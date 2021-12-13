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Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

13.12.2021 10:54
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açıldı.

DÜ Başhekimlik Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da yapılan sağlık yatırımlarının önemine değindi.

Açılışı yapılan tüp bebek merkezinin bölge için çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu, "İnsanların tüp bebek merkezlerine ihtiyaçları artıyor. Bu ve benzeri konularda vatandaşımızdan talepler alıyoruz. Tabi tüp bebek süreci özellikle anne için yorucu ve uzun bir süreç. Bu merkezin şehirde, bölgede olması, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan önemli unsurlardan biri. Bu merkezin açılması çok ciddi bir avantaj sağlayacak." dedi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin özellikle üçüncü basamak sağlık hizmetleri konusunda bölge illerinin de boşluğunu doldurduğunu dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tıp Fakültesi, sadece sağlık sektöründe verdiği hizmetle değil eğitim, uzman yetiştirme, akademik kariyere devam eden hocalarımızı yetiştirip toplumun hizmetine sunma noktasında da önemli bir işlev görüyor. Bin yataklı şehir hastanemizin müteahhidi gelerek inşaata başladı. Çermik ilçemizde devam eden devlet hastanemiz var. Ergani Ağız Diş hastanemizin çalışmaları devam ediyor. Aile Sağlığı merkezleri noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Dağkapı Devlet Hastanesini bir şehir hastanesine dönüştürme düşüncelerimiz devam ediyor. Yapımına başlanan bin yataklı şehir hastanemiz de inşallah ikinci bir tüp bebek merkezimiz olacak. Diyarbakır, önümüzdeki dönem sağlık alt yapısı bakımından bugünden daha güçlü bir şehir olacak."

DÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bölgeye kazandırılan tüp bebek merkezinin, eğitim ve sağlık açısından çok büyük önem sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da katıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı - Son Dakika


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