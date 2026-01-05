Dicle Elektrik\'ten Kesintisiz Enerji Hizmeti

Dicle Elektrik, son 50 yılın en etkili kışında, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman ve Şanlıurfa'da ekipleriyle enerji akşını sağladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları doğrultusunda kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yıllardır yaptığı teknolojik altyapı hamleleri ve insan kaynağıyla son 50 yılın tarihi kar yağışıyla başarıyla mücadele eden şirket, zorlu kış günlerinde de hizmet bölgesinde kesintisiz enerji hizmeti sunmaya devam etti. Başta Arıza Onarım ve Bakım ekipleri olmak üzere tüm çalışanlarıyla 7/24 esasına göre görev yapan ekipler zaman zaman -20 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda da başarıyla hizmet verdi.

Dicle Elektrik'in Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, dağıtım bölgelerinin genelinde yaklaşık bin 500 arıza-onarım ve bakım personeli, 570 araçla üç vardiya halinde sahada görev yaptıklarını söyledi. Yer yer 2 metreyi bulan kar yağışına rağmen il ve ilçe merkezlerinde kayda değer bir kesinti yaşanmadığını belirtene Tüzün, "Kırsal bölgelerde ise hava şartlarından kaynaklanan arızalara ise karda hareket edebilen özel araçlarımızla anında müdahale ederek vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmadık. Hatta bu süreçte birçok vatandaşımız gerek sözlü, gerek yazılı olarak şirketimize teşekkürlerini iletti. Bu başarımızdaki en büyük pay şüphesiz -20 derecede dahi büyük bir özveriyle görevlerini yapan çalışanlarımızındır" dedi.

Tüzün, "Kar yağışının en yoğun olduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, ana enerji nakil hattına ait iki direğin kar yükü nedeniyle yıkıldığını dronlarla yapılan incelemeler sonucu belirledik. Çalışmaların zorlu arazi şartları nedeniyle uzama ihtimaline karşı, ilçedeki kritik noktaların enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek kapasiteli jeneratörler bölgeye sevk ettik. Bu sayede enerji arzı il genelinde başarıyla sürdürdük" diye konuştu.

Dicle Elektrik, yalnızca kendi sorumluluk bölgesiyle sınırlı kalmayarak komşu dağıtım bölgelerine de destek verdi. Van'da dört gündür enerjisiz kalan bölgeler, Siirt şebekesi üzerinden sağlanan bağlantıyla yeniden elektrik enerjisine kavuştu. Son yarım asrın en sert kışının yaşandığı Güneydoğu Anadolu'da, -20 dereceleri bulan ve yoğun buzlanmaların görüldüğü bu zorlu süreçte enerji arzının kesintisiz denecek düzeyde sürdürülmesinde, bugüne kadar yapılan şebeke yenileme yatırımları ve arıza önleyici bakım çalışmalarının büyük payı bulunuyor. Bölge genelinde aşırı soğuk hava etkisini sürdürürken, Dicle Elektrik ekipleri de aynı kararlılıkla sahadaki görevlerine devam ediyor.

29 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, özellikle Şırnak kırsalında 2 metreye ulaşırken, en sıcak il olarak bilinen Şanlıurfa'da dahi kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından hava sıcaklıkları Diyarbakır'da -20 dereceye kadar düştü. Buna rağmen Dicle Elektrik, 2,2 milyon abonesine kesintisiz enerji sağlamayı sürdürdü. Hava şartlarına bağlı olarak meydana gelen aksamalar dronlarla tespit edilerek, zorlu arazi şartlarında özel araçlarla hızlı şekilde giderildi; ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda ise jeneratör desteği devreye alındı. - DİYARBAKIR