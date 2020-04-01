DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Engelli kızını hamile bırakıp, bebekleri öldüren baba ve annenin cezası onandı

ANTALYA'da, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (24), 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunup, dünyaya gelen 2 bebeği boğarak öldürdüğü iddia edilen Ekrem E. ile yaşananlara göz yuman eşi Cemile E.'ye verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezaları, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta yaşayan 4 çocuk babası Ekrem E., zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca cinsel saldırıda bulundu. Genç kız, 2008 yılında inşaatlarda boyacılık yapan babasından hamile kaldı. Bu bebeği düşük yapan H.E.'nin, 2012 ve 2014 yıllarında doğan biri erkek 2 bebeği ise anne-baba tarafından tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. Baba Ekrem E. tutuklanırken, tüm yaşananlardan haberdar olan anne Cemile E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile 13 yaşındaki kız kardeşi A.E. ve 10 yaşındaki erkek kardeşi A.E., devlet korumasına alındı.

CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDI

Ekrem E. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıla kadar hapis, Cemile E. hakkında da 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çift hakkında daha sonra da aynı mahkemede, 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan ikinci dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde, Ekrem E.'nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeğin, bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, Cemile E.'nin de 14 Eylül 2014 tarihinde eşinin cinsel saldırısı sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu anlatıldı. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İkinci davayla birlikte anne Cemile E. hakkında yakalama kararı verildi. Bu süreçte alınan sağlık raporlarında da H.E.'nin ruh sağlığının, bozulduğu bildirildi.

CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS

5. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık Ekrem E. 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme Cemile E.'yi ise beraat ettirdi.

BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Ekrem E. ve Cemile E.'nin 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Ekrem E'ye 15 yıl, Cemile E.'ye 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.'nin avukatı Serap Ertuğrul ile savcı, kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıkların teşebbüs suçundan değil, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza almaları gerektiğini bildirerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Yeniden görülen davada Cumhuriyet savcısı Mustafa Şeran, verdiği mütalaasında, H.E.'nin, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, 2012'deki doğumun ardından sanık Ekrem E.'nin bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi Cemile E.'ye 'çocuğu bir yere attım' dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şunları ifade etti:

"Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem E. evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile E.'nin çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da Ekrem E.'ye durumu anlattığı, Ekrem E.'nin de Cemile'ye 'İyi olmuş. H. de kurtulmuş' dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme de Ekrem-Cemile E. çiftini 'olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu'ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı.

YARGITAY OYBİRLİĞİ İLE CEZAYI ONADI

Kararı yeniden inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ekrem E. ile eşi Cemile E.'nin 'nitelikli şekilde kasten öldürme suçu'nun sabit olduğu, suçun niteliği nedeniyle cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığından dolayı sanıklar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını oybirliği ile onadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Süleyman EKİN/ANTALYA, -

================

Zonguldak'ta iki kazada 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydan gelen kazada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hemşire Çiğdem Bahadır(27) yönetimindeki 67 UA 061 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak mobese direğine çarptı. Kazada yaralanan Çiğdem Bahadır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saat 11.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Ereğli Belediyesi'ne ait Sefa Azman idaresindeki 67 LA 521 plakalı vidanjör, yanından geçen TIR'a çarparak devrildi. Kazada, Sefa Azman ile birlikte aynı araçta bulunan işçiler Mehmet Bayram ve Akın Özaydın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Devrilen vidanjör

-Ekiplerin yolda güvenlik önlemi alması

-Vincin gelmesi

-İkinci kazada hurdaya dönen otomobil

-Çekicinin aracı kaldırması

-Otomobilin çarptığı MOBESE direği

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

==================

Polis, PTT önünde 'sosyal mesafe' için bariyer kurdu

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.

Yeni tip koronovirüs salgını tedbirlerinin ardından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme bugün itibariyle başladı. Buna göre 1000 liralık destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak. Ayrıca PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.

Adana'da ise bugün ödemelerin başlamasıyla ihtiyaç sahibi aileler yardım paralarını çekebilmek için PTT şubeleri önünde sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya girdi. Polis, şubeler önünde kalabalık olacağının göz önünde bulundurarak sıra bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyerler kurdu. Şubelerden para çekmeye gelen vatandaşlar bu sırayla teker teker kapı önünde ateşleri ölçüldükten sonra işlemlerini gerçekleştirdi.

'KALABALIK OLACAK DİYE KORKUYORDUK'

PTT önünde kalabalık içinde bekleyeceğinden korktuğunu ama polisin bariyer önlemiyle hem sosyal mesafenin korunduğunu hem de düzenli olarak işlemlerinin ilerlediğini belirten Yılmaz Bartek, "Çok güzel bir tedbir örneği olmuş. Ayrıca bu yardım içinde devletimize teşekkür ediyoruzö dedi.

Koronavirüsünden korunmak için polisin aldığı önlemi takdir ettiğini söyleyen Hatice Koşar ise "Bunların yanı sıra namaz kılalım, abdest alalım, Allah'a dua edelim. Sadece el yıkamakla olmaz" diye konuştu. Polisin aldığı önlem sayesinde sıranın düzgün ve sağlıklı ilerlediğini dile getiren Emine Ölkeli ise her zaman bu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Bariyerlerin arasında sıra bekleyen vatandaşların

Polis ekiplerinin uyarıları

Postaneye giren vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi

Vatandaşlarla röportajlar

Önlemlerden genel ve detaylar

SÜRE: 02'25" BOYUT: 267 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

======================

Sokak ve caddeler, en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi

OSMANİYE'de seyyar ekiplerce, korona virüs salgınına karşı kentteki cadde ve sokaklar en ücra köşelerine kadar dezenfekte edildi.

Tedbirler kapsamda 25 kişiden oluşan dezenfektan ekibi, Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'ndan başlayıp çarşı merkezindeki tüm cadde ve ara sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. Osmaniye Belediyesi ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü mücadelenin kent merkezinde dezenfekte edilmeyen alan kalmayıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Çalışmalarda ayrıca yüzlerce vatandaşın kazanç kapısı olan sanayi sitesinde de dezenfektasyon yapıldı. Kısa sürede sanayi sitesinin tamamının dezenfekte edileceği kaydedilirken esnaflar çalışmalardan dolayı Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara, korona virüs salgınını def edinceye kadar durmaksızın çalışacaklarını vurgulayarak "Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı belediye olarak her türlü çalışmayı ve mücadeleyi yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada çalışmaktalar. Ekiplerimizce çarşı merkezinde, caddelerde, sokaklarda, sanayi sitemizde, tüm mahallelerimizde, kısacası kentimizin tüm alanlarında salgına karşı mücadelemiz korona virüs tehlikesi son buluncaya kadar sürecektir. Kıymetli hemşerilerim, devletimizce yapılan tüm uyarılara azami uymanız gerektiğini ifade ediyor sizlerin sağlığının bizler için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Sizlerde kendi sağlığınız, aileniz, şehriniz ve ülkeniz için evinizde kalın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Dezenfekte çalışmasından drone görüntüsü

-Dezenfekte çalışması yapan ekipten görüntü

-Dezenfekte cihazlarının çalıştırılması

-Yollarda, kaldırımlarda, iş yerlerinde dezenfekte yapılması

SÜRE: 03'01' BOYUT: 93.4 MB

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

======================

İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi. Çift, kıyılan nikahın ardından 'evde kalın' çağrılarına uyan yakınlarına sokakta cep telefonuyla telekonferansla bağlanarak evlendikleri duyurdu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yakınları, evlilik cüzdanını görünce ikna olup, genç çifte, 'mutluluk' diledi.

Bir saat firmasında yöneticilik yapan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş'ın işyerinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ani şekilde evlenme kararı alan çift, evraklarını tamamlayarak başvuru yaptı. Dün akşamüstü saat 16.00'da gün alan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında davetliler olmadan, iki arkadaşlarının şahitliğinde Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'nde sürpriz şekilde, evlendi.

Nikah memuru Mahmut Mengilli tarafından kıyılan nikahın ardından genç çift, Konya 'da bulunan yakınlarını cep telefonuyla arayarak telekonferans yöntemiyle evlendiklerini duyurdu. Çiftin yakınları önce bunun bir şaka olduğunu zannetti. Ancak çiftin, evlilik cüzdanını göstermesi üzerine ikna olup, 'mutluluk' diledi. Kaldırımda yürüyenler ve belediye personeli telekonferansla görüşme yapan çifti, fark edip; alkışlayıp, tebrik etti. Çift, görüşme sonrası belediye binası karşısındaki halk plajına giderek şahitleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuğba Bozbaş, "Bizimkisi ani aşk evliliği. Eşim ve benim, akrabalarımız ile yakın dostlarımızın haberi yok. Telekonferansla bağlanarak haber verdik. İlk başta şaşırdılar sonra tebrik ettiler. En kısa günde salgını atlatalım. Düğünü yapacağız" dedi. Gökçe Karakoçum ise, "Virüs tedbirleri kapsamında aileler gelemedi. Bizde kendilerine sürpriz yapıp, nikahı kıydık. Arkadaşlarımız şahitlerimiz oldu. Virüs tehlikesi geçtiğinde düğünü yapacağız. Çok mutluyuz, herkesin mutlu olmasını isteriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Belediyesi dışındaki kaldırımda akrabalarıyla telekonferans yapan çiftin görüntüsü

-Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş çifti ile röp.

-Çiftin telekonferansla akrabalarına nikah sürprizini açıklaması

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

==================

Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

SAKARYA'da, Mart ayı içerisinde koronavirüs tedbirlerini uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ve 1 kuaföre idari işlem yapılırken, yüzde 50 yolcu taşıma tedbirine uymayan 8 toplu taşıma aracına adli ve idari işlem yapıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulunuyor. Mart ayında yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 18 kahvehane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ile 1 kuaföre idari işlem yapılırken, 9 kahvehane, 1 kafeterya ile 1 kuaför dükkanına adli işlem yapıldı. Yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 5 toplu taşıma aracına adli, 3 toplu taşıma aracına idari işlem yapıldı. 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İkazlara uymayan 10 vatandaşa ise idari işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uygulama noktalarında vatandaşlara uyarı

Polis aracından anonsla vatandaşlara uyarı

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,