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Edirne'de kısa kısa - Son Dakika

Edirne'de kısa kısa

30.09.2021 10:12
Edirne'de kısa kısa, System.String[]

Trakya'nın ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Trakya'nın ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat yüzde 23,6 artışla 23 milyar 175 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos 2020'de yüzde 66,4 iken, 2021 ağustos ayında yüzde 81,6'ya yükseldi.

Edirne'de ise ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına yüzde 66,9 artarak 7,9 milyon dolar, ithalat yüzde 270,3 artarak 6,6 milyon dolar, Tekirdağ'da ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına yüzde 51,5 artarak 235,4 milyon dolar, ithalat yüzde 68,2 artarak 220,4 milyon dolar Kırklareli'nde ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına yüzde 62,2 artarak 24,2 milyon dolar, ithalat yüzde 8,1 artarak 20,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-"TEKNOFEST'i destekliyoruz"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, teknoloji ve sanayi hamlelerinin siyasi tartışmalara konu olmaması gerektiğini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi'nin milli ve bağımsız sanayiyi her zaman desteklediğini ifade etti.

Güçlü, süratli ve yaygın kalkınmayı gerçekleştirmenin en önemli projeleri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin fikir üretebilmesi, gençlerimizin potansiyelinin harekete geçirilmesi adına düzenlenen TEKNOFEST'i takdir ediyoruz. Her geçen gün bu örneklerin artmasını ve daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.

Hükümetler gelir, gider, siyasiler bugün var, yarın yok. Teknoloji ve sanayi hamleleri siyasi tartışmalara kurban edilmemelidir. Bu münasebetle TEKNOFEST'te, başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."

Pekcanlı "3600 ek gösterge hakkı"nın verilmesi gerektiğini belirtti

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, memurlara 3600 ek gösterge hakkının verilmesi gerektiğini bildirdi.

Pekcanlı, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge hakkı bekleyen milyonlarca memurun olduğunu savundu.

Türkiye'nin kaynaklarının memurların 3600 ek gösterge hakkının karşılanması için fazlasıyla yeterli olduğunu aktaran Pekcanlı, bu hakkın sadece vaat olarak kaldığını iddia etti.

Milyonlarca memurun ek gösterge hakkı için CHP iktidarını beklediğini dile getiren Pekcanlı, "Öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de kısa kısa
Edirne'de kısa kısa
Edirne'de kısa kısa

Togo Cumhuriyeti, İhracat, dolar, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kısa kısa - Son Dakika


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