DHA YURT BÜLTENİ - 8

Av tüfeği ile oynarken vurduğu kardeşinin ölümüne neden oldu

Gaziantep'te yaşayan Serdar K. (16), evinde babasına ait av tüfeği ile oynarken kazara kardeşi Ender K.'yi (14) vurdu. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ender, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar K., babasına ait tüfeği alarak kardeşi Ender ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada Serdar K., yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşinin göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Ender, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ender K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın ardından tüfeğe el koyan polisler, Serdar K.'yi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Adli Tıp Kurumu

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin araca konulması

-Cenaze aracının çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 106 MB

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Kadınları gizli bölmelere saklayan şebeke çökertildi: 9 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, insan ticareti yapan şebekeye yönelik, Yalova merkezli, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da düzenlediği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, Yalova'daki bir mekanda yabancı uyruklu kadınları gizli bölmelere sakladıkları ortaya çıktı.

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında insan ticareti yapmak, zorla fuhşa teşvik etmek ve aracılık etmek veya yer temin etmek, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, zorla alıkoyma, tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Şebekeyi teknik takibe alan Yalova Emniyeti, bu kapsamda Yalova, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında şebeke lideri olduğu tespit edilen D.O. (48) ile N.E. (36), S.G. (41), İ.B. (38), İ.U. (51), T.Y. (34), A.G. (36), C.G. (35) ve H.T. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLARI GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR

Operasyon kapsamında Yalova'da da bir mekana baskın yapıldı. Bursa yolundaki mekanda polis baskınında yakalanmamak amacıyla gizli bölmeler oluşturulduğu, yabancı uyruklu 10 kadın ve pasaportlarının bu gizli bölmelere saklandıkları tespit edildi.

Ajanda, hesap defteri ve bir miktar uyuşturucu da bulunan baskında Ukrayna, Romanya ve Kırgızistanlı 10 yabancı uyruklu kadın gizlendikleri bölümlerde yakalandı. Kadınlar sınır dışı edildi. Örgüt üyesi olan 9 kişi ise emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye detayı

-Zanlıların adliyeye çıkartılması

Boyut: 94 MB

Haber-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Karaciğeriyle babasına hayat verdi

Burdur'da oturan siroz hastası Şevket Karataş (59), kızı Hasibe Karataş'ın (28) karaciğer dokusuyla yaşama bağlandı.

Emekli işçi Şevket Karataş, bir yıl önce siroz hastalığına yakalandı. Bir süre tedavi gören Karataş'ın sağlık durumu ağırlaştı. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtilen Karataş'ın üç çocuğu seferber oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde 2 çocuk annesi Hasibe Karataş'ın testlerinde, babasına karaciğer dokusu verebileceği belirlendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, başarılı bir operasyonla Hasibe Karataş'tan alınan karaciğer parçasını, Şevket Karataş'a nakletti. İki gün yoğun bakımda kalan Karataş, Organ Nakli Kliniği'ne alındıktan bir ay sonra taburcu edildi.

'KIZIMIN DOKU VE KANI UYUMLU ÇIKTI'

Sağlık kontrolleri evinde sürdürülen Şevket Karataş, "Karaciğer nakli olmak için ocak ayında sıraya yazıldım. Son bir aydır durumum ağırlaşınca canlıdan karaciğer nakli olmam gerektiğini öğrendim. Ailemin tamamı beni hayatta tutmaya çalıştı. Yapılan testler sonucu kızım Hasibe'nin doku ve kan uyumu olduğu tespit edildi" diye konuştu.

'BABAMA CANIMI BİLE VERİRİM'

Karaciğerinden verdiği parçayla babasını yaşama bağlayan Hasibe Karataş, "Babamın sağlığına kavuşması en büyük dileğim. Hep dua ettim. Karaciğerimin bir parçasını vermek benim görevimdi, onu yerine getirdim. Babama canımı bile verirdim" dedi.

KENDİNİ YENİLEYEBİLEN BÜYÜYEN TEK ORGAN

Karaciğerin diğer organlara göre farklı bir özelliğe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "İnsan vücudunda kendini yenileyebilen ve büyüyen tek organ olan karaciğer, nakille birlikte büyümeye başlar. Büyüme ve yenilenme 1 yıl kadar sürer. Verici ve alıcı bu süreçte takibimizde olacak" dedi.

SİROZUN EN BÜYÜK NEDENİ ALKOL

Karaciğer hastalıkları içinde en korkutucu olan sirozun en büyük nedeninin aşırı alkol kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı, alkol tüketimini kısıtlamanın, bu hastalık açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Aydınlı, "Karaciğeri olumsuz etkileyen faktörlerin başındaysa yüksek kalorili ve yağlı yiyecekleri sık sık tüketmek, aşırı kahve tüketimi, alkol, sigara kullanmak, sık ilaç kullanmak, düzensiz beslenmeye bağlı kilo alıp vermek, hareketsizlik" geliyor dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akdeniz üniversitesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Ameliyathane koridorundan görüntü

RÖP 1: Hasibe Karataş

RÖP 2: Şevket Karataş

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,

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Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar gerilediği için üreticilerin hasat etmeden karpuz tarlasını sürdüğünü söyledi. Karpuz tarlalarındaki tabloyu yerinde inceleyen Ayhan Barut, "Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı, birlikte kazanacağı bir sistem için tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar düşüp nakliye giderini bile karşılamadığı için çiftçiler tarafından hasat edilmeden sürülen karpuz tarlalarına gitti. Karataş Ovası'ndaki karpuz ekili arazilerde inceleme yapan Ayhan Barut, gördüğü yürek yakan acı tabloya tepki gösterdi. Adana'daki bereketli topraklarda yetişen karpuzun tarlada kaldığını anlatan Barut, "Üretici karpuzunu hasat etmeden tarlayı terk etti. Traktörlerle tarlalarını sürüyor. Diğer taraftan yoksul insanlar tarlalarda kalan karpuzu topluyor. Tarlada kilogramı 10 kuruş olan karpuz büyükşehirlerde marketlerde 1 liranın üzerinde satılıyor. Üretici ürettiğinden zarar etmiş, nakliyesini bile karşılamadığı için ürünü toplamadan tarlasını sürüyor. Tüketici ise yüksek fiyattan karpuz almak zorunda kalıyor" diye konuştu.

ÜRETİM VE ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı ve birlikte kazanacağı bir sistem için, tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerektiğini belirten Ayhan Barut, "Yurtdışındaki üretilen ürünlere ve diğer ülkelerin çiftçilerine değil, kendi çiftçimize ve tarımımıza destek verilmesi gerekiyor. Böyle olursa bu tablo yaşanmaz. Çok acıdır ki, sarı sıcağın altında yüksek girdilerle üretilen karpuz maalesef tarlada kalmış, hasat dahi yapılmadan sürülüyor. Tarımsal üretimin ve çiftçilerin desteklenmesini isterken, ulusal bir tarım politikası belirlenmesini, tarımsal üretim planı yapılmasını, mağduriyeti önleyecek adımlar atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un karpuz tarlasında konuşması

Karpuz tarlasından ve karpuzlardan arşiv görüntüler

Haber-Kamera: ADANA,

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Karacabey'de karpuz hasadı başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi'nde karpuz hasadına başlandı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan katıldığı hasatta çiftçlere yardım ederek karpuzları kamyona yükledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi, Tophisar mahallesinde çiftçiler karpuz hasadına başladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, katıldığı ilk hasatta çiftçilerle beraber karpuzu tarladan vatandaşa gitmesi için kamyona yükledi. Karacabey'in tarımsal değerlerinden bir tanesinin karpuz olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karpuz hasadı sezonu Karacabey'de açıldı. Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz" dedi.

Karacabey karpuzunun her yere ulaştığını belirten Özkan, "Karacabeyimizin hem ürünleri kaliteli, hem de Türkiye'deki bütün pazarlara ulaşma noktasında uygun bir mevkide bulunması ilçemizi avantajlı kılmaktadır. Karacabey'de karpuz hasadı başladığı zaman Türkiye'de sadece tüketici bölgelere değil, karpuz yetiştirilen şehirlere bile ilçemizin karpuzu gönderilmekte. O bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi yörelerinde yetişen karpuzları değil, Karacabey'in verimli topraklarında yetişen karpuzu tercih etmektedirler" diye konuştu.

Karpuzun şifalı bir meyve olduğuna değinen Özkan, "Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli. Karpuz, doğanın en güçlü antioksidanlarından. Yüksek oranda A ve C vitamini ile kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, bakır ve manganez mineralleri içeren, son derece besleyici bir meyve. Ayrıca, sindirime iyi gelen besin lifi bakımından da oldukça zengin. Serinletici özelliğiyle karpuz sıcak yaz günlerinde sofralardan eksik olmamalı, bolca tüketilmeli" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Karpuz hasadı

-Karpuz tarlası

-Başkan Ali Özkan açıklama

-Karpuzların kamyona yüklenmesi

Görüntünün Boyutu: 251 MB

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa),

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Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 80. yıl dönümü kutlandı

Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 80. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende

Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, askeri ve mülki erkanın, gazilerin katıldığı törende saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Hatay ve Reyhanlı'nın 20 yıl boyunca Fransızların işgali altında kaldığını ve bu işgal sırasında Reyhanlı halkının Türk devletinden ayrı kalmanın verdiği acıyı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuduğu törene katılanlara belediye binasında kokteyl verildi. Belediye Başkanı Hacıoğlu ve belediye meclis üyeleri 4. Piyade Hudut Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Göker'i ziyaret ederek şükran plaketi verdi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Çelenk sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

-Belediye başkanının konuşması

-Şiir okunması

-Törenden detaylar

SÜRE: 04'36" BOYUT: 515 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,

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Atık malzemelerden araç maketi yapıyor

Kayseri'de sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel (24) izlediği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini atık malzemeden yapıyor. Yüksel'in, son olarak yaptığı 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyon ilgi çekti.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sahaf işletmeciliği yapan Batuhan Yüksel, 2 yıldır sevdiği Türk filmlerinde gördüğü araçların maketlerini yapıyor. Araç maketlerini atık malzemelerden yapan Yüksel, son olarak yeğeni Yiğit Ilığ (9) ile birlikte 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmindeki kırmızı kamyonu yaptı. Yüksel'in, çakmak parçaları, pil, dondurma çubuğu gibi atıklardan yaptığı kamyon, görenlerin ilgisini çekti. Yüksel, bu şekilde 9 aracın maketini yaptı.

Batuhan Yüksel, "Sahaflık yaparken bir yandan da maket işi ile uğraşıyorum. Son olarak 'Selvi Boylum, Al Yazmalım' filmini izlerken filmin sembolü haline gelmiş olan kamyonu yapmaya karar verdim. Yanımda yeğenim Yiğit Ilığ da vardı. O da bana biraz motivasyon kaynağı oldu. Kırtasiyeye gidip mukavva, yapışkan gibi malzemeler aldık. Çöp kutusundan işime yarayan parçaları aldım. Parçaları bir araya getirdikten sonra filmi defalarca izleyerek kafamda oluşturduğum kamyonun maketini 28 günde tamamladım" dedi.

Çocukluktan bu yana atıkları değerlendirdiğini söyleyen Yüksel, "Yaptığım kamyon maketinde eski çakmak, duvar saati ve bilgisayar parçaları kullandım. Kamyonu şu an satma gibi bir düşüncem yok. Sadece dükkanımda sergiliyorum. Çocukluğumda sıklıkla yaptığım maket işini şimdi boş vakitlerimde dükkanımda yapıyorum. Şimdi de Çiçek Abbas filmindeki dolmuşu yapmak istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Batuhan Yüksel'in atık malzemelerden yaptığı kamyon

Atık malzemeleri kamyona montaj yapması

Batuhan Yüksel'in yeğeni ile çalışma yapması

Çöpten geri dönüşüm malzemelerini alması

Batuhan Yüksel ile röportaj

Diğer görüntüler

Süre: 5.53 Boyut: 658 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERi- DHA