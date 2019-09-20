Diş Hekimliği Fakültesi 8 ayda 4 binden fazla hasta kabul etti

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın: "Diş hekimliğine yönelik bütün tedavileri burada gerçekleştirebiliyoruz"

SAKARYA - Sakarya'da yaklaşık 8 ay önce kaliteli malzemeler kullanılarak kurulan Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldığı günden beri 4 binden fazla hastayı kabul etti. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diş hekimliğine yönelik bütün tedavileri burada gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

Sakarya Üniversitesine bağlı, Adnan Menderes Caddesi üzerinde 31 Ocak 2019 tarihinde faaliyete başlayan Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 8 ayda 4 binden fazla hasta kabul etti. 12 tane uzman hoca ile birçok branşta hizmet vermeye devam eden fakültede cerrahi operasyonlarda yapılıyor.

4 bine yakın hasta kabul ettik

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın yaptığı açıklamada, "Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 31 Ocak 2019 gibi faaliyetimize başladık, hasta kabulüne başladık. Geçen yıl birinci sınıf öğrencilerini almıştık. 150'ye yakın öğrenciye hitap eden bir fakülte olduk. Bu sayı önümüzdeki yıllarda daha artacaktır. Yaklaşık 4 bine yakın hasta kabul ettik 9 aylık süre zarfında. Büyük oranda hastalarımız memnun kaldı ki bu teveccüh artarak devam etti. Kaliteli malzemeler, kaliteli hizmet 12 tane hoca ile hizmet vermekteyiz. Hepsi alanında uzman, isim sahibi olan yetişmiş hocalar bunlar" dedi.

Online bölümünden randevu alabilirler

Hastaları diş hekimliği sitesinden alınan randevular sonrasında kabul ettiklerini belirten Dekan Hasan Akın, "Protetik diş tedavisi yani protez bölümünden hocalarımız var. Çocuk diş hekimliğinden hocalarımız var. Ortodonti bölümünden hocalarımız var. Cerrahi bölümünden hocalarımız var. Radyoloji ve muayene bölümü hocalarımız var. Tedavi, dolgu işlemleri yapan hocalarımız fakültemizde mevcut. Diş Hekimliğin 8 tane branşı var. Bütün branşlardan burada etkin - yetkin hocalarımız var. Diş hekimliğine yönelik bütün tedavileri burada gerçekleştirebiliyoruz. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sitemiz var hastalarımız buraya girecekler. Burada online randevu bölümü var. Kliğinimiz randevulu hasta kabul ediyor çünkü. İnternet sitesi aracılığıyla randevularını alacaklar. Daha sonra hocalarımız yapılması gereken tedavileri hekim veya hocalarımıza yönlendiriyor. Hasta hekim ile görüşerek daha sonraki randevularını hocadan alıyor" diye konuştu.

Operasyonlar yapılıyor

Dekan Akın sözlerinin devamında, "Artık hastalarımızın Kocaeli'ne, İstanbul'a gitmelerine gerek yok. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bu ihtiyaca cevap oldu. Çocuk diş hekimliği ile ilgili ve Cerrahi operasyonla ilgili çok sayıda talep geliyor. Evet operasyonları gerçekleştirecek hocalarımız var. Diş hekimi 2 tane hocamız var. Cerrahi alanlarda minör cerrahi işlemlerde 2'şer tane hocamız var. Hem kist operasyonlarını hem de cerrahi operasyonlarını yapacak cerrah hocalarımız da var, çocuk diş hekimliğinde 12 yaş altındaki çocuklara hizmet edecek hocalarımızla hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu.