Didim Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara kaliteli bir ulaşım ağı sağlamak, ilçedeki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlçede ulaşımı rahatlatmak için sürdürülen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 1163 Sokak'ta parke taşı ile yol yapımı gerçekleştiriyor. Çift şeritli olarak planlanan yoldaki çalışmalar, refüj düzenlenmesi ve tretuvar yapılması ile son bulacak. Bunların yanı sıra Hisar Mahallesi'nde devam eden kaldırım çalışmaları kapsamında, 2278 sokak ve çevre sokaklarda 1870 metrekare kaldırım yapılacak.

Kent genelindeki yol yapım ve tamiratların son sürat devam ettiğini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve kaliteli bir kentte yaşamlarını sürdürebilmesi için, kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - AYDIN