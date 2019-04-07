Dha Yurt Bülteni-9

1)ŞEHİT ER MEHMET KAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye topraklarında açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, memleketi Siirt'te gözyaşlarıyla...

1)ŞEHİT ER MEHMET KAYA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



HATAY'ın Yayladağı ilçesinde görevli olduğu hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken PKK/YPG'li teröristler tarafından Suriye topraklarında açılan ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın (21) cenazesi, memleketi Siirt'te gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hatay'da düzenlenen törenin ardından sabah askeri uçakla Siirt'e getirilen şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Baba Selahattin Kaya ile annesi Cevahir Kaya, morgda oğullarını son kez gördükten sonra şehit Er Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Vali Ali Fuat Atik, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin ailesi ve yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kalabalık, sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.



Görüntü Dökümü:



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Cenazenin camiye getirilişi



Cenazenin omuzlarda taşınması



Son yolculuğuna uğurlanması



Vali Atik'in şehidin babasını teselli etmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB



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Bedelli askerlik yolundaki kazada ölen Orhun, toprağa verildi (EK)



2)ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI



Adana'dan bedelli askerlik için birliğine teslim olmaya giderken Manisa'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Orhun Furkan Baykan için Kozan Asri Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Baykan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



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Askerlerin tabutu getirmesi



Cenaze nakil aracından detay



Cenaze namazı



SÜRE: 03'09" BOYUT: 142 MB



Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN, (Adana),



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3)EVİNDE DARP EDİLİP, YAŞLILIK MAAŞI GASP EDİLDİ



MUĞLA'da, zihinsel engelli 68 yaşındaki Hamdi Dedeoğlu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi, yaşlılık maaşı da gasp edildi. Başından yaralanan Dedeoğlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Menteşe ilçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Dedeoğlu, bugün saat 04.00 sıralarında yaşadığı müstakil eve kapısını zorlayarak giren bir kişi tarafından darp edildi. Şüpheli, kıyafetleri ile uyuduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun üzerindeki 601 lira yaşlılık maaşını da alıp, kaçtı. Başından yaralanan Dedeoğlu, olayın şokunu atlattıktan sonra, yaklaşık 6 kilometre yürüyerek, bugün öğlen saatlerinde ilçe merkezindeki bir kahvehaneye geldi. Dedeoğlu'nun perişan haldeki durumunu gören kahvehane sahibi Ali Durna, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kahvehaneye gelen sağlık ve polis ekipleri, Dedeoğlu'nu tedavisi için ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. İlk tedavisinin ardından polis, Dedeoğlu'nun ifadesine başvurdu. Polis, Dedeoğlu'nu darp edip, yaşlılık maaşını gasp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, 2 yıl önce de Dedeoğlu'nun, evinde darp edilip, parası gasp edilmiş, olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklanmıştı.



Görüntü Dökümü



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-Sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin kahvehanede Hamdi Dedeoğlu ile görüşmesi



-Hamdi Dedeoğlu'nun ambulansa bindirilmesi



-Genel ve detay görüntüler



(Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



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4)BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU



Malatya'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölünde balık tutarken üzerinde bulunduğu lastik botun alabora olması suya düşen Orhan Yüce (36), boğularak yaşamını yitirdi.



Yazıhan ilçesi Egribük Mahallesi yakınlarındaki Karakaya Barajı Gölü'nün kıyısında 4 arkadaşıyla piknik yapan Orhan Yüce, motorlu şişme bot ile balık tutmak için suya açıldı. Ancak bot alabora oldu. Suya düşen Orhan Yüce, bir süre çırpındıktan sonra arkadaşlarının gözü önünde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla Yüce'nin cesedi bulunarak kıyıya çıkarıldı.



Orhan Yüce'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Yakınlarının ağlaması



Arkadaşlarının ağlaması



Ekiplerin çalışması



Orhan Yüce'nin cansız bedeni



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 331 MB



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5)42 YILLIK MUHTAR, YENİDEN SEÇİLDİ



KİLİS'in Elbeyli ilçesine bağlı Güvendik köyünde 42 yıldır muhtarlık yapan Ali Hamurlu (93), aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde güven tazeleyerek, tekrar seçildi.



Elbeyli ilçesinin 20 haneli, 73 nüfuslu Güvendik köyünde, 1977 yılından bu yana muhtarlık yapan Ali Hamurlu, tek başına girdiği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandı. Karşısına aday çıkmayan ve güven tazeleyen Hamurlu, Türkiye'nin en yaşlı muhtarı unvanını da elinde bulunduruyor. Ali Hamurlu, kamu kurumlarından emekli olduktan sonra yerleştiği köyünde, 1977'de muhtar olduğunu söyledi. Muhtarlık maaşını köyde ihtiyacı olanlara dağıttığını ve sağlığı el verdiği sürece görevini sürdürmeyi amaçladığını belirten, 5 çocuk babası Hamurlu, "1997 yılında geldiğim köyde muhtarlığa aday oldum. Bir rakibim vardı karşımda ve ben seçildim. O günden sonra karşıma aday da çıkmadı ve sürekli muhtarlık yapıyorum. 93 yaşındayım ama sağlığım yerinde ve el verdiği sürece de görevimi sürdürme niyetindeyim. Köyde işim olmadığı zaman Elbeyli, Kilis ve Gaziantep'e gidip geliyorum. Görev süremde köydeki kerpiç olan evlerin tamamını betonarmeye dönüştürdüm. Köyümüzün çocuklarını da okula gitmeye teşvik ettim. Emekli olduğum için muhtarlık maaşını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Köyümde olmaktan ve muhtarlık yapmaktan mutluyum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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93 yaşındaki Ali Hamurlu köyü dolaşması



Muhtarın vatandaşlar ile sohbet etmesi



Güvendik köyünden görüntüler



Muhtar ile röp.



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 379 MB



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6)ADANA'DA KARNAVAL COŞKUSU



ADANA'da bu yıl 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen su korteji, halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu.



3-7 Nisan tarihleri arasında Nisan'da Adana'da sloganıyla 7. kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında Seyhan Nehri'nde su korteji, Merkez Park'ta halk koşusu ve kostümlü aile koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda kişi, kostümlü çocuklarıyla koşuda ter dökerken ABD vatandaşı Grove Sbough, köpeği 'Falcon' ile koşuya katılarak madalya aldı. Adana Güçlü Kadınlar Derneği üyeleri de mesleki materyallerin yer aldığı kostümleriyle koşuya katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da su kortejinde bindikleri gondolda halkı selamladı. Çok sayıda kişi, Seyhan nehri üzerindeki köprülerden su kortejini izledi.



Görüntü Dökümü



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-Yarışmacıların koşma anı görüntü



-Madalya takılma anı görüntü



-Kayıkların su üstünde gidiş dönüş görüntü



-Festival alanından genel detay görüntü



-Kostümlü aile koşusu start yerinde detay görüntü



SÜRE: 04'15" BOYUT: 192 MB



Haber: Nuri PİR - Kamera: Mislina ERGÖREN/ADANA,



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