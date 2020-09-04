Didim Bitlisli konuklarını ağırladı - Son Dakika

Kültürler arası diyalogları geliştirmek ve Doğu-Batı kardeşliğini geliştirmek amacıyla Didim Belediyesi'nin davetlisi olarak Didim'e gelen Bitlis Folklör Araştırma Derneği (BİFAD)

çatısı altındaki 18 öğrenci ve öğretmenler ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür evini ziyaret eden Bitlisli konuklara, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkanı Yardımcısı E .Öznur Gündoğdu ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar eşlik etti.

Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu kentimizin geçmişine ışık tutan Yoran Mübadele Anı ve Kültür evini gezen konuklara ev hakkında bilgiler verdi.

"Tarihi ve turistik yerleri gezdiler"

Didim'in tarihi ve turistik yerlerini Didim Belediyesi'ne ait City Bus ile gezen konuklar, binlerce yıllık tarihi ile çağının en büyük kehanet merkezlerinden birisi olan Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti. Konuklar hazırlanan gezi programı kapsamında sırasıyla Akbük ve Altınkum'u gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bitlis'den gelen konukları İlçede ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Doğu - Batı kardeşliğini pekiştirmek amacıyla böyle bir organizasyonu düzenledik, konuklarımız bugün gezi programı kapsamında, Belediyemiz tarafında yapılan Yoran Mübadele anı ve Kültür evi başta olmak üzere kentimizin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Onların kültürünü biz, bizim kültürümüzü onlar anlamaya çalıştı, davetimizi kırmayıp geldikleri için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN