor. Çadırdaki eşyalar da, belediye ekipleri tarafından atık bölgesi dediğimiz yere atılıyor. Bunlar çöp bölgesinden toplanıyor. Plastiği, naylonu, kartonu nasıl toplanıyorsa, bunlar da oradan çıkıyor. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın. Hepsi temiz, tabi ki kullanılmış ve sıfır değil, ama temiz ve kullanılabilir halde. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Battaniyelerden görüntüZeki Özçakı ile röp.Zabıta ekiplerinin AFAD battaniyelerini almasından görüntüMuhabir Davut CAN'ın anonsuGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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8 gündür kayıp Ercan'ın annesi: Sensiz yapamıyoruz

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 8 gündür kayıp olan Ercan Civelek'in (31) bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerden gelecek iyi haberi bekleyen gözü yaşlı anne Nazmiye Civelek, "Oğlum duyuyorsan dön eve. Biz sensiz yapamıyoruz" dedi.Hopa ilçesinde 6 Kasım'da evinden çıkan Ercan Civelek, geri gelmedi. Yakınları, Civelek'e ulaşamayınca polis ve jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine AFAD, polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalarda çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İncelemelerde Civelek'in, Kemalpaşa ilçesinde Sarp Sınır Kapısı'na giden yolda bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Kemalpaşa bölgesinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları, sürdürülürken, Civelek ailesi de gelecek iyi haberi bekliyor.'SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ'Kayıp oğlunun odasında 'sebebi ayrılıkö şeklinde yazılı nota ulaştıklarını anlatan gözü yaşlı anne Nazmiye Civelek, "Sevgilisinden ayrılmış, son günlerde bunun üzüntüsünü yaşıyordu. Kaybolduğu gün evden çıktı, çarşıya indi. Ablası onu telefonla aradı, nerede olduğunu sordu ' çarşıdayım' dedi telefon kapandı, bir daha ulaşamadık. Her yerde aranıyor ama bir haber alamadık. Oğlum duyuyorsan dön eve. Biz sensiz yapamıyoruz" dedi.'SEBEBİ AYRILIK NOTU'

Abla İlknur Civelek de, "Onu telefonla aradım. İki kelime konuşamadan telefonu kapandı, 'şarjı bitti 'diye düşündüm. 1-2 saat sonra tekrar aradık, ulaşamadık. Saat 3-4 gibi artık herkes ayaklandı, onu aramaya başladı. Hala arıyoruz. En son petrolün orada görüldüğü tespit edildi, kamera kayıtları ortaya çıktı. Petrolden sonrası yok, arabaya mı bindi hangi yöne gitti bilmiyoruz. Sevdiği kızdan ayrıldığı için son 1 haftadır çok kötüydü, içine kapanıktı. Annem kağıtlara bir şeyler karalıyordu deyince köydeki evi araştırdık. Bir notla karşılaştık 'sebebi ayrılık' yazıyordu. Ondan gelecek mutlu bir haber bekliyoruz" diye konuştu.