Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü

16.05.2022 22:54
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman arasında Washington'da yapılan görüşmede "iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin" altı çizildi ve iş birliği alanları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman arasında Washington'da yapılan görüşmede "iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin" altı çizildi ve iş birliği alanları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ile Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları Washington'da bir görüşme yaptı.

"İkili, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin altını çizdi ve ikili iş birliğine yönelik birçok başlığı görüştü." ifadesine yer verilen açıklamada, Sherman'in Türkiye'ye "Ukrayna konusunda verdiği güçlü ve açıktan destek için" teşekkür ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın 18 Mayıs'ta New York'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor OGM, hava filosunu çift rotorlu 'Chinook'la güçlendiriyor Bitmeyen çip krizi Bitmeyen çip krizi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Sedat Önal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü - Son Dakika


Son Dakika
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 22:59:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile Washington'da görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement