Didim'de delegeler yeniden Koçak dedi - Son Dakika
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Didim'de delegeler yeniden Koçak dedi

6 saat önce

CHP Didim İlçe Örgütünün İlçe başkanlığı ve organ seçimleri yapıldı.

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CHP Didim İlçe Örgütünün İlçe başkanlığı ve organ seçimleri yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak yeniden ilçe başkanı seçildi.


Didim Belediye Düğün salonunda yapılan Olağan genel kurula CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay', CHP Kadın Kolları il başkanı Ayşe Özdemir, İl ve İlçe yöneticileri, Belediye meclis üyeleri ile delegeler ve partililer katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulda Divan başkanlığına CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, katip üyeliklere Nurhayat Dalgıç ve Mehmet Erol seçildi.


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yaptığı açılış konuşmasında Didim'in sorunlarını meclis taşıdığını, turizm beldesi olan Didim'i de çok etkileyen yaz nüfusunun artmasına karşılık bütçeden ayrılan payın kış nüfusuna göre olduğunu bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.


Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Demokrasi şöleni olarak nitelendirdiği genel kurulun ülkedeki iktidar yürüyüşüne destek olacağını belirtti ve adaylara başarılar diledi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, ise yapılan yerel seçimlerde %85 oranında oy aldıklarını ve Türkiye'de CHP'nin en yüksek oy aldığı 3. İl'in Aydın olduklarını belirtti ve bu başarıda emeği geçen kadın kolları, gençlik kolları üyelerine ilçe yönetimlerine ve üyelere çok teşekkür etti.


CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, halen devam eden bütçe görüşmelerindeki bahsederek "Bu bütçe halkın yoksulların bütçesi değildir, bütçedeki bu açık AKP'nin sucudur. Bu bütçe yolsuzluk yoksulluk bütçesidir. Cumhuriyetin değerlerini peşkeş çekiyorlar. 50 milyon doları yok diye tank paleti sattılar. 300 milyar simit sarayına para verdiler, bunların hesabını soracağız." Dedi. Bülent Tezcan'da "taban yanıyor" diyerek başladığı konuşmasını siyasi iktidarı eleştirerek sürdürerek "Taban yanıyor ve bu taban tavanı aşağıya indirmesini de bilir."dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyaseti tabana yayma teorisinin ne kadar doğru olduğunun seçimlerde görüldüğünü de belirten Tezcan, Genel başkan Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti.


Konuşmaların ardından faaliyet raporu ile mali rapor okunda ve oy birliği ile ibra edilmesinin ilçe başkanlığına aday olan Kazım Yılmaz ve Nurettin Koçak birer konuşma yaptılar. Yılmaz ve Koçak'ın konuşmalarının ardından seçimlere geçildi.


Yapılan seçimlerde 272 delegeden 225'ü oy kullanıldı. 2 oy boş 1 oyda geçersiz çıkarken, Kırmızı listeyle yarışan Mevcut İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve ekibi 178 oy alırken, Beyaz Listeyle yarışan Kazım Yılmaz ekibi de 44 oy aldı.


Nurettin Koçak yönetiminde yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; "Serap Arıoğul, Berkan Baykal, Şahin Bora, Abuzer Cebe, Hasan Çarıkçı, Deniz Dağca, Hatice Doğan, Serdar Ece, Özge Ergünaç Turan, Mertcan Gür, Hayri Koçak, Veli Kurt, Caner Pınarlı ve Evrim Yavuz" - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Koçak, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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