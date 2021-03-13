Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
13.03.2021 13:34
- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü Bandırma'da kaza 1 ölü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaçlara çarparak durabildi: 1 ölü
Bandırma'da kaza 1 ölü
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Bandırma Çanakkale Yolu 40.km'de Ali C. A.(27)'nın kullandığı 16 Z 8470 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında 5 ağaca vurarak yoldan çıktı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasın da Ali Cem A.kemer kullanmadığı için araç içerisinden fırladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tedbir amaçlı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.
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