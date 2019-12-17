'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak' - Son Dakika
Son Dakika Politika 'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak' - Son Dakika

'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak'

6 saat önce

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, vatandaşlardan 7 ayrı kuruma gelen dilekçelerin 'tek çatı' altında toplanacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi.

'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak', System.String[]

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, vatandaşlardan 7 ayrı kuruma gelen dilekçelerin 'tek çatı' altında toplanacağı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Satır, "Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayetini tek çatı altında toplamak değil, kurumlar arasında koordinasyon oluşturmak" dedi.

TBMM Başkanlığı, vatandaşların şikayetlerini 7 ayrı kuruma birden başvurarak çözmek istemesinin yarattığı, bürokrasi, zaman, efor ve maddi kaynak kaybının önüne geçilmesi amacıyla, Dilekçe Komisyonu'nun koordinesinde çalıştay düzenlenmesine karar verdi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın koordine ettiği çalıştayın ön toplantısı, 5 gün önce düzenlendi. Toplantıya, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, CİMER, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Etik Kurulu Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Bilgi Edinme Başkanlığı yetkilileri katıldı.

'MAKSADIMIZ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANMAK DEĞİL'

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, '7 kuruma gelen vatandaşların şikayetleri tek çatı altında toplanacak' başlıklı haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un onayı ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak bir çalışma yapmaya karar verdiklerini kaydeden Satır, "Vatandaşın talep ve şikayetlerini içeren dilekçelerin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve böylelikle vatandaşımızın memnuniyetinin artırılması için Meclis olarak yola çıktık. Vatandaşlardan gelen dilekçelerin, kurumların ihtisas alanlarına uygun olarak yönlendirilmesi önemli bir ihtiyaçtır. Amacımız dilekçe ile müracaat eden vatandaşların şikayetini tek çatı altında toplamak değil, kurumlar arasında koordinasyon oluşturmak" dedi.

'BİRİNCİ KONU; VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK'

Satır, vatandaşların dilekçeyle müracaat yolları yöntemlerinin sayılarının artırılmasını hedeflediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunun için bu kuruluşlar arasında koordinasyon gibi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bununla ilgili 'e-devlet' projesinin ve vatandaşlık numarası uygulamasının aktif şekilde kullanılması gerekmekte. Vatandaşlara bu yol, yöntem öğretilmeli. Ayrıca itiraz, şikayet ve dilekçelerinin akıbetlerinin kendilerine en iyi şekilde gönderilmesi gerekmekte. Bazen dilekçeye cevap veriyorsunuz, fakat vatandaş bundan memnun olmadığı için aynı mahiyette başka kurumlara veriyor. Her kurum kendi teşkilatı içeresinde çalışma yapıyor. Bazen farklı kararlar ile birlikte benzer kararlar da çıkabiliyor. Onun için bir çalıştay yapmaya gerek duyduk."


Belma Satır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mircea Lucescu, Santos yolunda!
İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı

Son Dakika Haberleri
19:40 Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika Haber
19:38 2 yaşında ve yalnızca 6 kilo! Babası ona 'babaanne' diyor - Son Dakika Haber
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Son Dakika Haber
19:31 Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika Haber
19:22 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika Haber
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Son Dakika Haber
18:04 FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dilekçeler tek çatı altında toplanmayacak, koordinasyon oluşturulacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]