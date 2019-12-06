Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

6 saat önce

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Lübnan, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:57 Kaynak: AA
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