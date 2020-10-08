Diego Perotti: "Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip" - Son Dakika

Diego Perotti: "Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip"

08.10.2020 15:08
Diego Perotti:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin tarihinde birçok başarılara sahip olduğunu ifade ederken, transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun kendisini çok istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin tarihinde birçok başarılara sahip olduğunu ifade ederken, transfer sürecinde Emre Belözoğlu'nun kendisini çok istediğini söyledi. Perotti ayrıca daha önce Boca Juniors'ta forma giymesinden dolayı sarı-lacivert renklere biraz daha yakın olduğunu berlirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Perotti, "Fenerbahçe gibi önemli bir ekibe katılmak mutluluk verici. Kendi tecrübemle takıma katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Hep beraber başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

"1 HAFTA İÇERİSİNDE TAKIMA KATILACAĞIM"

Sakatlığı hakkında konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Futbolda böyle bir risk var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski oluyor veya geri dönüş uzuyor. 32 yaşındayım ama profesyonelim. Bu oyun için yaşıyorum hayatım boyunca. Önemli bir sakatlığım yok. 1 hafta içinde takıma katılıp her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE CENGİZ VE SOSA İLE KONUŞTUM"

Cengiz Ünder ve Sosa ile gelmeden önce konuştuğunu belirten Perotti, "Cengiz Ünder ile konuştum. Kendisi Roma'da da çok iyi bir oyuncuydu ve takım arkadaşımdı. Takım hakkında birçok şeyler konuştuk, güzel paylaşımları oldu. Daha önce burada oynamış olan Güney Amerikalılarla konuştum ve şehir hakkında duyum aldım. Onlarla konuştuğumda hiçbir şüphem olmadı. Şehri ve insanları tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla çok mutluyum. İnsanların bahsettiği kadar güzel bir yermiş. Roma'dan gelmek buraya zor oldu ama doğru karar aldığıma inanıyorum. Buradan bir Arjantinli olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Sosa ile konuştum gelmeden önce. Ortega'yı kişisel olarak tanımıyorum ama kendisi sıra dışı bir oyuncu. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE TARİHİNDE BİRÇOK BAŞARILARA SAHİP"

Kendisinin futbol hayatı ile ilgili sorulan soruya cevap veren Arjantinli futbolcu, "Futbolla yaşayan futbolu çok seven bir insanım. Sürekli diğer liglerin maçlarını takip ediyorum. İngiltere ve İspanya liglerini özellikle takip ettim. Daha önce buradaki maçları da izledim. Buradaki atmosfer Arjantin'e ve Boca Juniors'a çok benziyor. Bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti. Roma'dan Fenerbahçe'ye gelme şansım oldu ve bunu değerlendirmek istedim. Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip ve bunu tutkuyla yapan bir takım. Bu şansı değerlendirmek istedim" dedi.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDA ÖNE GİDEN BİR TAKIM GÖRDÜM"

Transfer sürecinde Kadıköy'de izlediği Fatih Karagümrük maçını anlatan Diego Perotti, "Karagümrük maçında takım gerçekten hoşuma gitti. Oyun açısından baktığımda öne giden bir takım gördüm. Rakip, en azından beraberlik için oyun stillerini değiştirdi. Biz burada skoru korumaya başardık. En önemli olan bu kazanmak. Herhangi bir takımdan daha önce direkt bir teklif gelmedi bana daha önce. Bazı dedikodular geldi ama söylediğim gibim masaya bir teklif gelmedi" açıklamasında bulundu.

"SOL AÇIKTA OYNAMAK BENİM İÇİN DAHA RAHAT"

Oynadığı pozisyonlar hakkında görüş belirten Perotti, "Ben bu zamana kadar sol açıkta gerçek potansiyelimi gösterdim. Daha rahat hissediyorum. Bu seviyedeki oyuncuların her pozisyona hazır olması gerekiyor. Bazen sağ tarafta ikinci forvet olarak da oynadım. Son karar teknik direktörümüzün. Sol açıkta oynamak benim için daha rahat oluyor" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU BENİ ÇOK İSTEDİ"

Emre Belözoğlu ile geçen transfer görüşmelerine değinen başarılı futbolcu, "Emre Belözoğlu ile internet üzerinden görüntülü olarak iki kez konuştuk. Kendisi Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi ve planlarını anlattı. Şehir hakkında benimde sorularım oldu ve o bunları güzel bir şekilde cevapladı. Daha sonra resmi bir şekilde konuştuk ve kontratım hakkında ne olur diye konuştuk. Ben Roma'daydım ve ocaktan beri sıkıntılı sürecim vardı. 2-3 gün kala her şey netleşti ve bir karar aldık, buraya geldim" dedi.

"DERBİLER İKİ TARAF İÇİNDE ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan rekabetine değinen 32 yaşındaki futbolcu, "Futbolu çok seviyorum ve sıkı şekilde takip ediyorum. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini daha öncede duymuştum. Daha öncede derbilerde bulundum. Boca Juniors - River Plate derbisini de taraftar olarak izledim. Bunlar güzel şeyler futbolda. Ben mücadeleciyim ve hırsım yüksek. Derbiler iki taraf içinde önemli maçlar ve umarım galip gelen hep biz oluruz ve kupa kaldırırız" şeklinde konuştu.

"SARI-LACİVERT RENKLERE BİRAZ DAHA YAKINIM"

Daha önce forma giydiği Arjantin'in Boca Juniors takımının renkleriyle Fenerbahçe'nin renklerinin aynı olmasına değinen Perotti, "Futbol çok güzel bir oyun. Güzel tesadüfler karşınıza çıkıyor. Benim için aynı takım aynı renk belki de bu benim için artı. Daha önce bu renklerde ben ve babam bulundu. Ufakta olsa benim için motivasyon kaynağı. Bununla yüzde yüzümü sahada göstereceğim. Bu renklere ben biraz daha yakın hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELME KARARINI VERDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'u ve insanlarını anlatan da Diego Perotti, "Şehri çok gezemedim ve yeni geldim. İnsanları çok tanıyamadım. Ancak görebildiğim kadarıyla şehir gerçekten çok güzel. Kulüpte, otelde olsun insanlar çok sıcak kanlı ve arkadaş canlısı. İnsanların bana olan tavırları çok arkadaşça. Şu an evimde gibi hissediyorum. Umarım evime geçtiğimde sakin bir şekilde şehri, insanları tanımak için daha fazla zamanım olacak. Fenerbahçe'ye gelme kararını verdiğim için çok mutluyum" dedi.

Son olarak 21 numaraları formayı seçmesine değinen Arjantinli futbolcu, "10 numarayı çok seviyorum. Burada fazla seçme şansım yoktu. Birazda 1 yada 0 olan numaraları seviyordum. Bana verilen opsiyonlar arasında bu numarayı seçmek istedim" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip
Diego Perotti: Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Futbolcu, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diego Perotti: 'Fenerbahçe tarihinde birçok başarılara sahip' - Son Dakika Spor

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