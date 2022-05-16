Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman arasında Washington'da yapılan görüşmede "iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin" altı çizildi ve iş birliği alanları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ile Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları Washington'da bir görüşme yaptı.

"İkili, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin altını çizdi ve ikili iş birliğine yönelik birçok başlığı görüştü." ifadesine yer verilen açıklamada, Sherman'in Türkiye'ye "Ukrayna konusunda verdiği güçlü ve açıktan destek için" teşekkür ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın 18 Mayıs'ta New York'ta bir araya gelmesi bekleniyor.