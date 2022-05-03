Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

03.05.2022 18:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Memleketi Ünye'ye gelen Kıran, Ünye Müze Evi ve Şeyh Yunus Emre Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla bayramlaşan Kıran'a Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Ünye Oto Galericiler Sitesi'nin tapusu alındı Ünye Oto Galericiler Sitesi'nin tapusu alındı Proje öğretmenlerden, görsel sanat özel öğrencilerden Proje öğretmenlerden, görsel sanat özel öğrencilerden

Yavuz Selim Kıran, Ramazan Bayramı, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 19:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ordu'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement