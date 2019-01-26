Son Dakika Haberleri: Didim'deki Poseidon Heykeli Fırtınada Devrildi

Didim'deki Poseidon Heykeli Fırtınada Devrildi

1 saat önce

Aydın'ın Didim İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Didim İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan Poseidon Heykeli de fırtına nedeniyle devrildi.

Didim'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi. İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı. Fırtınada, ünlü Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan Poseidon heykeli devrildi.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 2012 yılında yenilenen Altınkum Yalı Caddesi'nin girişine yapılan ve Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören vatandaşlar, olayı sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle denizde de dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise tekneleriyle Taşburun Balıkçı Barınağı'na sığındı. Altınkum İskelesi'nde rıhtıma çarpan dalgalar, yürüyüş yoluna kadar taştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Altınkum, Aydın, Didim, Güncel
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