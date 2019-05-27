Son Dakika Haberleri: DHA YURT - KAYIP KADIN, 25 YIL ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

DHA YURT - KAYIP KADIN, 25 YIL ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

3 saat önce

YALOVA Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan 21 yaşındaki S.Ç. adlı hamile kadının, aile kararıyla boğularak öldürülüp, ormanlık alana gömüldüğünü ortaya çıkardı.

DHA YURT - KAYIP KADIN, 25 YIL ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ, System.String[]

YALOVA Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan 21 yaşındaki S.Ç. adlı hamile kadının, aile kararıyla boğularak öldürülüp, ormanlık alana gömüldüğünü ortaya çıkardı. İlişki sonucu hamile kaldığı öne sürülen S.Ç.'nin öldürülmesi ile ilgili babası S.K. (71), halası V.M. (56), eniştesi M.M. (71) ve kuzeni T.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında kaybolan S.Ç. dosyasını yeniden açtı. O dönem Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oturan S.Ç. ile ilgili, Yalova Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Arnavutköy ile Kocaeli Karamürsel'de eş zamanlı iki adreste operasyon yaptı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde S.Ç.'nin cinayete kurban gititği ortaya çıktı. 

HALASI ÇAĞIRDI, ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, evli olan S.Ç., başka birinden hamile kaldı. Baba S.K.'nin azmettirmesiyle halası V.M. temizlik bahanesiyle genç kadını İstanbul Arnavutköy'e çağırdı. S.Ç. eniştesi M.M. tarafından Tayakadın mevkiine gezme bahanesiyle götürülerek boğuldu. Genç kadın, ormanlık alana gömüldü. Cinayet ile ilgili baba S.K., hala V.M., enişte M.M. ve kuzen T.M. tutuklandı.

Genç kadının cesedinin ortaya çıkarılabilmesi için Arnavutköy Tayakadın mevkiinde arama çalışması başlatıldı. Kadavra arama köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalar kapsamında kazı çalışmaları da yürütülüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-İş makineleriyle arama çalışmaları
-Kadavra köepkleriyle arama çalışmaları
-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

Haber: Süheyle Gözdereliler - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/BURSA,
 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş MHP, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Son Dakika! Müge Anlı'nın Programında Aranan Minik Ecrin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı! Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:36:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - KAYIP KADIN, 25 YIL ÖNCE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]