Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Bülteni -9

Dha Yurt Bülteni -9

28 dakika önce

=======================Hopa'da tünel çöktü (2) - Yeniden ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan, 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.

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Hopa'da tünel çöktü (2) - Yeniden

 

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan, 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, tünelde göçük altında araç olmadığı belirlendi. 

Olay, saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar ise dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi.

Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelde sabah saatlerinden itibaren yıkıntının kaldırılması için çalışma başlatılacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tünel detayları

Yetkililerin inceleme yapması

HOPAK görevlisinin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

======================== - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:38 Kaynak: DHA

Artvin, Karadeniz Sahil Yolu, Hopa, Güncel
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