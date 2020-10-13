Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı

13.10.2020 23:02
Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı, System.String[]

Mamak'ı AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan, ANKARAY hattına bağlayacak 7,4 kilometrelik yeni hat projesi için ilk imzalar atıldı.

Mamak'ı AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan, ANKARAY hattına bağlayacak 7,4 kilometrelik yeni hat projesi için ilk imzalar atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te raylı sistem ağının genişlemesi için düğmeye bastı. Başkentlilere verdiği Metro ve ANKARAY hatlarını yaygınlaştırma sözünü tutmak için harekete geçen Başkan Yavaş, Mamak ilçesini AŞTİ ve Dikimevi arasında hizmet veren ANKARAY hattına bağlayacak 7,4 kilometrelik yeni hat projesinin sözleşmesini imzaladı.

Sözleşme imza törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Özgür Özsoy ile Genel Müdür Yarımcısı M. Fatih Gültekin katıldı.

Mamak-Natoyolu güzergahına kazandırılacak olan yeni metro hattı için "Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi"nin tamamlanmasının ardından Başkan Yavaş, sözleşmeyi Metro İstanbul Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü Özgür Özsoy ile birlikte imzaladı.

Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin 8 ay içerisinde tamamlanması planlanırken, Başkan Yavaş firmadan süreyi öne çekmelerini isteyerek, "Metroyu dönemimde bitirmek istiyorum. İsteriz ki dönemimizde metroyu açalım. Proje süresi de uzun olmuş, biraz daha öne çekebilirsek en büyük istirhamım o olur. Biz açık ihale yapacağız ama ihalenin tekniği konusunda teknik destek istiyoruz İstanbul'dan, İzmir de destek verecek. Amacımız projenin mümkün olan en kısa zamanda yapılması. Ona da biz elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Dikimevi-Natoyolu HRS hattı projesini 8 ayda tamamlamayı planladıklarını belirten Özsoy, Başkan Yavaş'ın bu çağrısı üzerine süreyi öne çekerek kısaltacakları sözünü verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden de açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, yeni raylı sistem ile ilgili olarak Mamaklılara şu sözlerle seslendi:

"Sevgili Mamaklı hemşehrim, biz bu şehre bir günde metro gelmeyeceğini biliyorduk ama adalet bir günde gelebilirdi. Biz adil olmayı seçtik. 7,4 km'lik Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistemler projesinde imzamızı atıp projenin hızlandırılmasının sözünü aldık. Size müjdem olsun."

Yeni hat 7,4 kilometre

AŞTİ ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanacak Dikimevi-Natoyolu hattının proje aşamasının tamamlanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacak. 7,4 kilometre uzunluğunda olacak yeni hat 8 ayrı istasyondan oluşacak. - ANKARA

Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı
Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı
Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı

İstanbul, Ankara, Mamak, Metro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dikimevi-Natoyolu Metro hattı için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

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