DHA YURT BÜLTENİ-8

1)FOÇA'DA ALEVLER 1 HEKTARIK MAKİLİK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, gece çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevler, karadan müdahale ile 1.5 saatte güçlükle söndürüldü. Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan ve daha çok ilçe dışından gelenler piknik alanı ve denize girme maksadıyla kullanılan İngiliz Burnu'nda bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Genç çam ağaçlarının da yer aldığı bölgede rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler 1.5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre çok sayıda genç çam ve okaliptüs ağacının zarar gördüğü yangında 1 hektar makilik alan küle döndü. Yanan alanda etrafa atılmış halde kırık ve sağlam cam şişeler, metal içecek kutuları olduğu görüldü. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştrıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Alevleri söndürme çalışmalarından görüntü

-Yanan alandan gündüz görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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2)SELAM VERMEME KAVGASINDA ÖLÜME 1 TUTUKLAMA

KARAMAN'da birlikte alkol alan arkadaşlar arasında selam vermeme ve yan bakma nedeniyle çıktığı öne sürülen 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden Cengiz Ali Yılmaz (19) tutuklandı. 19 sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan Yılmaz'ın geçen yıl parkta oturan 3 kişiyi, tüfek ile ateş ederek yaraladığı belirlendi.

Olay, 5 Ağustos gecesi saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'ndeki Karaman Kalesi'nin dış surları yanında meydana geldi. Cengiz Ali Yılmaz(19), ağabeyi Durmuş Ali Y., kuzeni Murat Y. (18), arkadaşları Uğur Ç.(18), Beytullah Yanık(28), Rıdvan Ersin Y. (18) ve Emre K.(19) alkol almaya başladı.

'NİYE BANA SELAM VERMEDİN, NİYE YAN BAKTIN' KAVGASI

İddiaya göre Cengiz Ali Yılmaz, Beytullah Yanık'a, "Buraya ilk geldiğinde niye bana selam vermedin, niye yan baktın" dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya diğerleri de katıldı. Boynundan yaralanan Beytullah Yanık ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaranan Cengiz Ali Yılmaz, Rıdvan Ersin Y., Murat Y. ve Uğur Ç. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, Cengiz Ali Yılmaz ile 5 arkadaşı gözaltına aldı. Yılmaz, ilk ifadesinde "Olay gecesi hep birlikte alkol alıyorduk. Beytullah Yanık ile 'selam vermeme ve yan bakma' mevzusundan tartışmıştık. Olayın nasıl bu hale geldiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum" dedi. Diğer şüpheliler de olayı hatırlamadıklarını söyledi.

6 şüpheli yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada gülmeleri dikkat çekti. Cengiz Ali Yılmaz, mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

19 YAŞINDA 19 SABIKA KAYDI VAR

Tutuklanan Yılmaz'ın 'adam yaralama' ve diğer suçlardan 19 sabıka kaydı bulunduğu, geçen yıl ağustos ayında Hürriyet Mahallesi'ndeki Avarlar Parkı'nda oturan 15-20 yaş arasında 3 genci, tüfek ile ateş ederek yaraladığı, kısa süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeden detay

-Arşivden de yaralıların ambulanslarla hastaneye gelişi

-Olay yerinde polisin incelemesi

(Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,DHA)

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3)TARTIŞTIĞI EŞİ VE KIZINI AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Cebrail Ertürk (43), tartıştığı 8 çocuk annesi eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye Ertürk'ü (17) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarmaya direnip rastgele ateş açan Cebrail Ertürk, 3 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Hilalli Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si engelli, yaşları 6 ile 20 arasında değişen 8 çocuk babası olan Cebrail Ertürk ile eşi Filiz Ertürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya çiftin ikinci çocukları olan Rukiye de dahil oldu. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cebrail Ertürk, tüfekle eşi ve kızına ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMAYA DİRENDİ

Gelen jandarma ekiplerini gören Cebrail Ertürk, tüfekle rastgele ateş açıp, teslim olmayı reddetti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından Ertürk ikna edildi. Tüfeği ile birlikte evden çıkan Cebrail Ertürk, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Eve giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Filiz ve Rukiye Ertürk'ün öldüğü belirlendi. Anne ve kızın cansız bedenleri otopsi için Halfeti Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

ÇOCUKLARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ SAHİP ÇIKTI

Babalarının, annelerini ve kardeşlerini vurduğunu gören ikisi engelli 7 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak bakım evine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

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4)GAZİANTEP'TE DOKTORU BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GAZİANTEP'te, kendisine sağlık raporu vermediği gerekçesi ile göz doktoru Kutlay Kandemir'i bacağından bıçaklayıp kaçan Hasan M.(43) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hasan M., olayın 6 ay önce olduğunu öne sürerek, "Psikiyatri hastasıyım. Olay 6 ay önce oldu" dedi. Salı günü 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sağlık raporu almaya gelen Hasan M., raporu vermediği için göz doktoru Kutlay Kandemir ile tartışarak hastaneden ayrıldı. Hasan M., mesai bitiminde otoparkta doktor Kutlay Kandemir'i beklemeye başladı. Hasan M., aracının yanına gelen Kutlay Kandemir'in arkasından yaklaşıp, bacağından bıçakladı. Kandemir kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen meslektaşları ilk müdahaleyi yaparak Kandemir'i acil servise kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Hasan M.'yi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hasan M. adliyeye sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen Hasan M., burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben psikiyatrik hastayım. Beni oradan kovdu, beni kovamaz. Olay 6 ay önce oldu" diyerek, Kandemir'i 6 ay önce bıçakladığını hatırladığını ifade etti. Hasan M., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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5)OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akbay'ın kullandığı 07 FTP 06 plakalı otomobil ile Mustafa Karadağ idaresindeki 02 HL 159 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mehmet Akbay ve Mustafa Karadağ yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Yola savrulan parçalar

Yaralıların ambulansa tedavisi

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

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6)BAHÇESİ VE KÜMESİNDE SAZ ÇALARAK VERİMİ ARTIRIYOR

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, cezaevi müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra köye yerleşip bahçeyle uğraşan Sedat Karaca(67), sebze, meyve ve tavukların başına gelip saz çalıp türkü söylüyor. Karaca müziğin ruhun gıdası olduğunu belirterek, "Onların strese girdiği anlar oluyor. O gün sazımı alır bahçeye, kümese girerim. Onlara sazımla birlikte bir şeyler söylerim. Ertesi gün yanlarına gittiğimde yemyeşil olmuşlar. 10 yumurta alırken 15'e çıkıyor. Sanki bana gülüyorlar, zevkle bakıyorlarö dedi.

Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklışk 5 yıl önce emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karahasanlar köyüne yerleşen Sedat Karaca, eşiyle birlikte 6 dönüm bahçelerinde sebze, meyve ve tavuk yetiştiriciliğine başladı. Karaca, okul yıllarında ve hükümlülere verilen kurslarda öğrendiği sazı eline alıp bahçesindeki sebze, meyve ve kümesteki tavuk ve horozların yanına giderek türkü söylüyor.

Sedat Karaca, 40 yıl cezaevi müdürlüğü yaptığını, eşiyle birlikte örnek bir bahçe yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ülkemiz ve kendi ekonomimizi katkımız olsun dedik. Uğraşmayı, doğayı, insanları ve müziği seviyorum. Ben bu müziği, elmalara, armutlara, kavun, karpuza çaldığım zamanlar bana cevap verirler gibi. Onların strese girdiği anlar oluyor. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda sebzeler strese girer. O gün sazımı alır bahçeye, seraya girerim. Onlara sazımla birlikte bir şeyler söylerim. Ertesi gün yanlarına gittiğimde yemyeşil olmuşlar. Sanki bana gülüyorlar, zevkle bakıyorlar. Dallarında çiçekler açmış. Bana cevap verir gibi bir halleri var. Tavuklarımızda soğuk havadan girdikleri stresten dolayı birkaç gün yumurtlamıyor. Sazı alıp gidiyorum. Bir türkü söylüyorum ertesi gün 10 yumurta alırken 15'e çıkıyor. Ertesi gün ise 20'ye çıkıyor. Hayvan diyoruz ama demek ki müzikten anlıyorlar. Ben çalıp söylerken öyle mutlu oluyorum ki. O hayvanların, sebzelerin, meyvelerin bana karşı verdiği cevabı görünce yorgunluğumu unutuyorum." dedi.

Kendisini bahçede ve kümeste saz çalıp, türkü söylerken görenlerin durumu hayretle karşıladığını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Müdür kafayı üşüttü diyenler de var. Biz kendimize saz bulamıyoruz o ise sebzelere, meyvelere, tavuklara saz çalıyor. Eski köye yeni adet getirdi' diyorlar. Saz çalarak büyütüyorum onları dediğimde bana gülüyorlardı. Bir taraftan da bakıp senin bahçen hep yeşil, meyveli, sebzeli, sen haklısın, acaba bizde mi yapsak. Radyo mu çalsak.' diyorlar. Müzik hakikaten ruhun gıdası. Meyvelerin, sabzelerin, doğanın gıdası, her şeyin gıdası müzik.

Görüntü Dökümü

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-Sedat Karaca elinde saz ile bahçeyi gezerken

-Sedat Karaca, sebze, meyve ve hayvanlarının başında saz çalıp türkü söylerken

-Sedat Karaca'nın açıklaması

Süre: (08.53) Boyutu: (995 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR(Karabük),

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7)KAYNAK USTASINDAN SANAT ESERİ

İRAN'dan iki yıl önce Türkiye'ye gelip, Van'a yerleşen Ali Mutii (50), atölyesinde hurdacılardan topladığı atık malzemelerle birbirinden güzel metal heykeller yapıyor. Mutii, metal heykel yapımının yanı sıra, kaynakçılık ve asansör tamirciliğiyle de ilgileniyor.

İran'da başladığı metal heykelciliğini kendi imkanlarıyla geliştiren Ali Mutii (50), 2 yıl önce ülkesinde yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye'ye gelip, Van'a yerleşti. Burada küçük bir atölye açan Mutii, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle birbirinden güzel metal heykeller üretiyor. Mutii, 4 kişilik ailesinini geçimini sağlamak için asansör tamiri ve kaynak da yapıyor. Açtığı küçük bir atölye ile geçimini sağlayan Mutii, atık metal hurdalardan yaptığı sanatsal figürlerden İl Göç İdaresi Müdürlüğü desteğiyle 2 sergi açtı.

Metalden heykel yapmanın zahmetli bir iş olduğunu söyleyen Ali Mutii, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıl önce Van'a geldim. 50 yaşındayım ve metal heykel sanatçısıyım. Hurdadan her türlü heykeli yapabilirim. Hurdacıların yanına giderek atık malzemelerin kilosunu 2 liradan satın alıyorum. Aldığım hurdalardan metal heykeller yapıp satıyorurm. Şu ana kadar demir heykellerle Van'da iki sergi açtım. Yaptığım metal heykelcilik dışında asansör tamirleri ve kaynak ustalığı da yapıyorum."

Görüntü Dökümü

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-İranlı Ali Mutii'nin hurda toplamaya gitmesi

-Toplanan hurdaların ayıklanması

-Hurdalardan metal heykel yapımı

-Ali Mutii'nin yaptığı metal heykeller

-Detaylar

-Ali Mutii ile röportaj

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

