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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü
6 saat önce
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:57 Kaynak: AA
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