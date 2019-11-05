Son Dakika Haberleri: Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı

Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM OSB) bulunan kimya fabrikasındaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı

Dilovası, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak
Valilik, "Ankara'da patlama" iddialarını yalanladı: Sesler taş ocağından geliyor Ünlü anketçi Murat Sarı erken seçim için tarih verdi: 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında seçim bekliyoruz Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilovası kimya fabrikasında patlama 3 işçi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]