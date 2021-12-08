DİYARBAKIR - DİSİDER'den "asgari ücret" açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Akbaş, düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda meydana gelen kur artışı ve yapılan zamlar karşısında işletmelerin, çalışanların ve mevcut istihdamın korunmasının sürdürülebilir bir büyüme için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun alım gücü zayıflayan çalışanların ve işletmelerin haklarını koruyacak şekilde bir asgari ücret düzenlemesi yapacağına inandıklarını kaydeden Akbaş, asgari ücret belirlenirken her iki tarafın da faydasına olacak şekilde sonuçlanması gerektiğini belirtti.

Akbaş, şöyle devam etti:

"Emekçi kardeşlerimizin aldığı asgari ücretin vergiden muaf tutulması, asgari ücretin üstünde maaş alan çalışanların vergi dilimine takılmaması, işletmelerimiz için 31 Aralık 2021 tarihinde bitecek olan 6486 sayılı kanuna ek olarak 6 puan olan Bölgesel Sigorta Prim Teşvikinin artı 6 puanlık prim artışının olması ve en az iki yıl daha uzatılması, 31 Aralık'ta bitecek olan 6661 sayılı Asgari Ücret Destek Kanununa devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm iş yerleri ile çalışanlara sektörel ayrım gözetmeksizin verilen aylık 75 liralık desteğin 250 liraya çıkartılarak en az iki yıl daha uzatılması, işletmelerimize sürdürülebilirliğini sağlamak, girdi maliyetlerinin azaltılması için elektrik ve doğal gaz gibi kalemlerde destek verilmesinin yanında işletmelerin finansal erişimine kolaylık sağlanmalı. Ayrıca hammadde tedarikçilerinden de bu süreçte fırsatçılık yapanlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz."

İstihdamda önemli ölçüde katkı sağlayan, kamuya hizmet veren sektörler ve inşaat faaliyetlerinde bulunan firmaların sektörde varlığını koruması için kur farkında yaşanan artış ve yapılan zamlardan dolayı meydana gelen farkların verilmesinin önemli olduğunu aktaran Akbaş, aksi takdirde işletmelerin sayısında azalma olacağını, bunun da dolaylı olarak istihdam kaybına yol açacağını aktardı.

Akbaş, dernek olarak tüm bu taleplerin istihdamın artmasını sağlayacağını, kayıt dışı istihdamın da önüne geçeceğini ifade ederek, "Hükümetin iş dünyasının taleplerini dikkate almasını istiyoruz. Hükümetin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de sıkıntıları aşacağı kanaatini taşıyoruz." dedi.